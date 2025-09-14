Donnarumma debütált a Premier League-ben, ami történt, soha nem felejti el

Nem volt kétség afelől, hogy Angliában a hét végén a Pemier League-ben a slágerösszecsapás a vasárnapi manchesteri derbi, még akkor sem, ha az első három fordulóban a pályaválasztó Manchester City csak három, a vendég Manchester United négy pontot szerzett. A Premier League tabelláján előbbi a 13., utóbbi a 9. helyen állt. Vasárnap a hazaiaknál, Pep Guardiola csapatában a kapuban most debütált a BL-címvédő Paris Saint-Germain együttesétől érkezett Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma a manchesteri derbin debütálhatott Forrás: X/Manchester City

A Manchester United, Ruben Amorim együttese így kezdett:

Forrás: X/Manchester United

Donnarumma megtette a magáét, Haaland duplázott

Donnaruma a 61. percben bemutatott egy hatalmas barvúrt, amikor a 61. percben a kiütötte Mbuemo erős kapáslövését. Ekkor azonban a City már 2-0-ra vezetett, a United játékosai pedig igazán sem előtte, sem utána nem tették próbára az olasz hálóőrt. A City végül 3-0-ra győzött, a duplázó Haaland mellett még Foden volt eredményes.