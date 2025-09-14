Premier LeagueManchester UnitedManchester City

Donnarumma debütált a Premier League-ben, ami történt, soha nem felejti el

A Premier League 4. fordulójának rangadója a kör zárómeccse volt, a Manchester City a Manchester United csapatát fogadta. A házgazda kapujában debütált Gianluigi Donnarumma, és ezt a meccset soha nem felejti el. Már csak azért sem, mert a Manchester City 3-0-ra megnyerte a derbit. Erling Haaland két gól szerzett.

2025. 09. 14. 20:06
Gianluigi Donnarumma bemutatkozott a Manchester Cityben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem volt kétség afelől, hogy Angliában a hét végén a Pemier League-ben a slágerösszecsapás a vasárnapi manchesteri derbi, még akkor sem, ha az első három fordulóban a pályaválasztó Manchester City csak három, a vendég Manchester United négy pontot szerzett. A Premier League tabelláján előbbi a 13., utóbbi a 9. helyen állt. Vasárnap a hazaiaknál, Pep Guardiola  csapatában a kapuban most debütált a BL-címvédő Paris Saint-Germain együttesétől érkezett Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma a manchesteri derbin debütálhatott
Gianluigi Donnarumma a manchesteri derbin debütálhatott Forrás: X/Manchester City

A Manchester United, Ruben Amorim együttese így kezdett:

Forrás: X/Manchester United

Donnarumma megtette a magáét, Haaland duplázott

Donnaruma a 61. percben bemutatott egy hatalmas barvúrt, amikor a 61. percben a kiütötte Mbuemo erős kapáslövését. Ekkor azonban a City már 2-0-ra vezetett, a United játékosai pedig igazán sem előtte, sem utána nem tették próbára az olasz hálóőrt. A City végül 3-0-ra győzött, a duplázó Haaland mellett még Foden volt eredményes.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu