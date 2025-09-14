Waltner RóbertSzentlőrincVideoton FC FehérvárMagyar KupaBoér Gábor

Boér Gábor tagadja Waltner Róbert vádját az obszcén kifejezésekről, balhé a Magyar Kupában

A labdarúgó Magyar Kupában szombaton a 32 közé jutásért két NB II-es csapat csatájában a Videoton FC Fehérvár hazai pályán 3-0-ra nyert a Szentlőrinc ellen. A mérkőzést követően a vendégek trénere, Waltner Róbert állítása szerint a Videoton mestere, Boér Gábor elküldte őket „melegebb éghajlatra”. Boér ezt tagadja.

2025. 09. 14. 16:40
Boér Gábor, a Videoton vezetőedzője Forrás: Vidi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a Magyar Kupában a 64 között a Videoton 3-0-ra nyert a Szentlőrinc ellen, az eredmény csalóka, mert nem volt könnyű dolguk a székesfehérváriaknak. Varga Roland korai góljának köszönhetően hamar a Vidinél volt az előny, azonban a Szentlőrinc is veszélyesen játszott. A lefújást követően mindkét mester értékelte a látottakat, de nem csak a pályán zajló események jöttek szóba. A Szentlőrinc vezetőedzője, Waltner Róbert azt állítja, hogy a Videotont irányító Boér Gábor a harmadik gól után obszcén kifejezésekkel illette a vendég kispadot – írja a Feol.hu.

A Videoton jutott tovább, de a Szentlőrinc trénere, Waltner Róbert nem csak a 0-3 miatt volt mérges, hanem Boér Gábor szavai miatt is
A Videoton jutott tovább, de a Szentlőrinc trénere, Waltner Róbert nemcsak a 0-3 miatt volt mérges, hanem Boér Gábor szavai miatt is Forrás: Vidi.hu

Boér Gábor szerint régi sérelmek állhatnak Waltner Róbert szavai mögött

Waltner Róbert nyilatkozatával kapcsolatban a Feol.hu megkereste a fehérvári klubot. Boér Gábor vezetőedző elmondta, nincs valóságalapja a Waltner Róbert által említetteknek, így nem szeretne foglalkozni az üggyel, amit lezártnak tekint. Azért sem érti az ellenfél vezetőedzője által felhozott vádakat, mert szerinte semmi olyan nem történt a mérkőzésen, ami a kelleténél nagyobb feszültséget indokolta volna. Véleménye szerint inkább korábbi sérelmek állhatnak a valótlan állítások mögött. Elmondta, hogy azóta telefonon beszélt az ellenfél szakmai vezetőjével, akivel tisztázták a történteket, és Tóth László is megerősítette, hogy a témát lezártnak tekinti. 
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.