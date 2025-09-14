Boér Gábor tagadja Waltner Róbert vádját az obszcén kifejezésekről, balhé a Magyar Kupában

Bár a Magyar Kupában a 64 között a Videoton 3-0-ra nyert a Szentlőrinc ellen, az eredmény csalóka, mert nem volt könnyű dolguk a székesfehérváriaknak. Varga Roland korai góljának köszönhetően hamar a Vidinél volt az előny, azonban a Szentlőrinc is veszélyesen játszott. A lefújást követően mindkét mester értékelte a látottakat, de nem csak a pályán zajló események jöttek szóba. A Szentlőrinc vezetőedzője, Waltner Róbert azt állítja, hogy a Videotont irányító Boér Gábor a harmadik gól után obszcén kifejezésekkel illette a vendég kispadot – írja a Feol.hu.

A Videoton jutott tovább, de a Szentlőrinc trénere, Waltner Róbert nemcsak a 0-3 miatt volt mérges, hanem Boér Gábor szavai miatt is Forrás: Vidi.hu

Boér Gábor szerint régi sérelmek állhatnak Waltner Róbert szavai mögött

Waltner Róbert nyilatkozatával kapcsolatban a Feol.hu megkereste a fehérvári klubot. Boér Gábor vezetőedző elmondta, nincs valóságalapja a Waltner Róbert által említetteknek, így nem szeretne foglalkozni az üggyel, amit lezártnak tekint. Azért sem érti az ellenfél vezetőedzője által felhozott vádakat, mert szerinte semmi olyan nem történt a mérkőzésen, ami a kelleténél nagyobb feszültséget indokolta volna. Véleménye szerint inkább korábbi sérelmek állhatnak a valótlan állítások mögött. Elmondta, hogy azóta telefonon beszélt az ellenfél szakmai vezetőjével, akivel tisztázták a történteket, és Tóth László is megerősítette, hogy a témát lezártnak tekinti.

