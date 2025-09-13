Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

VasasMagyar KupaPuskás Akadémia

Óriási pofont kapott a Puskás Akadémia, több NB I-es csapat is elvérzett a kupában

Míg szombat délutánig az összes NB I-ben szereplő csapat sikerrel vette az akadályt a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában, addig szombat este három élvonalbeli együttes is búcsúzott a sorozattól. A Kisvárda és a Nyíregyháza két-két, a Puskás Akadémia három góllal kapott ki másodosztályú ellenfelétől.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 21:11
A Vasas meg sem állt négy gólig, a Puskás Akadémia kiesett a Magyar Kupából Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert
Míg az élvonalbeli csapatok többsége osztályokkal gyengébb ellenféllel nézett szembe a Magyar Kupa 3. fordulójában, addig a Puskás Akadémiára nehéz feladat várt: az NB I-be vágyakozó Vasasnál vendégeskedett szombat este. A Ferencváros 15-0-ra intézte el a vármegye I-ben futballozó Szarvaskendet, a Zalaegerszeg 12-t gurított a szintén ebben a ligában szereplő Vásárosnamény kapujába, a PAFC viszont a pofonok másik oldalán állt.

Pethő Bence szerezte meg a Vasas első gólját a Puskás Akadémia ellen
Pethő Bence szerezte meg a Vasas első gólját a Puskás Akadémia ellen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Négy gólt kapott a Puskás Akadémia

Az első negyedórában még semmi jele nem volt annak, mi vár a felcsútiakra, de még a szünetben is csak egy gól volt a hátrányuk. A fordulás után azonban gyorsan megduplázta az előnyét a Vasas. Erre még gyorsan válaszolt a Puskás Akadémia, ennél többre aztán nem futotta a vendégeknek. Urblík József a 65. percben közelebb lőtte az angyalföldieket a továbbjutáshoz, a 82. percben pedig Pávkovics Bence állította be a 4-1-es végeredményt.

Az élvonalbeli csapatok közül a Nyíregyháza és a Kisvárda is kiesett, előbbit az NB II-es Békéscsaba, utóbbit a szintén a másodosztályban szereplő FC Ajka búcsúztatta.

Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért)

péntek:

szombat:

  • Eger (NB III)–Budafok 0-2 (NB II)
  • PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 1-3
  • Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszeg 0-12
  • Érd (NB III)–ETO FC 0-3
  • Veszprém (NB III)–Debrecen 0-2
  • Iváncsa (NB III)–Kazincbarcika 0-1
  • Szajol (vármegyei I.)–Paks 1-5
  • Hódmezővásárhely (NB III)–Diósgyőr 1-3
  • Gyula (NB III)–Mezőkövesd (NB II) 0-2
  • Nagykanizsa (NB III)–Kozármisleny (NB II) 1-2
  • Füzesabony (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 0-4
  • Mór (megyei I.)–Budapest Honvéd (NB II) 1-4
  • Szolnok (vármegyei I.)–ESMTK (NB III) 0-3
  • Majos (NB III)–Gödöllő (NB III) 2-0
  • Tiszafüred (NB III)–Putnok (NB III) 3-2
  • Salgótarján (vármegyei I.)–Tiszakécske (NB II) 1-4
  • Siófok (NB III)–MTK 1-7
  • Szarvaskend (vármegyei I.)–Ferencváros 0-15
  • REAC (vármegyei I.)–Karcag (NB II) 2-4
  • Pécs (NB III)–DEAC (NB III) 0-2
  • Békéscsaba (NB II)–Nyíregyháza 4-2
  • Gyirmót (NB III)–Csákvár (NB II) 0-1
  • Vasas (NB II)–Puskás Akadémia 4-1
  • Ajka (NB II)–Kisvárda 3-1
  • Dorog (NB III)–Szeged (NB II) 0-2
  • Videoton (NB II)–Szentlőrinc (NB II) 3-0

 

 

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

