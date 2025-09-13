Óriási pofont kapott a Puskás Akadémia, több NB I-es csapat is elvérzett a kupában

Míg az élvonalbeli csapatok többsége osztályokkal gyengébb ellenféllel nézett szembe a Magyar Kupa 3. fordulójában, addig a Puskás Akadémiára nehéz feladat várt: az NB I-be vágyakozó Vasasnál vendégeskedett szombat este. A Ferencváros 15-0-ra intézte el a vármegye I-ben futballozó Szarvaskendet, a Zalaegerszeg 12-t gurított a szintén ebben a ligában szereplő Vásárosnamény kapujába, a PAFC viszont a pofonok másik oldalán állt.

Pethő Bence szerezte meg a Vasas első gólját a Puskás Akadémia ellen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Négy gólt kapott a Puskás Akadémia

Az első negyedórában még semmi jele nem volt annak, mi vár a felcsútiakra, de még a szünetben is csak egy gól volt a hátrányuk. A fordulás után azonban gyorsan megduplázta az előnyét a Vasas. Erre még gyorsan válaszolt a Puskás Akadémia, ennél többre aztán nem futotta a vendégeknek. Urblík József a 65. percben közelebb lőtte az angyalföldieket a továbbjutáshoz, a 82. percben pedig Pávkovics Bence állította be a 4-1-es végeredményt.

Az élvonalbeli csapatok közül a Nyíregyháza és a Kisvárda is kiesett, előbbit az NB II-es Békéscsaba, utóbbit a szintén a másodosztályban szereplő FC Ajka búcsúztatta.