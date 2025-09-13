Az évezred mérkőzése Szarvaskenden: a Fradi tizenöt gólt rúgott a Magyar Kupában

Szombaton kicsit mindenki irigykedett a szarvaskendiekre. A Vas vérmegyei csapat a Ferencvárost fogadta a labdarúgó Magyar Kupában a lejobb 32 közé jutásért. A 200 fős faluban felpezsdült az élet, a mobil lelátóknak hála közel 3000-en nézték a helyszínen a falu számára az évezred meccsét.

Hatalmas volt az érdeklődés az FTC szarvaskendi Magyar Kupa-mérkőzésére. Fotó: Polyak Attila

A hazaiak a kezdés előtt mindent megtettek, hogy Varga Barnabás a pályára lépjen, ugyanis a portugálok ellen duplázó csatár pár faluval odébb kezdte pályafutását. Nos, az ünnepélyes kezdőrúgásra Varga a pályára jött, ekkor pedig hatalmas üdvrivalgás tört ki érthető módon.

Az FTC komolyan vette a meccset, rúgott is 15-öt Szarvaskenden

Robbie Keane nem tartalékolt a szarvaskendi kupameccsre, Jonathan Levi és Kristoffer Zachariessen az első perctől rohamozta a hazaiak kapuját. A túloldalt pedig? A börtönőr, a mérnök és a sírkövesek.

A meccsről röviden: a Fradi komolyan vette a kupameccset, az első félidőben négyet rúgott, majd a szünet után a teljesen elfáradt hazaiaknak további 11-et. A vendégekhez a második félidőben beállt a 17 éves Gólik Benjámin is, aki hármat rúgott debütálómeccsén.

A végeredmény 0-15 lett.

Könnyed vendéggyőzelem Szarvaskenden. Fotó: Polyak Attila

Az eredmény ellenére nagy napja volt a hazaiak kapusának, Esztergályos Csabának – aki a hétköznapokban Ausztriában dolgozik –, aki főként az első félidőben több nagy védést is bemutatott. A Fradi az utolsó percig komolyan vette a találkozót, amikor Cadu a 14. vendéggólt szerezte, akkor a brazil egyből a labdáért ment, hogy minél hamarabb folytatódjon a találkozó…