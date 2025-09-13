Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Az évezred mérkőzése Szarvaskenden: a Fradi tizenöt gólt rúgott a Magyar Kupában

Az FTC 15-0-ra nyert a vármegye I-ben futballozó Szarvaskend ellen a Magyar Kupa harmadik fordulójában szombat délután. Ugyanakkor a hazaiaknak így is egy életre szóló élmény volt ez a meccs. Mindeközben a többi NB I-es csapat sem botlott, a címvédő Paksnak még a kapott gól is belefért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 17:57
Futballünnep Szarvaskenden, az FTC komolyan vette a kupameccset
Futballünnep Szarvaskenden, az FTC komolyan vette a kupameccset Fotó: Polyak Attila
Szombaton kicsit mindenki irigykedett a szarvaskendiekre. A Vas vérmegyei csapat a Ferencvárost fogadta a labdarúgó Magyar Kupában a lejobb 32 közé jutásért. A 200 fős faluban felpezsdült az élet, a mobil lelátóknak hála közel 3000-en nézték a helyszínen a falu számára az évezred meccsét.

Hatalmas volt az érdeklődés az FTC szarvaskendi Magyar Kupa-mérkőzésére. Fotó: Polyak Attila

A hazaiak a kezdés előtt mindent megtettek, hogy Varga Barnabás a pályára lépjen, ugyanis a portugálok ellen duplázó csatár pár faluval odébb kezdte pályafutását. Nos, az ünnepélyes kezdőrúgásra Varga a pályára jött, ekkor pedig hatalmas üdvrivalgás tört ki érthető módon.

Az FTC komolyan vette a meccset, rúgott is 15-öt Szarvaskenden

Robbie Keane nem tartalékolt a szarvaskendi kupameccsre, Jonathan Levi és Kristoffer Zachariessen az első perctől rohamozta a hazaiak kapuját. A túloldalt pedig? A börtönőr, a mérnök és a sírkövesek. 

A meccsről röviden: a Fradi komolyan vette a kupameccset, az első félidőben négyet rúgott, majd a szünet után a teljesen elfáradt hazaiaknak további 11-et. A vendégekhez a második félidőben beállt a 17 éves Gólik Benjámin is, aki hármat rúgott debütálómeccsén. 

A végeredmény 0-15 lett.

Könnyed vendéggyőzelem Szarvaskenden
Könnyed vendéggyőzelem Szarvaskenden. Fotó: Polyak Attila

Az eredmény ellenére nagy napja volt a hazaiak kapusának, Esztergályos Csabának – aki a hétköznapokban Ausztriában dolgozik –, aki főként az első félidőben több nagy védést is bemutatott. A Fradi az utolsó percig komolyan vette a találkozót, amikor Cadu a 14. vendéggólt szerezte, akkor a brazil egyből a labdáért ment, hogy minél hamarabb folytatódjon a találkozó…

1/27 Szarvaskendi futballünnep a Fradi ellen

Nem hibázott a címvédő Paks sem

Délután további NB I-es csapatok léptek pályára a Magyar Kupában. A címvédő Paks mellett az MTK, a Diósgyőr, a Zalaegerszeg, a Debrecen és a Győr is továbbjutott.

MOL MAGYAR KUPA, 3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
Eger SE–Budafok 0-2
PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 1-3
SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY (vérmegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC 0-12
Érdi VSE (NB III)–ETO FC 0–3
VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC 0–2
Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC – tart a hosszabbítás
Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC 1–5
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK 1–3
Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0–2
FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1–2
Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 0–4
Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II) 1–4
Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III) 0–3
Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III) 2–0
Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III) 3–2
Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II) 1–4
BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest 1-7
Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0-15
REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II) 2-4 

KÉSŐBB
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III) 
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) 
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good 
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 
19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK:
Tatabánya (NB III)–Soroksár (NB II) 0-2

A kezdés előtt a Ferencváros így készült a meccsre:

