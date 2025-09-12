Horváth Ferenc csapata kiesett a Magyar Kupából, Lipcsei Péter is mosolygott ezen

Péntek este a Tatabánya–Soroksár mérkőzéssel megkezdődött a Magyar Kupa-hétvége. A három nap során 32 mérkőzést rendeznek a kupasorozatban, és most már az NB I-es és NB II-es csapatok is becsatlakoznak a legjobb 32 közé jutásért. A péntek este a korábbi két válogatott labdarúgó, Horváth Ferenc és Lipcsei Péter együttesének összecsapásáról szólt Tatabányán.

A Horváth Ferenc vezette Tatabánya kikapott a Lipcsei Péter-féle Soroksártól a Magyar Kupa harmadik fordulójában (Forrás: Facebook/Soroksár SC)

A másodosztályú Soroksár az első félidőben megszerezte a vezetést, ráadásul nem is akármilyen góllal.

A 24 éves Köböl Krisztián mesteri szabadrúgással lőtte ki a sarkot a 42. percben.

A 80. percben aztán a tatabányai remények szertefoszlottak, a vendégek másodszor is betaláltak Gálfi Norbert révén.

A Soroksár jutott be tehát elsőként a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé. A Lipcsei Péter vezette együttesnek az egész idényben ez volt a második győzelme. A Soroksár az első öt NB II-es mérkőzésen nyeretlen volt, de a Szentlőrinc hazai legyőzése után a kupában is sikerült nyerni.

Horváth Ferenc két vereséggel nyitott Tatabányán

A tatabányaiak kispadján ez volt Horváth Ferenc második mérkőzése, és eddig két vereség a mérlege. Egy hete a Bányásznapon a Zsámbék elleni NB III-as meccsen 3-1-es vereséget szenvedett a hazai csapat, majd a szurkolók a játékosoktól mezlevételt követeltek, míg Horváthtól többen azonnali távozást. Nos, a Soroksár elleni – mondható: papírforma – vereség után aligha lesz jobb hangulat a szebb napokat megélt, az egykor kétszeres Közép-európai Kupa-győztes Tatabánya háza táján. Horváth Ferenc egy hét múlva a Pápa ellen szerezheti meg az első győzelmét az NB III-ban.