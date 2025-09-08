magyar fociZsámbékbányásznapOpus Tigaz TatabányaNB IIIHorváth Ferenc

Csúfos vereség, már egy félidő után Horváth Ferenc távozását követelték új csapatánál

A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjának 7. fordulójában a Tatabánya saját közönsége előtt szenvedett 3-1-es vereséget az újonc Zsámbék együttesétől. Horváth Ferenc a hazai csapatnál ezen a mérkőzésen debütált a kispadon vezetőedzőként, de a játékosként magyar válogatott szakembernek nem sikerült jól a bemutatkozása. Többen máris a távozását követelik, mások szerint a jelenlegi tatabányai csapatnak mindegy, ki az edzője.

Wiszt Péter
2025. 09. 08. 5:57
Horváth Ferenc vereséggel mutatkozott be a Tatabánya NB III-as csapatánál
Horváth Ferenc vereséggel mutatkozott be a Tatabánya NB III-as csapatánál (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Opus Tigáz Tatabánya mindössze egy idényt töltött a másodosztályban, tavaly a szintén búcsúzó Gyirmót mögött utolsó helyezettként esett ki az NB III-ba. A harmadosztályban mindkét együttes a délnyugati csoportba került, de míg hét forduló után a Gyirmót százszázalékos teljesítménnyel és plusz 26-os gólkülönbséggel áll az élen, addig az egykor kétszeres Közép-európai Kupa-győztes Tatabánya – amely szintén a feljutást tűzte ki célként – csupán kilenc pontot szerezve a nyolcadik pozíciót foglalja el. A júliusi nyitófordulóban szerzett győzelmet sorozatban három vereség követte, ez pedig Klausz László vezetőedző állásába került, a következő két bajnokin és egy kupameccsen pedig hiába vezette sikerre az utánpótlás szakmai igazgatója, Nagy Richárd a csapatot, múlt héten újabb edzőváltás következett. A tatabányai kispadra Horváth Ferenc ült le, aki vasárnap, éppen bányásznapon debütált a Grosics Gyula Stadionban.

Horváth Ferenc múlt héten lett az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője, de a Zsámbék elleni NB III-as bemutatkozása nem sikerült jól, Horváth Ferenc, Tatabánya, NB III, NB3, vezetőedző, Opus Tigáz Tatabánya
Horváth Ferenc múlt héten lett az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője, de a Zsámbék elleni NB III-as bemutatkozása nem sikerült jól (Fotó: tsclabdarugas.hu)

Horváth Ferenc lett az NB III-as Tatabánya edzője

A játékosként 32-szeres magyar válogatott Horváth Ferenc vezetőedzőként számos élvonalbeli csapatnál megfordult, legutóbb pedig Cipruson dolgozott – csütörtökön azonban hivatalosan is bejelentették a Tatabánya trénerének. Az 52 éves szakembernek nem sok ideje volt megismerkednie a játékosokkal, hiszen vasárnap délután máris következett az újabb NB III-as forduló. Szeptember első vasárnapja bányásznap, amit Tatabányán a mai napig ünnepelnek, és a hagyományoknak megfelelően ezúttal is odahaza lépett pályára ezen a napon a felnőtt labdarúgócsapat. 

Az ellenfél egy évvel korábban a Kazincbarcika csapata volt, az azóta már élvonalbeli borsodiak pedig akkor 7-0-s sikert arattak idegenben – ezt a találkozót azóta sem felejtették el a vendéglátók.

Idén az IKOBA Beton Zsámbék volt a vendég bányásznapon. A Pest vármegyében található város együttese újoncként jutott fel az NB III-be, méghozzá pikáns módon a Komárom-Esztergom vármegyei első osztály megnyerésével – a zsámbéki klub ugyanis már évek óta nem a pesti csapatok között verseng. Az újonc négy vereséggel startolt a bajnokságban, és noha ezután 4-1-es sikert ért el a győri akadémisták otthonában, augusztus utolsó napján odahaza kapott ki 10-0-ra a Gyirmóttól.

A Zsámbék alig birtokolta a labdát és lőtt kapura, mégis nyert 3-1-re

Az NB III-hoz képest magas nézőszámot hozó találkozó előtt elbúcsúztatták a tatabányai csapat ötven év után nyugdíjba vonuló szertárosát, valamint végső búcsút vettek Dombai Andrástól – a Bányásszal az NB I-ben kétszeres ezüst- és bronzérmes kapus életének 72. évében hunyt el szeptember elején. Az első félidőben aztán óriási mezőnyfölényben futballozott a hazai együttes, gyakorlatilag végig a vendégek térfelén folyt a játék, Tugyi Dávidnak, a vendégek kapusának mégis csupán egy nagy védést kellett bemutatnia. 

A hazai szurkolók többségében a kedvenceiket biztatták, azt is javarészt sportszerűen, ám a csapat tétlenségét látva egyre nagyobb volt az elégedetlenség. 

Olyan hangok is megjelentek, hogy Horváth Ferencnek máris távoznia kéne, ha csupán ennyire képes vele a Tatabánya, pedig három nap alatt aligha tudott volna bármilyen komoly változást eszközölni a gárda játékán.

A fordulás után aztán a hazai drukkerek dühe fokozódott. Az 51. percben egy veszélytelennek tűnő zsámbéki kontra végén felesleges szabálytalanságot követett el a tatabányaiak védője, a tizenegyest pedig Horváth Kevin magabiztosan értékesítette (0-1). Folytatódott a tatabányai nyomás, egyre több beíveléssel és távoli kísérlettel próbálkoztak a játékosok, de Tugyi tette a dolgát. A 76. percben aztán másodszor kerültek az ellenfél kapujának közelébe a vendégek, és egy jobb oldali beadás után Horváth Kevin kapásból a jobb alsó sarokba lőtte a labdát (0-2). Ezt még nehezebben viselték a tatabányai drukkerek, a vezérszurkoló a kerítést is megrongálta, és az sem igazán enyhítette a csalódottságot, hogy Deutsch Bence a 79. percben egy szöglet utáni fejessel szépített (1-2). A hajrában talán még jobban beszorította ellenfelét az emberhátrányba is került hazai együttes, de a beívelések sikertelenek voltak, a 90. percben pedig ismét megléptek a zsámbékiak és újabb büntetőt harcoltak ki – a csereként beállt Peinlich Szilárd pedig eldöntötte a mérkőzést (1-3).

– A Gyirmót ellen más felfogásban játszottunk, előrébb helyezkedtünk el, ezért tudtak sokszor mögénk kerülni. 

Akkor már 26 perc után 5-0 volt oda. Most hátrébb védekeztünk, ez is segített

– nyilatkozta a lefújás után a vendégek 22 éves támadója, Horváth Kevin. – Nagyszerű érzés bányásznapon Tatabányán, ennyi néző előtt és ilyen stadionban két gólt szerezni, de még jobb nyerni. A csapatunk nagyon együtt van, küzdünk, csúszunk és mászunk egymásért, úgyhogy tovább harcolunk a minél jobb eredményekért.

A tatabányai szurkolók dühösek – hogyan tovább?

Miközben a zsámbéki játékosok a klubtörténelem egyik legnagyobb sikerét érték el, és ezt a néhány tucatnyi szurkolóikkal együtt tudták megünnepelni, a tatabányaiaknál már kevésbé volt jó a hangulat. 

A hazai szurkolók káromkodva minősítették a játék színvonalát, többen le is akarták vetetni a mezt a futballistákkal, akik bűnbánóan ki is szerettek volna menni a drukkerekhez. 

Ám utóbbiak végül azt kiabálták, hogy inkább ne is jöjjenek a közelükbe, így végül nem történt meg sem találkozás, sem beszélgetés a két fél között.

A közönség egy része Horváth Ferencet, a többség viszont inkább a játékosok hozzáállását kritizálta, és sokak szerint még a vármegyei bajnokságban is pontosabban fejezik be az akciókat a játékosok, mint vasárnap Tatabányán.

– A vezetőség bízik abban, hogy az új vezetőedző személye további stabilitást és új energiát hoz a csapat életébe – írta Horváth Ferenc bemutatásánál a klubhonlap. A szurkolók szerint ebből a Zsámbék ellen semmi nem valósult meg. A mérkőzés alatt végig a játékkal együtt élő, az oldalvonal mellett sétálgató tréner viszont látszólag nem akarja egy meccs után feladni a harcot.

A Tatabánya legközelebb pénteken lép pályára, az NB II-es Soroksár elleni hazai mérkőzés a Magyar Kupa harmadik fordulójának nyitánya lesz, azaz az ottani továbbjutó lesz elsőként a legjobb 32 mezőnyének tagja. A harmadosztályban legközelebb a Pápa lesz az ellenfél jövő vasárnap.

  • Horváth Ferenc utolsó válogatottgólja játékosként:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu