Csúfos vereség, már egy félidő után Horváth Ferenc távozását követelték új csapatánál

Az Opus Tigáz Tatabánya mindössze egy idényt töltött a másodosztályban, tavaly a szintén búcsúzó Gyirmót mögött utolsó helyezettként esett ki az NB III-ba. A harmadosztályban mindkét együttes a délnyugati csoportba került, de míg hét forduló után a Gyirmót százszázalékos teljesítménnyel és plusz 26-os gólkülönbséggel áll az élen, addig az egykor kétszeres Közép-európai Kupa-győztes Tatabánya – amely szintén a feljutást tűzte ki célként – csupán kilenc pontot szerezve a nyolcadik pozíciót foglalja el. A júliusi nyitófordulóban szerzett győzelmet sorozatban három vereség követte, ez pedig Klausz László vezetőedző állásába került, a következő két bajnokin és egy kupameccsen pedig hiába vezette sikerre az utánpótlás szakmai igazgatója, Nagy Richárd a csapatot, múlt héten újabb edzőváltás következett. A tatabányai kispadra Horváth Ferenc ült le, aki vasárnap, éppen bányásznapon debütált a Grosics Gyula Stadionban.

Horváth Ferenc múlt héten lett az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője, de a Zsámbék elleni NB III-as bemutatkozása nem sikerült jól (Fotó: tsclabdarugas.hu)

Horváth Ferenc lett az NB III-as Tatabánya edzője

A játékosként 32-szeres magyar válogatott Horváth Ferenc vezetőedzőként számos élvonalbeli csapatnál megfordult, legutóbb pedig Cipruson dolgozott – csütörtökön azonban hivatalosan is bejelentették a Tatabánya trénerének. Az 52 éves szakembernek nem sok ideje volt megismerkednie a játékosokkal, hiszen vasárnap délután máris következett az újabb NB III-as forduló. Szeptember első vasárnapja bányásznap, amit Tatabányán a mai napig ünnepelnek, és a hagyományoknak megfelelően ezúttal is odahaza lépett pályára ezen a napon a felnőtt labdarúgócsapat.

Az ellenfél egy évvel korábban a Kazincbarcika csapata volt, az azóta már élvonalbeli borsodiak pedig akkor 7-0-s sikert arattak idegenben – ezt a találkozót azóta sem felejtették el a vendéglátók.

Idén az IKOBA Beton Zsámbék volt a vendég bányásznapon. A Pest vármegyében található város együttese újoncként jutott fel az NB III-be, méghozzá pikáns módon a Komárom-Esztergom vármegyei első osztály megnyerésével – a zsámbéki klub ugyanis már évek óta nem a pesti csapatok között verseng. Az újonc négy vereséggel startolt a bajnokságban, és noha ezután 4-1-es sikert ért el a győri akadémisták otthonában, augusztus utolsó napján odahaza kapott ki 10-0-ra a Gyirmóttól.