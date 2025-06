Horváth Ferenc fájdalmas vallomást tett a Fehérvár bejelentése után

Ahogy arra számítani lehetett, az NB II-be kiesett Fehérvár nem húzta sokáig az új vezetőedző kinevezését, hétfőn mutatta be a korábban a Békéscsabánál és a Győrnél is megfordult Boér Gábort, aki 2023-ban megnyerte a Magyar Kupát a Zalaegerszeggel. A már az első edzését is megtartó tréner eddig nem kötődött a Fehérvárhoz, csak egy tanulmányúton járt a klubnál. Éppen ezért Horváth Ferenc nem feltétlenül ért egyet ezzel a döntéssel.

Mostantól Boér Gábor irányítja a Vidit, de Horváth Ferenc szerint egy fehérvári kötődésű edzőt kellett volna kinevezni (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Horváth Ferenc vállalta volna a feladatot

Az elmúlt két évet Cipruson töltő trénerről júniusban derült ki, hogy hazatér. Állítólag több klub is megkereste őt, de a Fehérvár nem volt köztük, és ez nagyon bántja Horváthot, aki korábban játékosként és edzőként is megfordult a Vidinél.

– Alapvetően is szurkolok a Vidinek, Pető Tomi (a Fehérvár áprilisban menesztett vezetőedzője – a szerk.) miatt egy kicsit megkülönböztetett figyelemmel követtem az eseményeket. Aztán amikor elment, akkor egy kicsit kétségbeestem, nagyon benne volt a levegőben az, hogy itt óriási probléma lehet – emlékezett vissza a FEOL-nak adott interjúban Horváth Ferenc.

A feleségemmel néztem azt az utolsó összecsapást, mondtam is neki, én nagyon szívesen segítenék a klubnak, ez számomra nem pénzkérdés, hanem érzelmi, hiszen hét éven át játszottam Fehérváron és edzőként is sikerült egy nemzetközi kupainduló gárdát összetennem. Úgy gondoltam, hogy ezek után szóba fog kerülni a nevem, mivel tényleg eléggé nagy a kötődésem a csapathoz és a városhoz is. Nyilván másképp döntöttek, mert semmiféle megkeresés nem érkezett annak ellenére sem, hogy nyitott lettem volna erre nagyon. Nagyon kevés klubhoz van ilyen kötődésem Magyarországon, mint a Videotonhoz, de nem lesz ebből semmi.

A ciprusi munkája miatt nem kereste meg Horváthot a Fehérvár?

A Honvéd korábbi vezetőedzője hozzátette, szerinte olyasvalakit kellett volna kinevezni a kispadra, mint ő, akinek van helyi kötődése, hiszen a bizonyítási lehetőségen kívül külön motivációja is lett volna.

– Teljesen egyetértek azzal a kijelentéssel, hogy identitását vesztette a csapat. Úgy gondolom, ha sikerül elintézni azt, hogy visszakapja a nevét a gárda, mellé kineveztek volna egy helyi kötődésű edzőt, akkor az a szurkolóknak se jelentett volna problémát. Még annak ellenére sem, hogy azért a magyar edzők hallatán sokszor előítéletesek, és mindenki is problémát jelent számukra. Persze, a vezetők szemében elfogadom, hogy hátrány az, hogy két éven át Cipruson dolgoztam, de az összes meccset láttam, legyen szó NB I-es vagy NB II-es összecsapásról, azokat is néztem. A lényeg, hogy nem kerestek meg Fehérvárról és ez fáj, megvisel.