A Tisza Párt megtámadta az Otthon start programot – megkérdeztük a szakértőket, mi várható

Klassz lehetőség a fiatalok számára

– A kormány Otthon start programjában a bejelentések alapján elég tízszázalékos önrész, és a fennmaradó hitel törlesztőrészlete is jelentősen kedvezőbb, ezáltal több marad a fiatalok kasszájában. Ez egy klassz lehetőség a fiatalok számára – vélekedett Balogh László.

A szakember emlékeztet, az elmúlt harminc évben folyamatosan emelkedtek a lakásárak, állami támogatás nélkül is, ha mégis csökkentek az ingatlanárak, az a devizahitel miatt volt.

– Számos tényező befolyásolja az ingatlanpiac alakulását, és hogy mi hajtja felfelé az árakat: Nem lehet és nem is szabad egyetlen tényezőt kiragadni, hogy milyen tényezők is befolyásolják az ingatlanárak alakulását: a csok mellett Bróker Marcsi vagy a Budacash botrányai is befolyásolták a piaci árakat, hiszen a nagyobb befektetők jobban bíztak az ingatlanokba való beruházásban – magyarázta.

A szakember arra is kitért, a nem túl magas inflációs környezet kifejezetten kívánatos a gazdaság számára. – Ha van egy 2-3 százalékos infláció, az árak pont annyival emelkednek, hogy az emberek ne halogassák a döntéseiket – fűzte hozzá.

Balogh László úgy véli, a korábbi tapasztalatok szerint

nem valószínű, hogy akár 15-20 százalékos áremelkedést is hozhat a fix 3 százalékos hitel egyetlen év alatt, főként Budapesten és a nagyobb városokban.

– Nem tartom valószínűnek, hogy jelentősen emelkednének az árak a lakáspiacon, az igen drága lokációkban sem, hiszen a százmilliós értékhatár, illetve a másfél millió forintos négyzetméterárat meghaladva már nem igényelhető a kedvező hitel. A jelentős áremelkedéssel ugyanis a lakáshitel célpontjai kiárazódnának – fejtette ki.

Kiemelte, a rendelkezés előnye lehet még az is, hogy az ingatlanfejlesztők figyelmét is felkelti. – Hallani már egyes fejlesztőktől, hogy a következő években több ezer lakás építését tervezik, másfél milliós négyzetméter ár alatt. Ez pedig erősen gátat szab majd a használt lakások áremelkedésének is – mutatott rá.