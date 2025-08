A taktikai események önmagukban nem alakítják a stratégiát – Robert C. Castel elemzése a háború frontjáról és diplomáciájáról

Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ szakértője a Front című műsorban beszélt az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, a diplomáciai játszmákról, a nyugati ultimátumokról és az újabb szárazföldi ukrán betörések lehetőségéről is. Kitért Donald Trump és Vlagyimir Putyin kapcsolatára, a nemzetközi nyomásgyakorlás korlátaira, valamint a háború pszichológiai és katonai dimenzióira is.

