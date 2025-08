A MÚOSZ szerint a kormány hibája, hogy Magyar Péterék kitiltották a sajtót az erdélyi rendezvényükről

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt erdélyi rendezvényéről kitiltották a Magyar Nemzetet, a Hír TV-t és az erdélyi sajtót is, Magyar Péterék leginkább csak a baloldali párttal szimpatizáló médiumokat engedték be a rendezvényre. A kitiltások után lapunk megkereste a Magyar Újságírók Országos Szövetségét, hogy a szervezetnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, valamint hogy véleményük szerint helyénvaló-e, hogy a Magyar Péterrel szemben egyáltalán nem kritikus sajtótermékeket korlátozás nélkül beengedték, míg másokat kitiltottak.

Fotó: Havran Zoltán

Minden nyilvános rendezvényen joguk van az újságíróknak részt venniük, és tudósítaniuk, az újságíró szakma alapvető szabályait betartva

– jelentette ki lapunknak Kocsi Ilona. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke rámutatott: a korlátozás sérti az adott lap tájékoztatási jogát, olvasóinak tájékozódási jogát.

A MÚOSZ szerint a kormány a hibás

A szervezet elnöke szerint viszont ez a jog fokozottan igaz a kormányzati, közpénzből megvalósított, a köz tájékoztatását szolgáló rendezvényekre. Kocsi Ilona véleménye szerint ezeken rendszerszerűvé vált egyes lapok kitiltása. Erre alapozva az elnök úgy gondolja, hogy emiatt könnyen elterjedhet ez a törvénysértő gyakorlat, mert ha közpénzből működve is kizárható a nyilvánosság egyes szelete, akkor miért ne tehetné meg ezt más is, olyan szervezet, amely nem az államkasszából finanszírozza rendezvényeit.

Ezzel az újságíró-szövetség elnöke a kormányra mutogatva igyekszik bagatellizálni azt a tényt, hogy Magyar Péterék nem engedték be rendezvényükre azokat a médiumokat, amelyek számukra kínos kérdéseket is feltettek volna, így több teret engedve a Tisza Pártot kiszolgáló sajtónak.

– A sajtószabadság, a sajtó szabad tájékoztatási joga fontos a demokratikus működéshez. Ám ennek a másik oldala is elengedhetetlen, azaz a korrekt, hiteles tájékoztatás. A Deák Ferencnek tulajdonított mondást idézve: „…hazudni pedig nem szabad!” – szögezte le Kocsi Ilona.

Kocsi Ilonáék véleményét némiképp árnyalja, hogy például a mai napon is 2 óra 15 percen keresztül faggatta a sajtó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a Kormányinfón. Érdekesség az is, hogy Magyar Péterék rendezvényén a Magyar Hang volt az egyik kiválasztott, aki részt vehetett. A lap több munkatársa is a MÚOSZ elnökségi tagja jelenleg.