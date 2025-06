Elképesztő török provokáció indult Szoboszlai Dominik ellen

Az év egyik legnagyobb összeszólalkozása történt márciusban Szoboszlai Dominik és Arda Güler között a nemzetközi futballban, hiszen a legmagasabb szinten ritkaságnak számít, hogy két topklub – a Liverpool és a Real Madrid – játékosai ennyire egymásnak esnek.

Szoboszlai Dominik és Arda Güler egymás ellen, a törökök azóta is provokálják a Liverpool játékosát. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Mint ismert, a magyar–török Nemzetek Ligája-meccsen már a pályán is megtalálták egymást, aztán Szoboszlai a közösségi médiában folytatta a „csatát” azzal, hogy kicikizte Gülert, amiért addig csak 1088 percet játszott a Real Madrid idénybeli meccsein. Erre Güler visszatámadott, Szoboszlait viccnek nevezte, amiért hat gól sem volt elég neki, hogy befogja a száját (a törökök 6-1-re múlták felül a magyar válogatottat a párharcban).

Azt hihettük, hogy mostanra a feledés homályába merülhetett a balhé, de az elvakult török rajongók nem felejtenek.

Güler március óta egyre nagyobb szerepet játszott a Real Madridban, a spanyol bajnokság utolsó tíz meccsén nyolcszor kezdő volt, és ezeken két-két gólt, gólpasszt szerzett.

Arda Güler gólja Real Madrid-rekord

Güler most a klubvilágbajnokságon is megmutatta magát, vasárnap este gólt szerzett a Pachucha ellen, így nyert a Real Madrid 3-1-re. A török ráadásul megdöntötte Vinícius Júnior rekordját, immáron ő a Real legfiatalabb játékosa, aki elérte a klub színeiben a tíz gólt a 2009–2010-es idény óta. Vinícius 2020-ban 20 évesen és 80 naposan érte el a tizedik realos gólját, az új csúcstartó Güler most 20 évesen és 57 naposan jutott el tízig.

Güler gólja:

A brilliant play superbly finished by Arda Guler.pic.twitter.com/MKgyb7ve24 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 22, 2025

Szoboszlai Dominik ellen török provokáció zajlik

A török szurkolók rendszeresen Szoboszlai orra alá dörgölik, mekkora zseni a kedvencük, különösen azóta, hogy Güler egyre többször ad muníciót ehhez a teljesítményével a Real Madrid mezében. Szoboszlai hivatalos Instagram-oldalán elképesztő török provokáció zajlik, a Liverpool magyar játékosának posztjait ellepik a török hozzászólók, akik Arda Güler képével árasztják el a felületét.

Szoboszlai oldalát elárasztják a törökök Güler-posztjai:

Szoboszlai Dominik oldalát elárasztja a török provokáció Arda Güler képeivel. Fotó: Instagram

Güler képei Szoboszlai több posztjánál is megjelennek. Fotó: Instagram