Az Arsenalban bemutatkozó 15 éves gyerek idehaza csak a mennyei megyeiben rúghatna labdába

Rögzítsük mindjárt a tényt: a 15 éves Max Dowman a 64. percben állt be a Leeds ellen. A szinte még gyerek focista 15 évesen és 235 naposan debütált a Premier League-ben, ezt nála fiatalabban csak a szintén arsenalos Ethan Nwaneri tette meg 2022 szeptemberében, amikor a Brentford ellen 15 évesen és 181 naposan kapott lehetőséget. De tovább is mehetünk: a 95. percben Dowman harcolt ki egy tizenegyest, amelyet Gyökeres Viktor értékesített. Ez volt az Arsenal ötödik gólja, így született meg az 5-0-s végeredmény. Azon is eltűnődhetünk egy pillanatra, hogy 4-0-s biztos Arsenal vezetésnél miért kellett Gyökeresnek lőnie a tizenegyest, miért nem jutott eszébe senkinek, hogy odaadja a labdát Dowmannak? Ha ugyanis a srác gólt szerzett volna, ő lett volna minden idők legfiatalabb Premier League-meccsen gólt szerző játékos. Hogy nem lett, az legyen az angolok baja, ámbátor még lehet, mert ha így folytatja, kihagyhatatlan lesz a londoni csapat cserepadjáról.

Nem lennénk meglepve, ha Max Dowman hamarosan az angol felnőtt válogatottba is meghívást kapna

(Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto)

Max Dowman: menj a mennyei megyeibe

A 15 éves Dowman pályára küldése kapcsán máson is elgondolkodhat az ember.

Például azon, mennyit sírnak a szakemberek és a szurkolók azért, mert Magyarországon az edzők nem mernek komoly lehetőséget adni a fiataloknak.

Nem véletlen, hogy az MLSZ éppen most vezette be a fiatalszabálynak nevezett ajánlást, amely nagy vihart kavart. Ám arról már kevesebbet beszélünk, hogy az NB I-ben, az NB II-ben és az NB III-ban 16 évet be nem töltött focisták nem léphetnek pályára. Ez tehát azt jelenti, hogy a 15 éves és 235 napos Max Dowman Magyarországon legfeljebb a megyei bajnokságokban lehetne ott a pályán a felnőttcsapatokban.

Különös, hogy amit Angliában megengednek, Magyarországon nem. Persze, magyarázat mindenre van. Az MLSZ ezt a korlátozást egészségügyi okokkal indokolja. (Nem szeretnék nagyon belemenni abba, mekkora fizikális különbség van egy magyar és egy Premier League-meccs irama, a játékosokat ért terhelése között, maradjunk annyiban, a mérleg nyelve nem felénk billen.)

Lehet tehát itt mindenféle élettani hatásra, meg orvosi intelmekre hivatkozni, csak felesleges, s ezt éppen Max Dowman példája mutatja meg tökéletesen.

S ez akkor is így van, ha egy 16 év alatti játékos izomzata, testfelépítése még nem olyan, mint egy felnőtt focistáé. Mindez igaz. De megint csak Angliára mutathatunk: ha a világ talán legfizikálisabb labdarúgó-bajnokságában nincs korlátozás, akkor Magyarországon miért van?

Így szól a szabály: Férfi felnőtt bajnoki, kupa és egyéb mérkőzéseken a mérkőzés napjáig a 16. életévét naptári napra betöltött és annál idősebb korú labdarúgó vehet részt, kivéve, ha a versenykiírás a korosztályra vonatkozóan ettől eltérően rendelkezik.

Most tehát éppen Dowman kapcsán gondolkodhatunk el ezen, de amikor a Barcelona felnőttcsapatában Lamine Yamal 15 évesen pályára lépett, ugyanez volt a polémia.

Yamal, aki, 15 évesen, 9 hónaposan és 15 naposan kapott először lehetőséget 2023 tavaszán a Barcelona játékosaként a Betis elleni meccsen, azóta világsztár lett.

Korlátozás tehát Spanyolországban sincsen, de Olaszországban sem. Ez már három topliga. Más a helyzet a Bundesligában, ahol szintén 16 év az alsó korhatár.