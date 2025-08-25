MLSZArsenalPremier League

Az Arsenalban bemutatkozó 15 éves gyerek idehaza csak a mennyei megyeiben rúghatna labdába

Óriási visszhangot váltott ki, hogy az Arsenal labdarúgócsapatában szombaton este 15 évesen pályára léphetett Max Dowman, akit az angol futball egyik legnagyobb tehetségének tartanak. Angliában nincs olyan szabály, amely megtiltaná, hogy 15 éves focisták a világ legerősebb bajnokságában szerepeljenek. Magyarországon más a helyzet, nálunk szigorú szabályok vannak.

Lantos Gábor
2025. 08. 25. 5:45
Max Dowman
A 15 éves Max Dowman a Premier League-ben pályára léphet, az NB I-ben nem tehetné ezt meg Fotó: PETER PARKS Forrás: AFP
Rögzítsük mindjárt a tényt: a 15 éves Max Dowman a 64. percben állt be a Leeds ellen. A szinte még gyerek focista 15 évesen és 235 naposan debütált a Premier League-ben, ezt nála fiatalabban csak a szintén arsenalos Ethan Nwaneri tette meg 2022 szeptemberében, amikor a Brentford ellen 15 évesen és 181 naposan kapott lehetőséget. De tovább is mehetünk: a 95. percben Dowman harcolt ki egy tizenegyest, amelyet Gyökeres Viktor értékesített. Ez volt az Arsenal ötödik gólja, így született meg az 5-0-s végeredmény. Azon is eltűnődhetünk egy pillanatra, hogy 4-0-s biztos Arsenal vezetésnél miért kellett Gyökeresnek lőnie a tizenegyest, miért nem jutott eszébe senkinek, hogy odaadja a labdát Dowmannak? Ha ugyanis a srác gólt szerzett volna, ő lett volna minden idők legfiatalabb Premier League-meccsen gólt szerző játékos. Hogy nem lett, az legyen az angolok baja, ámbátor még lehet, mert ha így folytatja, kihagyhatatlan lesz a londoni csapat cserepadjáról.

Max Dowman
Nem lennénk meglepve, ha Max Dowman hamarosan az angol felnőtt válogatottba is meghívást kapna
(Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto)

Max Dowman: menj a mennyei megyeibe

A 15 éves Dowman pályára küldése kapcsán máson is elgondolkodhat az ember. 

Például azon, mennyit sírnak a szakemberek és a szurkolók azért, mert Magyarországon az edzők nem mernek komoly lehetőséget adni a fiataloknak.

Nem véletlen, hogy az MLSZ éppen most vezette be a fiatalszabálynak nevezett ajánlást, amely nagy vihart kavart. Ám arról már kevesebbet beszélünk, hogy az NB I-ben, az NB II-ben és az NB III-ban 16 évet be nem töltött focisták nem léphetnek pályára. Ez tehát azt jelenti, hogy a 15 éves és 235 napos Max Dowman Magyarországon legfeljebb a megyei bajnokságokban lehetne ott a pályán a felnőttcsapatokban.

Különös, hogy amit Angliában megengednek, Magyarországon nem. Persze, magyarázat mindenre van. Az MLSZ ezt a korlátozást egészségügyi okokkal indokolja. (Nem szeretnék nagyon belemenni abba, mekkora fizikális különbség van egy magyar és egy Premier League-meccs irama, a játékosokat ért terhelése között, maradjunk annyiban, a mérleg nyelve nem felénk billen.) 

Lehet tehát itt mindenféle élettani hatásra, meg orvosi intelmekre hivatkozni, csak felesleges, s ezt éppen Max Dowman példája mutatja meg tökéletesen.

S ez akkor is így van, ha egy 16 év alatti játékos izomzata, testfelépítése még nem olyan, mint egy felnőtt focistáé. Mindez igaz. De megint csak Angliára mutathatunk: ha a világ talán legfizikálisabb labdarúgó-bajnokságában nincs korlátozás, akkor Magyarországon miért van?

Így szól a szabály: Férfi felnőtt bajnoki, kupa és egyéb mérkőzéseken a mérkőzés napjáig a 16. életévét naptári napra betöltött és annál idősebb korú labdarúgó vehet részt, kivéve, ha a versenykiírás a korosztályra vonatkozóan ettől eltérően rendelkezik.

Most tehát éppen Dowman kapcsán gondolkodhatunk el ezen, de amikor a Barcelona felnőttcsapatában Lamine Yamal 15 évesen pályára lépett, ugyanez volt a polémia. 

Yamal, aki, 15 évesen, 9 hónaposan és 15 naposan kapott először lehetőséget 2023 tavaszán a Barcelona játékosaként a Betis elleni meccsen, azóta világsztár lett.

Korlátozás tehát Spanyolországban sincsen, de Olaszországban sem. Ez már három topliga. Más a helyzet a Bundesligában, ahol szintén 16 év az alsó korhatár.

Lamine Yamal plays during the match between FC Barcelona and Real Betis Balompie, corresponding to week 30 of LaLiga EA Sports, at the Lluis Companys Stadium in Barcelona, Spain, on April 5, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Lamine Yamal, aki szintén 15 évesen léphetett pályára a Barcelona felnőttcsapatában
(Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto)

Az NB I kapcsán még csak-csak megérthetjük a szigort, az NB II és az NB III-ban viszont szinte érthetetlen ez a korlátozás. Természetesen tudjuk, hogy Dowman angliai beállítása semmilyen hatással nem lesz a magyar szabályokra, meg azzal is tisztában vagyunk, hogy a magyar csapatok nem tobzódnak Dowman-szintű tehetségekben.

De kicsoda Max Dowman?

Egészen biztosak lehetünk abban, hogy a következő években sűrűn halljuk majd a fiatal tehetség nevét. Az Arsenal akadémiáján nevelkedett csodagyerek mára eljutott oda, hogy 15 évesen bármikor bevethető egy-egy Premier League-meccsen. Dowman még 13 éves sem volt, de máris az Arsenal U18-as csapatában játszott rendszeresen. Tavaly 14 évesen ő lett az UEFA Ifjúsági Liga történetének legfiatalabb gólszerzője az U19-es csapatban.

Az Arsenal idén nyáron hozta fel a srácot az első csapathoz. Mikel Arteta edző teljesen tudatosan kezdte beépíteni a gyereket a felnőttek közé. A nyári felkészülési találkozókon Dowman megmutatta, miért kapta meg a lehetőséget. Szingapúrban az AC Milan elleni felkészülési mérkőzésen ragyogóan játszott, s ekkor figyelt fel rá a világ. Nem sokkal később a Newcastle ellen is beállították. 

A brit szaksajtó szerint olyan mozdulatokat mutatott be, mint annak idején a hollandok szupersztárja, Johan Cruyff.

Az újságírók szerint, ha Spanyolországban Lamine Yamal 15 évesen megkapta a lehetőséget, akkor Dowmant sem kell visszaküldeni saját korosztályába, hanem be kell őt állítani a Premier League-meccseken.

Kiss Tamás 16 évesen és 16 naposan léphetett pályára az NB I-ben

2016. december 10-én rendezték meg a Haladás–Videoton NB I-es labdarúgó-mérkőzést, amelyen a szombathelyi csapatban Kiss Tamás csereként léphetett pályára. A fiatal labdarúgó ezen a napon 16 éves és 16 napos volt, ezzel ő lett az NB I-ben a legfiatalabb focista, aki lehetőséget kapott. Érdemes azt is felidézni, kik voltak az NB I legfiatalabb góllövői.

  • 1. Orth György (MTK) – 16 évesen és 5 hónaposan (1917)
  • 2. Braun József (MTK) – 16 évesen és 7 hónaposan (1917)
  • 3. Puskás Ferenc (Kispest) – 16 évesen 8 hónaposan (1943)
  • 4. Bene Ferenc (Újpest) – 16 évesen 8 hónaposan (1961)
  • 5. Kiss Tamás (Haladás) – 16 évesen 10 hónaposan (2017)

Egészen biztosak vagyunk abban, hogy 

Max Dowman pályára küldése nem fogja elgondolkodtatni a magyar futball illetékeseit a szabály megváltoztatására.

Persze az igazi az lenne, ha a magyar labdarúgás tele lenne Max Dowman-féle ígéretekkel, hogy éppen ezeknek a fiataloknak a jelenléte kényszerítse ki a szabályváltozást. Ám az szinte biztos, hogy egyhamar mindez nem következik be. Addig is Max Dowman áldhatja a sorsot, hogy nem Magyarországon született. Ez esetben ugyanis mehetne a mennyei megyeibe.

 

