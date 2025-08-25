Sorsoltak a Magyar Kupában: a Fradi és a Paks örülhet, az Újpest foghatja a fejét

Tizenegy megyei, 25 harmad-, 16 másod- és 12 első osztályú csapat várta a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójának sorsolását hétfő este. Az NB I-es klubok védettséget élveztek, azaz egymást nem kaphatták, de így is izgalmas és parázs csatákra van kilátás ősszel.

A Puskás Akadémia játékosára Nagy Zsoltra fontos feladat vár majd a Vasas ellen a Magyar Kupa következő körében. Fotó: MTI/Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Magyar Kupa: Vasas a Puskás Akadémia ellen

A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. A hivatalos játéknap szeptember 13. szombat és 14. vasárnap. Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott.

A mérkőzések közül pikánsnak ígérkezik a 80-as évek nagy rangadóinak hangulatát felidéző Békéscsaba–Nyíregyháza összecsapás mellett a Vasas–Puskás Akadémia és a Kecskemét–Újpest találkozók lehetnek izgalmasak.

Ezzel szemben az előző kiírás két döntőse, az FTC és a kétszeres címvédő Paks könnyű, megye I-es ellenfelet kapott. Robbie Keane együttese a Szarvaskend, míg a Paks a Szajol vendége lesz szeptember közepén.

MOL Magyar Kupa, harmadik forduló (a 32 közé jutásért): Érdi VSE (NB III)–ETO FC Győr BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)–Zalaegerszegi TE Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good Szarvaskend SE (megyei I.)–Ferencvárosi TC Szajol KLK (megyei I.)–Paksi FC Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) FC Nagykanizsa (NB III)–Rent Kozármisleny (NB II) REAC (megyei I.)–Karcagi SC (NB II) Salgótarjáni BTC (megyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II) Mezőörs KSE (megyei I.)–Komárom VSE (NB III) Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II) Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II) Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II) Kelen SC (megyei I.)–Tarpa SC (NB III) Szolnoki MÁV FC (megyei I.)–ESMTK (NB III) Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III) Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III) Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II) Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III) PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) Sárvár FC (megyei I.)–Pilisi LK (megyei I.) Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

A Magyar Kupa legfontosabb dátumai

3. forduló: szeptember 13–14. (64 csapat)

4. forduló: október 29. (32 csapat)

Nyolcaddöntő: február 11. (16 csapat)

Negyeddöntő: március 4. (nyolc csapat)

Elődöntő: április 22. (négy csapat)

Döntő: május 9., Puskás Aréna (két csapat)

