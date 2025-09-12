labdarúgó magyar kupaFradiVas megyei foci

Teljes fociőrület lesz a kétszáz fős faluban, Szarvaskend várja a Fradit – videó

Szarvaskenden egy nappal a Ferencváros elleni Magyar Kupa-mérkőzés előtt minden a szombati meccsről szól. A helyiek szerint óriási megtiszteltetés, hogy a magyar bajnokcsapattal játszhatnak, de azt ők sem gondolták volna, mekkora kihívással néznek szembe. Egy nappal a nagy összecsapás előtt a helyszínen jártunk. Így kerül fel az országos média- és focitérképre Szarvaskend.

Lantos Gábor
2025. 09. 12. 13:43
Szarvaskend
Ezen a pályán rendezik meg az évezred mérkőzését Fotó: Lantos Gábor
A Grazig közlekedő Mura nemzetközi gyorsvonat pontosan gurult be a körmendi vasútállomásra. A peronon ott várt Tompa Róbert, a Szarvaskend labdarúgócsapatának technikai vezetője, az egyik legfontosabb ember, akinek köze van a szombat délutáni Magyar Kupa összecsapáshoz. Miközben kocsijával Szarvaskend felé tartunk, szinte megállás nélkül csörög a telefonja.

Szarvaskend
Szarvaskend, ahol nagyon várják a Fradit
Fotó: Lantos Gábor

Szarvaskend a Fradi-meccs lázában ég

– A sorsolás óta nincs egyetlen nyugodt pillanatom, de ezt nem panaszképpen mondom – jegyezte meg mosolyogva Tompa. – Ne haragudjon, ezt felveszem.

A vonal végén egy kolléga érdeklődik, hogy juthat be majd a meccsre?

Tompa Róbert szavai nyugtatóan hatnak, elég lesz felmutatni a sajtóigazolványt, különben is, ő mindenütt ott áll majd, ahol kell, s ha valami megdöccenne, akkor segít.

A szarvaskendi focicsapat nem először fogad NB I-es ellenfelet a Magyar Kupában. 2017 októberében a szintén Vas megyei Haladás játszott itt és nyert 6-0-ra. Ám azt a mérkőzést össze sem lehet hasonlítani azzal, ami most következik. A Fradi mégiscsak a Fradi.

– 63 lehetséges ellenfelet kaphattunk volna a sorsoláskor. Persze, előtte beszéltük, mekkora show lenne egy NB I-es csapatot kapni, de a Fradira csak az álmainkban gondoltunk – mondja Tompa Róbert. – Egészen elképesztő, hogy az M4 Sport élőben adja innen ezt a mérkőzést, bár erről már volt sejtésem. Hiszen korábban a Fradi nagyecsedi vagy iváncsai Magyar Kupa-összecsapásait is élőben közvetítették. Szinte biztos vagyok abban, hogy ilyen kis faluból országos tévében még soha nem volt élő tévéközvetítés.

Zöld-fehér mezben játszik majd a Szarvaskend

Közben beérünk a faluba, ahol minden csendes, csak a sporttelep körül van némi mozgás. Nem is némi: dolgos kezek készítik elő a kapukat, amelyekre a hálók is felkerülnek. A pálya körül már ott vannak a pótszékek és a mobillelátók is. Azt is megtudom, hogy szombaton délután a Szarvaskend játszik majd zöld-fehér mezben, ennek külön története van.

– Úgy volt, hogy ezen a hétvégén a Körmend ellen játszunk nagy rangadót a megyei bajnokságban, s erre az alkalomra készült el a csapat új, zöld-fehér meze. A Körmend elleni meccset el kellett halasztani, mert jött a Fradi. Gondoltuk, akkor legyen ez a fociünnep, amelyen felavatjuk az új mezt.

Telefonáltam Budapestre, a ferencvárosi vezetők nagyon kedvesek voltak, azonnal belementek, hogy mi viselhessük az új mezünket, így ők arany-feketében lesznek

 – mondta el lapunknak Tompa Róbert.

Lassan minden a helyére kerül Szarvaskenden
Fotó: Lantos Gábor

Középkorú asszony lépett ki a pálya melletti házból, mikor megszólítom, annyit mond, két fia is a csapat játékosa, ezért nagyon várja a mérkőzést. Közben egyre többen érkeznek, zajlik a disputa. Az esélyek persze nem a Szarvaskend mellett szólnak, de ezt mindenki nagyon jól tudja.

– Nekünk ez az idei kupakaland két elképesztő mérkőzést hozott már – magyarázza Tompa Róbert. Megyei csapatként a korábbi fordulókban is játszanunk kellett. Az első meccsünket hazai pályán 0-1-ről fordítva 2-1-re nyertük meg a Zalaszentgrót ellen. Ekkor jutottunk be a 128 közé. Következett a Sárisáp idegenben. Óriási derbit játszottunk, a szünetben megint hátrányba kerültünk, a Sárisáp vezetett 1-0-ra. 

A második félidőre kijöttünk, megráztuk magunkat és két gólt rúgva idegenben legyőztük ellenfelünket. Így jutottunk be a 64 közé, ezért kaphattuk meg a Ferencvárost. 

Azt azért mondanom sem kell, ha esetleg a Fradi ellen is rúgnánk egy gólt, az maga lenne a csoda – mesélte el Tompa Róbert, miközben már az egyik kapu mögötti lelátón ülünk.

Szó sem lehetett a Haladás stadionjáról

Mások a célok, mások a lehetőségek egy megyei I. osztályú bajnokságban focizó csapatnak, mint a magasabb osztályokban küzdőknek. Szarvaskenden például felröppent a pletyka, hogy a Ferencváros elleni MK-meccset elviszik a Haladás stadionjába. Logikusnak tűnt volna a felvetés, mert egészen biztosan megtelt volna a Rohonci úti aréna. De aztán kiderült, hogy szó sem volt minderről. 

A kendi csapat játékosai, a vezetőség hallani sem akart arról, hogy feladják a pályaválasztói jogukat.

Inkább mindent megtesznek azért, hogy 3500 néző legyen jelen szombaton. Ami egy kétszáz fős falu esetében egészen elképesztő dolog. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy Szarvaskend méltó házigazdája lesz ennek a meccsnek.

2017-ben a Szarvaskend a Haladás ellen játszott a Magyar Kupában
Fotó: Polyák Attila

– Tudom, hogy ilyenkor mindenféle jelzőket rántanak elő, de nekünk tényleg ez lesz az évezred mérkőzése. Az évszázad meccse már foglalt, azt 1953-ban már lejátszották Londonban. Egy szarvaskendi ember életében egyszer van ilyen alkalom. Mikor jönne amúgy ide játszani a Fradi? Olyan faluba érkezik a magyar bajnok, amely békés, nyugodt hely. Fiatalok és idősek jól megférnek egymás mellett. A focit pedig imádják. Talán sokan nem is sejtik, de ahhoz, hogy mi a felnőtt csapattal a megyei I. osztályban elindulhassunk, több utánpótlás együttest kell üzemeltetnünk. Ez sem egyszerű, de a lelkesedés nagyon sok mindenen átsegít. 

Teljesen amatőr csapatra gondoljanak. Mindenki dolgozik. Van, aki a rendőrségen, van, aki gyárban, van, aki Ausztriában. Ez azt is jelenti, hogy olykor az edzéseken sem vagyunk jelen teljes létszámban. Vannak, akik hétvégén is dolgoznak.

Szerencsére elég mély a keretünk, 20 játékossal számolhatunk, szóval olyan még nem volt, hogy ne tudjunk kiállni – mondja nevetve Tompa technikai vezető.

Itt tartunk a beszélgetésben, amikor ismét megcsörren a sportvezető telefonja. Kedves ismerős érdeklődik, hol vehetne jegyet? Szomorúan hallgatja, hogy erre már nincs lehetőség. Az összes belépő órák alatt elfogyott, így neki is marad a tévé előtti szurkolás.

– Arra az óriási médiaérdeklődésre, amely ezt a meccset övezi, még én sem számítottam. Jó, tudom, a Fradi mindenkinek érdekes, de ez akkor is meghökkentő a számomra. Nem vagyunk mi ehhez hozzászokva. Éppen ezért alakítottunk ki sajtólelátót. Remélem, mindenki elégedett lesz és mindenki boldogan távozik tőlünk.

A parkolót már megtervezték. Szerdán hosszan tartó és csendesen áztató eső esett, ami jót tett a környezetnek és a pályának is. 

A fákat is megnyírták, hogy a Fradi busza zavartalanul bejöhessen a sporttelepre vezető keskeny úton.

Arra a kérdésemre, hogy a mérkőzés után lesz-e nagy trakta, bográcsgulyás, vendéglátás, Tompa Róbert nem meglepő választ ad.

A Haladás ellen sem voltak kevesen, de a Fradi ellen még többen lesznek Szarvaskenden
Fotó: Polyák Attila

– Jeleztük a Fradinak, hogy szívesen látjuk őket, de azt kérték, hogy a nagy vacsorától tekintsünk el, mert nagyon feszes a bajnokcsapat menetrendje. 

Ezt pedig nekünk tiszteletben kell tartanunk. Úgyhogy megrendeltük nekik a vacsorát, amit 17.45-re hoznak ide. Ezt viszi el majd magával a Ferencváros, meg az emlékeket, ami a szarvaskendi mérkőzéssel kapcsolatos.

Felvetésemre, hogy mi van akkor, ha hosszabbítás lesz, s hideg lesz a vacsora, Tompa Róbert mosolyog.

– Rúgjunk pár szögletet, és én már akkor is nagyon boldog leszek.

A Ferencváros szarvaskendi MK-mérkőzése szeptember 13-án, szombaton 16 órakor kezdődik. Lapunk a helyszínről számol be a történtekről.

