Teljes fociőrület lesz a kétszáz fős faluban, Szarvaskend várja a Fradit – videó

A Grazig közlekedő Mura nemzetközi gyorsvonat pontosan gurult be a körmendi vasútállomásra. A peronon ott várt Tompa Róbert, a Szarvaskend labdarúgócsapatának technikai vezetője, az egyik legfontosabb ember, akinek köze van a szombat délutáni Magyar Kupa összecsapáshoz. Miközben kocsijával Szarvaskend felé tartunk, szinte megállás nélkül csörög a telefonja.

Szarvaskend, ahol nagyon várják a Fradit

Fotó: Lantos Gábor

Szarvaskend a Fradi-meccs lázában ég

– A sorsolás óta nincs egyetlen nyugodt pillanatom, de ezt nem panaszképpen mondom – jegyezte meg mosolyogva Tompa. – Ne haragudjon, ezt felveszem.

A vonal végén egy kolléga érdeklődik, hogy juthat be majd a meccsre?

Tompa Róbert szavai nyugtatóan hatnak, elég lesz felmutatni a sajtóigazolványt, különben is, ő mindenütt ott áll majd, ahol kell, s ha valami megdöccenne, akkor segít.

A szarvaskendi focicsapat nem először fogad NB I-es ellenfelet a Magyar Kupában. 2017 októberében a szintén Vas megyei Haladás játszott itt és nyert 6-0-ra. Ám azt a mérkőzést össze sem lehet hasonlítani azzal, ami most következik. A Fradi mégiscsak a Fradi.

– 63 lehetséges ellenfelet kaphattunk volna a sorsoláskor. Persze, előtte beszéltük, mekkora show lenne egy NB I-es csapatot kapni, de a Fradira csak az álmainkban gondoltunk – mondja Tompa Róbert. – Egészen elképesztő, hogy az M4 Sport élőben adja innen ezt a mérkőzést, bár erről már volt sejtésem. Hiszen korábban a Fradi nagyecsedi vagy iváncsai Magyar Kupa-összecsapásait is élőben közvetítették. Szinte biztos vagyok abban, hogy ilyen kis faluból országos tévében még soha nem volt élő tévéközvetítés.

Zöld-fehér mezben játszik majd a Szarvaskend

Közben beérünk a faluba, ahol minden csendes, csak a sporttelep körül van némi mozgás. Nem is némi: dolgos kezek készítik elő a kapukat, amelyekre a hálók is felkerülnek. A pálya körül már ott vannak a pótszékek és a mobillelátók is. Azt is megtudom, hogy szombaton délután a Szarvaskend játszik majd zöld-fehér mezben, ennek külön története van.

– Úgy volt, hogy ezen a hétvégén a Körmend ellen játszunk nagy rangadót a megyei bajnokságban, s erre az alkalomra készült el a csapat új, zöld-fehér meze. A Körmend elleni meccset el kellett halasztani, mert jött a Fradi. Gondoltuk, akkor legyen ez a fociünnep, amelyen felavatjuk az új mezt.

Telefonáltam Budapestre, a ferencvárosi vezetők nagyon kedvesek voltak, azonnal belementek, hogy mi viselhessük az új mezünket, így ők arany-feketében lesznek

– mondta el lapunknak Tompa Róbert.