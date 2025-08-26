FTCsorsolásMagyar Kupa

A csapat történetének legnagyobb meccse lesz – így várja ellenfele a Fradit

Hétfőn elkészítették a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. Ebben a körben már az első és másodosztályú klubok is bekapcsolódnak, a címvédő Paks és az ország legnépszerűbb csapata, az FTC is vármegyei bajnokságban szereplő riválist kapott. A Fradi ellenfelének edzője valóra vált álomról beszélt, míg a Szarvaskend korábbi játékosa inkább az Újpestet várta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 9:59
Az FTC következő ellenfele így indult el a legutóbbi kupameccse helyszínére. Forrás: facebook.com/szarvaskend.se
A Sárisáp legyőzésén keresztül vezetett az út a Ferencvárosig. A Vas vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend labdarúgócsapata a Magyar Kupa előző játéknapján a sárisápiak vendégeként nyert 2-1-re, a hétfői sorsolás óta pedig Magyarország egyik legtöbbet emlegetett együttese lett, miután a kupasorsoláson az FTC-t kapta ellenfeléül.

A szarvaskendi csapat máris várja az FTC érkezését
A szarvaskendi csapat máris várja az FTC érkezését (Fotó: facebook.com/szarvaskend.se)

 

A helyi futball legnagyobb meccse lesz az FTC elleni

Óriási dolog ez a 2024-es adat szerint mindössze 206 lakossal rendelkező község életében, már csak azért is, mert a szabályok szerint a meccset a szarvaskendiek pályaválasztása mellett rendezik meg. A húzást követően a gárda trénere, Kurucz Ádám nem is titkolta örömét.

– Nálunk mindenki az FTC-t szerette volna kapni, örülünk, hogy valóra vált az álmunk – kezdte a vaol.hu-nak nyilatkozó Kurucz.

Amatőr csapatként játékosnak és edzőnek is óriási élmény lesz egy ilyen csapat ellen szerepelni. Ezért edzenek a fiúk és én is ezért dolgozom, hogy egyszer egy ilyen kaliberű csapattal játszhassunk. A szarvaskendi futball fennállásnak legnagyobb meccse lesz ez! Már most elkezdtünk gondolkodni, tervezni, hogy legyen rendben a pálya, az infrastruktúra, hiszen egy mindössze 200 fős faluról beszélünk. Egy biztos, szeretnénk majd a meccset élvezni!

A meccs pontos időpontja még nincs meg, egyelőre annyi biztos, hogy a kupaforduló hivatalos játéknapja szeptember 13., szombat és szeptember 14., vasárnap.

 

A volt játékos verhetőnek tartja a Fradit

A szarvaskendi csapat Facebook-oldalán is többen reagáltak a hírre, így tett például a klub korábbi játékosa, Ésik Tibor is, aki másban reménykedett.

Az Újpestet vártam. Így jobb, a Fradi verhetőbb. 3-4 ezer ember minimum. Mindenkinek örök emlék lesz! Büszke vagyok rátok!

 – írta Ésik, akinek a bejegyzése megmutatta: a kistelepülést máris megmozgatta az FTC érkezése.

A kommentet kiszúró Fradi-szurkolói oldal, az Üllői 129 megjegyezte: pletykaszinten az is felmerült, hogy a legjobb 32 közé jutásért zajló kupameccset nem Szarvaskenden, hanem Vas vármegye székhelyén, Szombathelyen, a Haladás stadionjában rendezik. A szarvaskendiek oldala egy ilyen felvetésre reagálva ezt egyelőre elutasítja, arra hivatkozva, hogy a község sportpályája 2017-ben is megfelelő volt, amikor éppen a Haladás látogatott a faluba.

