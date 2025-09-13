Őrület: háromszor is félbeszakadt Dárdaiék meccse, a csattanó a tizennégy perces hosszabbításban jött

Szombat délután a Wolfsburg és a Köln egy őrült meccset játszott a Bundesliga harmadik fordulójában. Már a találkozó kezdete előtt ünnepi volt a hangulat a Volkswagen Arénában, ugyanis Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a hétvégén.

Dárdai Bence csapatának szurkolói kitettek magukért az évfordulós meccsen. Fotó: DPA/Sebastian Stiekel

Dárdai a kispadon, mégsem unatkozott Wolfsburgban

Dárdai Bence ahogy az első két fordulóban, úgy most is végig a kispadon foglalt helyet. Ugyanakkor az ötödik percben már ő is foghatta a fejét, mert a Köln megszerezte a vezetést. A korábban két évet a Farkasoknál töltő Luca Waldschmidt lőtt a kapuba. Az ünnepi meccset tehát a vendégek gyorsan elrontották. Majd az időjárás is lecsapott.

A 24. percben felhőszakadás miatt a játékvezető az öltözőbe rendelte a csapatokat, tíz percig állt a játék.

A rendkívüli szünet a Wolfsburgnak tett jót, az első félidő második felében lendületesebb volt, ennek eredményeként még a szünet előtt kiegyenlített az algériai Mohamed Amoura, aki új csapatában három bajnokin két gólt rúgott. Viszont ami a szünet után történt Wolfsburgban, azt valószínűleg a stadionban senki sem gondolta volna előre.

Újabb játékmegszakítás, ezúttal a szurkolók miatt

Az egész azzal kezdődött, hogy a második félidő elején a hazai drukkerek füstgránátokat vetettek be, ezért lényegében semmit nem lehetett látni. A játékvezető másodszor is félbeszakította a bajnokit.

A játékosok mit láthatnak a pályán? Semmit. Fotó: DPA

Pár perc szünet után a szél segítségével folytatódhatott a játék, de nem sokáig... az 56. percben Marius Bülter lőtt a Wolfsburg kapujába, csakhogy a partjelző lest jelzett. A videóbíró ezután közel öt percig nézte az esetet, majd a játékvezetőt is kihívta, aki végül hosszas tanakodás után jóváhagyta a pályán hozott ítéletet.

Hihetetlen 14 perces hosszabbítás

Az újabb szünet ismét a hazaiaknak tett jót. A 65. percben a dán Joakim Maehle visszatett labdájára remekül érkezett a horvát Lovro Majer, a 27 éves középpályás pedig a kapuba lőtt, 2-1. Már-már úgy nézett ki a cserék után, hogy a zöld-fehér gárda kibekkeli a végét – ha kellett, akkor durván, sárga lapért cserébe szabálytalankodtak a játékosok –, aztán a 14 perces hosszabbítás legelején a vendégek kiegyenlítettek.