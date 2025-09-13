Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Dárdai BenceWolfsburgKölnBundesliga

Őrület: háromszor is félbeszakadt Dárdaiék meccse, a csattanó a tizennégy perces hosszabbításban jött

A Wolfsburg a Köln ellen 3-3-as döntetlent játszott szombaton a Bundesliga 3. fordulójában. Dárdai Bence a hazai zöld-fehér csapat kispadján ült végig, de így is emlékezetes meccs szemtanúja lehetett. A 80. fennállását ünneplő Wolfsburg-szurkolók mindent megtettek, de félbeszakításokkal tarkított bajnokin az utolsó utáni pillanatban buktak el a játékosok két pontot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 19:27
Hihetetlen dráma a Wolfsburg–Köln Bundesliga-mérkőzésen
Hihetetlen dráma a Wolfsburg–Köln Bundesliga-mérkőzésen Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombat délután a Wolfsburg és a Köln egy őrült meccset játszott a Bundesliga harmadik fordulójában. Már a találkozó kezdete előtt ünnepi volt a hangulat a Volkswagen Arénában, ugyanis Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a hétvégén.

Dárdai Bence csapatának szurkolói kitettek magukért az évfordulós meccsen
Dárdai Bence csapatának szurkolói kitettek magukért az évfordulós meccsen. Fotó: DPA/Sebastian Stiekel

Dárdai a kispadon, mégsem unatkozott Wolfsburgban

Dárdai Bence ahogy az első két fordulóban, úgy most is végig a kispadon foglalt helyet. Ugyanakkor az ötödik percben már ő is foghatta a fejét, mert a Köln megszerezte a vezetést. A korábban két évet a Farkasoknál töltő Luca Waldschmidt lőtt a kapuba. Az ünnepi meccset tehát a vendégek gyorsan elrontották. Majd az időjárás is lecsapott. 

A 24. percben felhőszakadás miatt a játékvezető az öltözőbe rendelte a csapatokat, tíz percig állt a játék. 

A rendkívüli szünet a Wolfsburgnak tett jót, az első félidő második felében lendületesebb volt, ennek eredményeként még a szünet előtt kiegyenlített az algériai Mohamed Amoura, aki új csapatában három bajnokin két gólt rúgott. Viszont ami a szünet után történt Wolfsburgban, azt valószínűleg a stadionban senki sem gondolta volna előre.

Újabb játékmegszakítás, ezúttal a szurkolók miatt

Az egész azzal kezdődött, hogy a második félidő elején a hazai drukkerek füstgránátokat vetettek be, ezért lényegében semmit nem lehetett látni. A játékvezető másodszor is félbeszakította a bajnokit.

 

A játékosok mit láthatnak a pályán? Semmit
A játékosok mit láthatnak a pályán? Semmit. Fotó: DPA

Pár perc szünet után a szél segítségével folytatódhatott a játék, de nem sokáig... az 56. percben Marius Bülter lőtt a Wolfsburg kapujába, csakhogy a partjelző lest jelzett. A videóbíró ezután közel öt percig nézte az esetet, majd a játékvezetőt is kihívta, aki végül hosszas tanakodás után jóváhagyta a pályán hozott ítéletet.

Hihetetlen 14 perces hosszabbítás

Az újabb szünet ismét a hazaiaknak tett jót. A 65. percben a dán Joakim Maehle visszatett labdájára remekül érkezett a horvát Lovro Majer, a 27 éves középpályás pedig a kapuba lőtt, 2-1. Már-már úgy nézett ki a cserék után, hogy a zöld-fehér gárda kibekkeli a végét – ha kellett, akkor durván, sárga lapért cserébe szabálytalankodtak a játékosok –, aztán a 14 perces hosszabbítás legelején a vendégek kiegyenlítettek. 

Hatalmas ünneplés kezdődött a vendégeknél, de hiába, a Wolfsburg ezen az ünnepélyes meccsen mindent megtett a győzelemért. A 99. percben a rutinos német középpályás, Maximilian Arnold gyönyörű szabadrúgásával újra Paul Simonis együttese vezetett.

Extázisban a Wolfsburg játékosai, a 99. percben szerezték a harmadik góljukat
Eksztázisban a Wolfsburg játékosai, a 99. percben szerezték a harmadik góljukat.  Fotó: DPA

Az újabb csattanó viszont csak ezután jött. 

A hosszabbítás utolsó, a mérkőzés 104. percében a Köln kiegyenlített, 3-3. Egészen drámai hajrá.

A lefújás után a hazaiak próbálták nyugtatni a fanatikus szurkolókat, akik már a zsebükben érezték a győzelmet – legalább kétszer a meccs során.  

Gulácsiék örülhettek ezzel egy időben 

Szombat délután az RB Leipzig mindeközben a Mainz otthonában nyert 1-0-ra, míg a Borussia Dortmund a Heindenheim otthonából hozta el a három pontot, noha ehhez a korábbi újpesti és fehérvári támadó, Budu Zivzivadze piros lapja is kellett.

A Wolfsburg–Köln mérkőzés összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.