Gulácsiék győzelme a feledés homályába merül a brutális szabálytalanság után

Először játszott idegenben az RB Leipzig azóta, hogy a Bundesliga első fordulójában 6-0-ra kikapott a címvédő Bayern München ellen. Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőben léptek pályára a vendégek a Mainz otthonába szombat délután.

Gulácsi Péter is ott volt az RB Leipzig kezdőjében szombaton, a vezetést Bakayoko (9) szerezte meg. Fotó: DPA/Uwe Anspach

Gulácsi lehúzta a rolót, tovább menetel a Leipzig

Közönségszórakoztató első félidőt produkált a két csapat, 24 lövés volt összesen – kilenc hazai, 15 vendég –, ugyanakkor az első gólra 40 percet kell várni. A lipcseiek jobb oldalán folyt a támadás, majd a szélen Johan Bakayoko kapta meg a labdát, aki befele cselezett, majd gyönyörűen a rövidbe lőtt, a kapus is csak nézett. A játékrész hajrájában Gulácsi is kapott feladatot, a Kicker tudósításában írta, hogy a hazaiak támadója, Arnaud Nordin lövésénél a magyar kapus nagy bravúrral hárított.

A második félidőben már kevesebb helyzet volt, a Mainz Gulácsi kapuját el sem találta 45 perc alatt.

A Leipzig zsinórban két mérkőzést nyert meg, és ami Gulácsi és Orbán szempontjából is jó hír, egyiken sem kapott gólt a csapat.

Az NB I korábbi támadója nem kímélte az ellenfelet

A Heidenheim otthonában a Borussia Dortmund simán nyert 2-0-ra, noha ehhez kellett a korábban Újpesten és Fehérváron is futballozó Budu Zivzivadze buta kiállítása is. A 31 éves grúz támadó már a 22. percben piros lapot kapott egy durva belépőért. A jelenetsort ide kattintva nézheti meg.

Az Union Berlin hazai pályán kapott ki, Schäfer András sérülés vagy betegség miatt nem volt a keretben. Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg egy őrült meccsen 3-3-as döntetlent játszott a Köln ellen, Dárdai végig padozott.