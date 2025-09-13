Borussia DortmundGulácsi PéterRB LeipzigBudu ZivzivadzeBundesliga

Gulácsiék győzelme a feledés homályába merül a brutális szabálytalanság után

Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőben 1-0-ra nyert az RB Leipzig a Mainz otthonában a Bundesliga harmadik fordulójában. A délutáni mérkőzések ugyanakkor a korábbi újpesti és fehérvári támadó, Budu Zivzivadze brutális belépője miatt marad emlékezetes. A grúz támadó egyből piros lapot kapott, csapata, a Heidenheim 2-0-ra kikapott a Borussia Dortmund ellen hazai pályán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 17:37
Gulácsi Péter nem kapott gólt az RB Leipzig bajnokiján szombat délután
Gulácsi Péter nem kapott gólt az RB Leipzig bajnokiján szombat délután Fotó: UWE ANSPACH Forrás: DPA
Először játszott idegenben az RB Leipzig azóta, hogy a Bundesliga első fordulójában 6-0-ra kikapott a címvédő Bayern München ellen. Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőben léptek pályára a vendégek a Mainz otthonába szombat délután. 

Gulácsi Péter is ott volt az RB Leipzig kezdőjében szombaton, a vezetést Bakayoko (9) szerezte meg
Gulácsi Péter is ott volt az RB Leipzig kezdőjében szombaton, a vezetést Bakayoko (9) szerezte meg.  Fotó: DPA/Uwe Anspach

Gulácsi lehúzta a rolót, tovább menetel a Leipzig

Közönségszórakoztató első félidőt produkált a két csapat, 24 lövés volt összesen – kilenc hazai, 15 vendég –, ugyanakkor az első gólra 40 percet kell várni. A lipcseiek jobb oldalán folyt a támadás, majd a szélen Johan Bakayoko kapta meg a labdát, aki befele cselezett, majd gyönyörűen a rövidbe lőtt, a kapus is csak nézett. A játékrész hajrájában Gulácsi is kapott feladatot, a Kicker tudósításában írta, hogy a hazaiak támadója, Arnaud Nordin lövésénél a magyar kapus nagy bravúrral hárított.

A második félidőben már kevesebb helyzet volt, a Mainz Gulácsi kapuját el sem találta 45 perc alatt.

 A Leipzig zsinórban két mérkőzést nyert meg, és ami Gulácsi és Orbán szempontjából is jó hír, egyiken sem kapott gólt a csapat.

Az NB I korábbi támadója nem kímélte az ellenfelet

A Heidenheim otthonában a Borussia Dortmund simán nyert 2-0-ra, noha ehhez kellett a korábban Újpesten és Fehérváron is futballozó Budu Zivzivadze buta kiállítása is. A 31 éves grúz támadó már a 22. percben piros lapot kapott egy durva belépőért. A jelenetsort ide kattintva nézheti meg.

Az Union Berlin hazai pályán kapott ki, Schäfer András sérülés vagy betegség miatt nem volt a keretben. Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg egy őrült meccsen 3-3-as döntetlent játszott a Köln ellen, Dárdai végig padozott.

BUNDESLIGA, 3. FORDULÓ
2025. szeptember 12., péntek
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3-1
2025. szeptember 13., szombat
Freiburg–VfB Stuttgart 3-1
Heidenheim–Borussia Dortmund 0-2
Mainz–RB Leipzig 0-1
Union Berlin–Hoffenheim 2-4
Wolfsburg–1. FC Köln 3-3
18.30: Bayern München–Hamburg
2025. szeptember 14., vasárnap
15.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg

 

