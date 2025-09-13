Gulácsiék győzelme a feledés homályába merül a brutális szabálytalanság után

Először játszott idegenben az RB Leipzig azóta, hogy a Bundesliga első fordulójában 6-0-ra kikapott a címvédő Bayern München ellen. Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőben léptek pályára a vendégek a Mainz otthonába szombat délután.
Gulácsi lehúzta a rolót, tovább menetel a Leipzig
Közönségszórakoztató első félidőt produkált a két csapat, 24 lövés volt összesen – kilenc hazai, 15 vendég –, ugyanakkor az első gólra 40 percet kell várni. A lipcseiek jobb oldalán folyt a támadás, majd a szélen Johan Bakayoko kapta meg a labdát, aki befele cselezett, majd gyönyörűen a rövidbe lőtt, a kapus is csak nézett. A játékrész hajrájában Gulácsi is kapott feladatot, a Kicker tudósításában írta, hogy a hazaiak támadója, Arnaud Nordin lövésénél a magyar kapus nagy bravúrral hárított.
A második félidőben már kevesebb helyzet volt, a Mainz Gulácsi kapuját el sem találta 45 perc alatt.
A Leipzig zsinórban két mérkőzést nyert meg, és ami Gulácsi és Orbán szempontjából is jó hír, egyiken sem kapott gólt a csapat.
Az NB I korábbi támadója nem kímélte az ellenfelet
A Heidenheim otthonában a Borussia Dortmund simán nyert 2-0-ra, noha ehhez kellett a korábban Újpesten és Fehérváron is futballozó Budu Zivzivadze buta kiállítása is. A 31 éves grúz támadó már a 22. percben piros lapot kapott egy durva belépőért. A jelenetsort ide kattintva nézheti meg.
Az Union Berlin hazai pályán kapott ki, Schäfer András sérülés vagy betegség miatt nem volt a keretben. Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg egy őrült meccsen 3-3-as döntetlent játszott a Köln ellen, Dárdai végig padozott.
|BUNDESLIGA, 3. FORDULÓ
2025. szeptember 12., péntek
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3-1
2025. szeptember 13., szombat
Freiburg–VfB Stuttgart 3-1
Heidenheim–Borussia Dortmund 0-2
Mainz–RB Leipzig 0-1
Union Berlin–Hoffenheim 2-4
Wolfsburg–1. FC Köln 3-3
18.30: Bayern München–Hamburg
2025. szeptember 14., vasárnap
15.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg