Kettős emberhátrányban is hengerelt Ten Hag kirúgása után a Leverkusen + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, két forduló után edzőt váltott a Bayer Leverkusen, Erik ten Hag vezetőedző alig két hónap után távozott a klubtól szeptember elsején. Utóda, a korábban a dán válogatottat irányító Kasper Hjulmand pedig szó szerint berobbant a Bundesligába, bemutatkozó mérkőzésén lélegzetelállító győzelmet aratott a szintén élmenő Eintracht Frankfurt ellen.

Kasper Hjulmand győzelemmel mutatkozott be a Bayer Leverkusen kispadján (Fotó: Anke Waelischmiller/Sven Simon)

Jól indult a találkozó a hazaiak számára: a 10. percben Alejandro Grimaldo 25 méterről elvégzett szabadrúgása a bal kapufán csattant, a kipattanó pedig Michael Zetterer kapusról a hálóba pattant, így hamar vezetést szerzett a Leverkusen. Az első félidőben a Frankfurt ugyan négyszer próbálkozott, de a vendégek minden lövése célt tévesztett, míg a gyógyszertáriak 11 lövéséből öt is kaput talált.

Az első félidő hosszabbításában Patrik Schick büntetőből megduplázta gyógyszertáriak előnyét.

A második félidőben nehéz helyzetbe került a Bayer Leverkusen

A fordulás után gyorsan szépített a Frankfurt: a 48. percben Can Yilmaz Uzun talált be. Az 59. percben azonban fordulat jött, a Leverkusen német válogatott középpályása, Robert Andrich a második sárga lapját is megkapta, így több mint fél órára emberelőnybe került az Eintracht. A vendégek ennek ellenére nem tudtak igazán komoly helyzeteket kialakítani, sőt a hosszabbításban a hazaik második játékosa, Ezequiel Fernández is a kiállítás sorsára jutott.

A Leverkusen a 98. percben végleg lezárta a mérkőzést, Grimaldo ismét szabadrúgásból volt eredményes, ezzel beállítva a 3–1-es végeredményt.

A várható gólok statisztikája (xG) is azt mutatja, hogy megérdemelten nyert a Leverkusen, bár egy mérkőzésre nem minden esetben érdemes használni a statisztikai modellt, így is jól látható, hogy a gyógyszertáriak mennyivel magasabb minőségű helyzeteket alakítottak ki a Frankfurtnál: xG: Bayer Leverkusen (2,12)–Frankfurt (0,65).

Három fordulót követően a frankfurtiak a harmadik, a leverkuseniek a hetedik helyen állnak a Bundesligában.