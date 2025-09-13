Eintracht FrankfurtBayer LeverkusenRobert AndrichBundesliga

Kettős emberhátrányban is hengerelt Ten Hag kirúgása után a Leverkusen + videó

A Bayer Leverkusen 3-1-es sikert aratott az Eintracht Frankfurt ellen a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) harmadik fordulójában a BayArénában péntek este. A gyógyszertáriak hiába kerültek a második félidőben kettős emberhátrányba, Alejandro Grimaldo zsenialitásának köszönhetően így is magabiztosan nyertek, így győzelemmel indították az Erik ten Hag utáni érát.

C. Kovács Attila
2025. 09. 13. 8:07
A Bayer Leverkusen szélsője, Alex Grimaldo kétszer is mattolta a Frankfurtot szabadrúgásból. Forrás: ANKE WAELISCHMILLER/SVEN SIMON
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, két forduló után edzőt váltott a Bayer Leverkusen, Erik ten Hag vezetőedző alig két hónap után távozott a klubtól szeptember elsején. Utóda, a korábban a dán válogatottat irányító Kasper Hjulmand pedig szó szerint berobbant a Bundesligába, bemutatkozó mérkőzésén lélegzetelállító győzelmet aratott a szintén élmenő Eintracht Frankfurt ellen. 

Kasper Hjulmand győzelemmel mutatkozott be a Bayer Leverkusen kispadján.
Kasper Hjulmand győzelemmel mutatkozott be a Bayer Leverkusen kispadján (Fotó: Anke Waelischmiller/Sven Simon)

Jól indult a találkozó a hazaiak számára: a 10. percben Alejandro Grimaldo 25 méterről elvégzett szabadrúgása a bal kapufán csattant, a kipattanó pedig Michael Zetterer kapusról a hálóba pattant, így hamar vezetést szerzett a Leverkusen. Az első félidőben a Frankfurt ugyan négyszer próbálkozott, de a vendégek minden lövése célt tévesztett, míg a gyógyszertáriak 11 lövéséből öt is kaput talált. 

Az első félidő hosszabbításában Patrik Schick büntetőből megduplázta gyógyszertáriak előnyét.

A második félidőben nehéz helyzetbe került a Bayer Leverkusen

A fordulás után gyorsan szépített a Frankfurt: a 48. percben Can Yilmaz Uzun talált be. Az 59. percben azonban fordulat jött, a Leverkusen német válogatott középpályása, Robert Andrich a második sárga lapját is megkapta, így több mint fél órára emberelőnybe került az Eintracht. A vendégek ennek ellenére nem tudtak igazán komoly helyzeteket kialakítani, sőt a hosszabbításban a hazaik második játékosa, Ezequiel Fernández is a kiállítás sorsára jutott. 

A Leverkusen a 98. percben végleg lezárta a mérkőzést, Grimaldo ismét szabadrúgásból volt eredményes, ezzel beállítva a 3–1-es végeredményt.

A várható gólok statisztikája (xG) is azt mutatja, hogy megérdemelten nyert a Leverkusen, bár egy mérkőzésre nem minden esetben érdemes használni a statisztikai modellt, így is jól látható, hogy a gyógyszertáriak mennyivel magasabb minőségű helyzeteket alakítottak ki a Frankfurtnál: xG: Bayer Leverkusen (2,12)–Frankfurt (0,65).

Három fordulót követően a frankfurtiak a harmadik, a leverkuseniek a hetedik helyen állnak a Bundesligában.

Bundesliga, harmadik forduló, pénteki játéknap

Bayer Leverkusen –Eintracht Frankfurt 3-1, helyszín: Leverkusen, jv.: D. Aytekin, 30210 néző, gólszerzők: Grimaldo (10, 90+8.), Schick (45+4. – büntetőből), illetve Uzun (48.), kiállítva: Andrich (59.), Fernández (90+2) 

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Botos Katalin
idezojelekforgalmiadó

Ne forgassuk fel az adórendszert!

Botos Katalin avatarja

Ha egy politikai kampányötlet szerint többen kerülnének a magasabb adósávba, az ilyen tervezet nem támogatandó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu