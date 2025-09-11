Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

A Liverpoollal, a Bayern Münchennel és a PSG-vel említik egy lapon a Ferencvárost

A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) 29 nemzetközi labdarúgó-bajnokság győztesét jósolta meg a legfrissebb elemzésében. Hogy mi határozta meg, mely klub mekkora valószínűséggel zárhat hazája ligája élén? Az intézet különféle sport-, gazdasági és demográfiai változókat vett figyelembe a százalékok meghatározásánál. A CIES szerint a Ferencváros, a Liverpool, a PSG és a Bayern München is címet véd.

Tóth Norbert
2025. 09. 11. 8:57
CIES: címet véd a Fradi.
A CIES szerint folytatódik az FTC egyeduralma. (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert)
A francia Centre International d'Etude Sport (röviden CIES), magyarul a Sporttudományok Nemzetközi Központja egy független kutató- és oktatóközpont, amely a svájci Neuchatelben található. A CIES-t még 1995-ben hozta létre a FIFA, a neuchateli egyetem, valamint Neuchatel városa és állama közös vállalkozásaként.

Címet véd a Liverpool a CIES jóslata szerint.
A CIES elemzése szerint a Liverpool ismét Anglia bajnoka lesz (Fotó: AFP/PAUL ELLIS)

 

Van, ahol az esélyek alapján már most bajnokot avathatnának

A vizsgált bajnokságok közül a legnagyobb valószínűséget a Crvena zvezda sikerére adják. Az elemzés szerint 76,2 százalék az esély rá, hogy a belgrádi együttes nyeri a szerb bajnokságot. A második legdominánsabb pozícióban a Paris Saint-Germain: 73 százalék a valószínűsége, hogy címvédés lesz Franciaországban. Az elemzés szerint a dél-afrikai Mamelodi Sundowns is szinte biztos, hogy bajnok lesz (70,6 százalék).

A Ligue 1-ben a Monaco a második legnagyobb favorit a bajnoki trófea megszerzésére (7,7 százalék), majd az Olympique Marseille következik (5,9 százalék). Elképesztő a differencia az esélyekben.


CIES: Nem fér kétség az FTC bajnoki címéhez

Az imént említett csapatokhoz hasonlóan a Ferencváros is rendkívül magabiztos lehet NB I-es bajnoki címét illetően az elemzést látva. A fővárosi zöld-fehérek címvédésére 64,6 százalék valószínűséget mutat az intézet. A rangsorban a Puskás Akadémia FC (17 százalék) követi, a harmadik helyen meglepő módon nem a Paks, hanem az Újpest (11,2 százalék) áll. 

Címet véd a Fradi a CIES szerint.
Az elemzés alapján nincs nagy esély a trónfosztásra Magyarországon (Forrás: CIES)

 

Címvédésre és trónfosztásra is számítanak a topligákban

Az öt európai topliga közül három országban számítanak címvédésre, kettőben pedig trónfosztásra. A PSG már szóba került, mint betonbiztos bajnokjelölt. A Bajnokok Ligája címvédője mellett a Bayern München újabb bajnoki elsőségére is nagy valószínűséget adnak: a CIES 61,4 százalékban határozta meg ennek esélyét. Németországban a Borussia Dortmund (8,8 százalék) és a Bayer Leverkusen (8,3 százalék) esélyes még némileg a végső sikerre.

Angliában sem avatnak új bajnokot az intézet elemzése szerint: ismét a Liverpool végső győzelmét tartják a legesélyesebbnek (28,9 százalék). A kutatás szerint az Arsenal (18,8 százalék) és a Chelsea (16,2 százalék) szólhat bele érdemlegesen a bajnoki versenyfutásba.

Az elemzők úgy vélik, hogy a spanyoloknál trónfosztás lesz, és a Real Madrid lesz a bajnok (40,6 százalék). Az FC Barcelona 11 százalékkal marad el az esélyességben (29,6 százalék). Az Atlético Madrid győzelme 22,1 százalékon áll. A CIES szerint Olaszországban sem lesz címvédés, ugyanis az Inter (25,6 százalék) visszavág a Napolinak (17,4 százalék). Sőt még a Juventust (18,2 százalék) is esélyesebbnek tartják a bajnoki címre, mint Antonio Conte együttesét.

 

