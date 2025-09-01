Erik ten HagBayer LeverkusenBundesliga

„Senki nem szerette volna megtenni ezt a lépést” – Erik ten Hag ideje lejárt Leverkusenben

Mindössze két forduló után edzőt vált a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayer Leverkusen. A csapat élén ezen a nyáron munkába állt holland edző, Erik ten Hag menesztését hétfőn jelentette be a klub.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 14:40
Erik ten Hag három tétmeccs után távozik a Bayer Leverkusentől. Fotó: AFP/Ibrahim Ot
Két mérkőzés, egy pont – ez a Leverkusen mérlege a német liga nyitánya után. A klubvezetés hamar reagált, a szombati, Werder Bremen elleni 3-3-as eredményt követően hétfőn megköszönte az eddigi tréner, Erik ten Hag munkáját.

Alighogy megkezdődött, máris véget ért Erik ten Hag németországi megbízatása
Alighogy megkezdődött, máris véget ért Erik ten Hag németországi megbízatása (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

 

A klub számára sem volt könnyű Erik ten Hag elküldése

Az Ajax élén korábban három holland bajnoki címet nyert Erik ten Hag a 2024-ben még angol kupagyőzelemre vezetett Manchester United csapatát maga mögött hagyva 2025 nyarán érkezett meg Leverkusenbe, ahol 2027-ig szóló szerződést kötöttek vele. Ebből csupán három tétmérkőzés jutott neki: miután a felkészülési időszakban a csapat 5-1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as együttesétől, a Leverkusen egy alacsonyabb osztályú riválison még túljutott a Német Kupában, a bajnokságban viszont előbb kikapott hazai pályán a Hoffenheimtől, majd múlt szombaton kétgólos vezetése és félórányi emberelőnye után is csak döntetlennel zárt a Werder otthonában. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Ez a döntés számunkra sem volt könnyű. Senki nem szerette volna megtenni ezt a lépést. Ugyanakkor az elmúlt hetek megmutattak, hogy egy új és sikeres csapat felépítése ezzel a felállással nem megvalósítható. Szilárdan hiszünk a csapat minőségében, és most mindent megteszünk, hogy megtegyük a következő lépéseket a fejlődésünkben egy új felállással

 – indokolta meg a döntést a klubhonlapon Simon Rolfes sportigazgató.

A Leverkusen a válogatott szünet után, szeptember 12-én lép pályára legközelebb hazája bajnokságában, 18-án pedig az FC Kobenhavn otthonában megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján is.

 

