„Senki nem szerette volna megtenni ezt a lépést” – Erik ten Hag ideje lejárt Leverkusenben

Két mérkőzés, egy pont – ez a Leverkusen mérlege a német liga nyitánya után. A klubvezetés hamar reagált, a szombati, Werder Bremen elleni 3-3-as eredményt követően hétfőn megköszönte az eddigi tréner, Erik ten Hag munkáját.

Alighogy megkezdődött, máris véget ért Erik ten Hag németországi megbízatása (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

A klub számára sem volt könnyű Erik ten Hag elküldése

Az Ajax élén korábban három holland bajnoki címet nyert Erik ten Hag a 2024-ben még angol kupagyőzelemre vezetett Manchester United csapatát maga mögött hagyva 2025 nyarán érkezett meg Leverkusenbe, ahol 2027-ig szóló szerződést kötöttek vele. Ebből csupán három tétmérkőzés jutott neki: miután a felkészülési időszakban a csapat 5-1-re kikapott a brazil Flamengo U20-as együttesétől, a Leverkusen egy alacsonyabb osztályú riválison még túljutott a Német Kupában, a bajnokságban viszont előbb kikapott hazai pályán a Hoffenheimtől, majd múlt szombaton kétgólos vezetése és félórányi emberelőnye után is csak döntetlennel zárt a Werder otthonában. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Ez a döntés számunkra sem volt könnyű. Senki nem szerette volna megtenni ezt a lépést. Ugyanakkor az elmúlt hetek megmutattak, hogy egy új és sikeres csapat felépítése ezzel a felállással nem megvalósítható. Szilárdan hiszünk a csapat minőségében, és most mindent megteszünk, hogy megtegyük a következő lépéseket a fejlődésünkben egy új felállással

– indokolta meg a döntést a klubhonlapon Simon Rolfes sportigazgató.