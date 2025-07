Nehéz örökség: világraszóló szégyennel debütált a korábbi MU-edző

Xabi Alonso távozása és Erik ten Hag érkezése óta az első mérkőzését játszotta a Bayer Leverkusen, ám az új korszak nem indult jól. A gyógyszergyáriak tíz perc után már kétgólos hátrányban voltak a Flamengo U20-as csapata ellen, amely a szünetben már 4-0-ra vezetett. Ten Hag az ötödik kapott gól után tíz helyen is változtatott, a fiatalok helyett olyan játékosok álltak be, mint Granit Xhaka, Robert Andrich, Alejandro Grimaldo vagy éppen Patrik Schick, de így is csak a szépítés jött össze, a Leverkusen így 5-1-es vereséggel kezdte meg a felkészülést.

A Bayer Leverkusen nagy pofont kapott Erik ten Hag első meccsén (Fotó: bayer04.de)

Erik ten Hag nem ilyen bemutatkozásról álmodott

Az esélyeket jól jelezte, hogy a meccset megelőzően a fogadóirodák 1,05-1,07 körül oddsot adtak a németek győzelmére, míg a brazil siker 21-szeres pénzt fizetett. A Leverkusen ilyen különbségű veresége még úgy is érthetetlen, hogy Ten Hag több fiatalnak is lehetőséget adott a kezdőcsapatban, amelyben azért így is vot rutinos futballista.

A Rio de Janeiróban edzőtáborozó német együttes legközelebb július 27-én, vasárnap, a VfL Bochum ellen lép pályára.