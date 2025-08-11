tizenegyesekEb-döntőkulacstizenegyespárbajkapus

A hős kapus megdöbbentő vallomást tett a tizenegyespárbajról, csalónak tartják miatta

A címvédő angol válogatott 1-1-es rendes játékidőt és hosszabbítást követően tizenegyesekkel legyőzte a világbajnok Spanyolországot a női labdarúgó Európa-bajnokság július végi döntőjében. Hetekkel később az angolok kapusa, Hannah Hampton elárulta, hogy az ellenfél hálóőr kulacsának eldobásával is segített saját csapatán a tizenegyespárbajban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 7:03
A tizenegyespárbajok szinte elengedhetetlen kelléke a kapus kulacsa, rajta az információkkal (Fotó: DPA/Sebastian Gollnow)
Manapság megszokottnak számít, hogy ha egy futballmérkőzés tizenegyespárbajba torkollhat, akkor a kapusok jegyzetekkel készülnek fel arra, hogy melyik játékos várhatóan hová lövi a maga kísérletét. Ezeket a statisztikákat rendszerint egy kulacsra ragasztják fel. Így tett a Crystal Palace kapusa, Dean Henderson is vasárnap, a Liverpool elleni Community Shield-címmeccsen, ahol két tizenegyest is kivédett. Ez volt a terve Catalina Collnak is, a spanyol női válogatott kapusa a női Eb bázeli döntőjére készült egy segédletet tartalmazó kulaccsal. Az angol kaput védő Hannah Hampton azonban meghiúsította a tervét, mint azt egy későbbi interjúban elárulta.

Hannah Hampton az Eb-döntő tizenegyespárbajában kétszer is védett, miután állítása szerint feldobta a spanyol kapus kulacsát a nézőtérre
Hannah Hampton az Eb-döntő tizenegyespárbajában kétszer is védett, miután állítása szerint feldobta a spanyol kapus kulacsát a nézőtérre (Fotó: AFP/Miguel Medina)

Az eldobott kulacson dőlt el a tizenegyespárbaj?

– A spanyol kapusnak a kulacsán volt a jegyzet, úgyhogy amikor bement a kapuba, felvettem és kidobtam az angol szurkolók közé, hogy ne használhassa. Én ezért szoktam inkább a karomra írni a jegyzetet, mert egy kulaccsal bárki így bánhat – nyilatkozta Hampton, aki Mariona Caldentey és a kétszeres aranylabdás Aitana Bonmatí kísérletét is kivédte. – 

Mire visszasétált, én elmentem onnan, úgyhogy eléggé össze volt zavarodva, én pedig próbáltam nem hangos nevetésben kitörni.

Az Origo megjegyezte, hogy Coll végül így is ki tudott védeni két tizenegyest, de az első Eb-döntőjükön szereplő spanyolok közül hárman is hibáztak, így Anglia címet védett és immáron kétszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát.

Az ellenfél kapusa tagad

A vallomás után spanyol szurkolók ezrei háborodtak fel és nevezték sportszerűtlennek vagy akár csalónak Hamptont, akinek a nyilatkozatát a világbajnok spanyol kapus sem hagyta szó nélkül. Coll a közösségi oldalán azzal vádolta meg riválisát, hogy hazudott és mindez nem is így történt – részletesebben azonban nem beszélt az ügyről. Miután videofelvétel nem került elő az esetről, nehéz eldönteni, hogy melyiküknek van igaza, de ha Hampton valóban így tett keresztbe Collnak, akkor az tényleg a sportszerűtlenség határát súrolja – egyben figyelmeztető jel a jövő kapusainak.

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

