Szoboszlai Dominikflorian wirtzHugo EkitikéKerkez MilosLiverpool FC

Szoboszlai és Kerkez volt a Liverpool két legjobbja? Sokan másképp gondolják

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Crystal Palace elleni angol szuperkupameccset (Community Shield), Kerkez Milos pedig kezdőként mutatkozott be a Liverpool színeiben, s 84 percet kapott. Az eredmenyek.com adatalapú osztályzatai alapján a két magyar játékos volt a Liverpool két legjobbja, az angol lapok értékelései alapján azért vegyesebb a kép. Az, hogy kettejük közül Szoboszlai Dominik neve mellé került gólpassz, Kerkez Miloséhoz pedig nem, mutatja, milyen félrevezető lehet ez a mutató.

Koczó Dávid
2025. 08. 11. 4:45
Kerkez Milos bemutatkozása jól sikerült a Liverpool mezében, a gólpasszhoz is közel járt a Crystal Palace ellen Fotó: NorthFoto/News Images via ZUMA Press Wire/Alfie Cosgrove
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Immár két magyar futballistát figyelhetünk az angol sztárcsapat, a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik a harmadik idényét kezdte meg a klubnál, Kerkez Milos a vasárnapi, Crystal Palace elleni angol szuperkupameccsen (Community Shield) mutatkozott be a csapatban. Szinte egyöntetű vélemény, hogy Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool jobbak közé tartozott a meccsen a Liverpoolban, az eredmenyek.com szerint egyenesen a két magyar játékos nyújtotta a legerősebb teljesítményt a végül tizenegyesekkel alulmaradó angol bajnokcsapatban.

Kerkez Milos mellett Szoboszlai Dominik is jó teljesítményt nyújtott, nem a magyarjain ment el a Liverpool Crystal Palace elleni szuperkupameccse
Kerkez Milos mellett Szoboszlai Dominik is jó teljesítményt nyújtott, nem a magyarjain ment el a Liverpool Crystal Palace elleni szuperkupameccse (Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo via ZUMA Press)

Az adatalapú osztályzata Kerkeznek 7,4, Szoboszlainak 7,3 volt, rajtuk kívül még Florian Wirtz (7,1) nyújtott átlagon felülit a Liverpoolból, míg a skála túlvégén a rendes játékidőben tizenegyest összehozó Virgil van Dijk (5,9), Cody Gakpo (5,8) és Mohamed Szalah (5,6) található.

Ekitiké, Frimpong, Wirtz, Kerkez: erős liverpooli debütálások

Sok honlap osztott ki osztályzatokat a meccs után, s hasonló magasságokba egyiknél sem igen került a Liverpool két magyar futballistája.

Kerkez jellemzően 6-os osztályzatot kapott, bár a Liverpool.com ehhez képest a szöveges értékelésében agyondicséri a magyar balhátvédet. A Football Insider pedig megjegyzi, hogy míg Kerkez jól mutatkozott be, más debütánsok – Ekitiké és Frimpong góllal, Wirtz gólpasszal – még inkább.

Ugyanakkor érdemes mélyebbre is menni: Frimpong például a szerencsés gólja mellett a Crystal Palace második találata előtt hibázott, Kerkez ellenben két perccel később szinte biztos góltól mentette meg a Liverpoolt. Több portál is kifogásolta, hogy Kerkez nem segítette annyit a támadásokat, mint tavaly a Bournemouth színeiben, ugyanakkor a magyar játékos beadása után Ekitikének illett volna gólt fejelnie a második félidő elején.

Szoboszlai gólpasszt adott, Kerkez érdemelte volna meg

A két magyar futballista közül így Szoboszlai adott gólpasszt a meccsen, azzal, hogy kitette a labdát a szélre Frimpongnak, akinek aztán a lecsúszott beadása a Crystal Palace kapujába hullott.

Az Arne Slot által sokkal inkább dicsért első liverpooli gól akciója viszont Kerkeztől indult, akinek a fentebb említett beadásának is köszönhetően mindkét csapatot figyelembe véve a legmagasabb volt a várható gólpassz (xA, 0,49) mutatója, tényleges assziszt mégsem kerül a neve mellé.

Kerkez mindkét csele sikeres volt a meccsen, s a párharcai többségét is megnyerte (levegőben 3/4, földön 3/5).

Hogy játszott Szoboszlai Dominik?

Szoboszlai Dominik teljesítményét jellemzően stabilnak ítélték meg a brit lapok, 7-es, 7,5-es osztályzatot is kapott, a Liverpool.com viszont lehúzta, csak 5-ösre értékelte. Az nem meglepő a fentiek fényében, hogy a gólpasszát nem hangsúlyozták túl, de ártani persze az sem ártott a megítélésének, ahogy a szétlövésben nagy nyomás alatt higgadtan értékesített tizenegyese sem.

Ahogy az Florian Wirtz érkezése óta várható volt, Szoboszlai kissé hátrébb került a tavaly jellemzőhöz képest a Liverpool középpályáján, de az új pozíciójához jól alkalmazkodott.

Szoboszlai hét hosszú passzából hat pontos volt, s mindkét távoli lövésével kaput talált.

– Minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval, ott játszom, ahova éppen raknak. Úgy gondolom, ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok felfelé menni, vagy egy az egyben megverni valakit, vagy akár lőni harminc méteren belül. Meglátjuk, hogy a mester hol számol velem, a lényeg, hogy számoljon – elemezte a csapaton belüli helyzetet a mérkőzés után Szoboszlai.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojeleklengyel

Rogyadozóban a lengyel baloldal

Minden második lengyel választó Donald Tusk miniszterelnök azonnali lemondását követeli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu