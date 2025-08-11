Szoboszlai és Kerkez volt a Liverpool két legjobbja? Sokan másképp gondolják

Immár két magyar futballistát figyelhetünk az angol sztárcsapat, a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik a harmadik idényét kezdte meg a klubnál, Kerkez Milos a vasárnapi, Crystal Palace elleni angol szuperkupameccsen (Community Shield) mutatkozott be a csapatban. Szinte egyöntetű vélemény, hogy Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool jobbak közé tartozott a meccsen a Liverpoolban, az eredmenyek.com szerint egyenesen a két magyar játékos nyújtotta a legerősebb teljesítményt a végül tizenegyesekkel alulmaradó angol bajnokcsapatban.

Kerkez Milos mellett Szoboszlai Dominik is jó teljesítményt nyújtott, nem a magyarjain ment el a Liverpool Crystal Palace elleni szuperkupameccse (Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo via ZUMA Press)

Az adatalapú osztályzata Kerkeznek 7,4, Szoboszlainak 7,3 volt, rajtuk kívül még Florian Wirtz (7,1) nyújtott átlagon felülit a Liverpoolból, míg a skála túlvégén a rendes játékidőben tizenegyest összehozó Virgil van Dijk (5,9), Cody Gakpo (5,8) és Mohamed Szalah (5,6) található.

Ekitiké, Frimpong, Wirtz, Kerkez: erős liverpooli debütálások

Sok honlap osztott ki osztályzatokat a meccs után, s hasonló magasságokba egyiknél sem igen került a Liverpool két magyar futballistája.

Kerkez jellemzően 6-os osztályzatot kapott, bár a Liverpool.com ehhez képest a szöveges értékelésében agyondicséri a magyar balhátvédet. A Football Insider pedig megjegyzi, hogy míg Kerkez jól mutatkozott be, más debütánsok – Ekitiké és Frimpong góllal, Wirtz gólpasszal – még inkább.