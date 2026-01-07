gordon mcqueenvarga barnabásleeds unitedfejelésdemenciamanchester united

Jó lesz, ha ezt szem előtt tartja Varga Barnabás – a sok fejelés demenciát okozhat

Meglehetősen furcsa per vette kezdetét az észak-yorkshire-i Northallerton halottkémi bíróságán. A jogvita azt hivatott eldönteni, hogy a Manchester United és a Leeds United korábbi hátvédje, Gordon McQueen valóban attól hunyt el demencia következtében, hogy játékosként rengetegszer kellett fejjel tisztáznia. Ha ez bebizonyosodik, akkor az AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabás – akinek világszintű a fejjátéka – is jobb, ha odafigyel minderre.

Molnár László
2026. 01. 07. 5:33
Gordon McQueen játékának erőssége volt a fejjátéka
Gordon McQueen játékának erőssége volt a fejjátéka Fotó: Evening Standard Forrás: Hulton Archive
Ha bebizonyosodik az, hogy a fejjáték később demenciához vezethet azoknál, akik túlsűrűn használják a fejüket egy-egy mérkőzésen, az akár beláthatatlan következményekkel is járhat a labdarúgásra. Ugyanis kedden kezdődött meg a MU és a Leeds United korábbi skót válogatott védője, Gordon McQueen halálának kivizsgálására indított per az észak-yorkshire-i Northallerton halottkémi bíróságán. Az egykori BEK-döntős játékosnál annak idején ugyanis vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak, aminek következtében 70 éves korában, 2023-ban elhunyt. A BBC riportjából kiderült, hogy a hátvéd elárulta a lányának, hogy a rengeteg fejesnek tulajdonította a demenciájának kialakulását.

Gordon McQueen talán legemlékezetesebb válogatott meccse, amikor 1977. június 4-én a skótok 2-1-re nyertek a Wembley-ben Anglia ellen
Gordon McQueen talán legemlékezetesebb válogatott meccse, amikor 1977. június 4-én a skótok 2-1-re nyertek a Wembley-ben Anglia ellen      Fotó: Mirrorpix / Mirrorpix

Gordon McQueen állandóan fejfájásra panaszkodott karrierje során

A skót válogatott védőjének lánya, Hayley McQueen elmondta, édesapja nagyon sokszor jelezte, hogy kínzó fejfájás gyötri, amin az évek során a sok fejpárbaj, amit a meccseken vívott egyáltalán nem segített a problémáján. McQueen középhátvédként közel 350 alkalommal lépett pályára a skót St. Mirren, valamint a Leeds és a Manchester United csapatában 1970 és 1985 között, és karrierje során – leszámítva pár agyrázkódást – egyáltalán nem voltak fejsérülései.

Gordon McQueen játékospályafutásának legfőbb állomásai

  • 1970-72: St. Mirren – 57 meccs, 5 gól
  • 1972-78: Leeds United – 141 meccs, 15 gól
  • 1978-85: Manchester United – 180 meccs, 20 gól
  • 1985-86: Seiko (Hongkong) – 4 meccs
  • Összesen: 385 meccs, 40 gól
  • harmincszoros skót válogatott, 5 gól
  • 1974/75-ös szezon: a Leedsnél az Év játékosa
  • BEK- és KEK-döntős, angol bajnok és FA Kupa-győztes 

A gondok 60 éves születésnapja után kezdődtek, amikor előbb nyelési nehézségei voltak, majd a személyiségében is elkezdődtek a negatív változások. Folyamatosan romlott az egészségi állapota, és a társaságot korábban nagyon kedvelő férfi hirtelen különccé vált. 2011 októberében McQueennél gégerákot diagnosztizáltak, és a kezelését a middlesbrough-i James Cook Egyetemi Kórházban kezdték meg. 2021 januárjában vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak nála, és már ekkor megállapították az orvosok, mindennek köze lehet ahhoz, hogy labdarúgóként folyamatosan fejjel avatkozott játékba.

Gordon McQueen a Manchester Uniterd csapatával FA Kupát nyert 1983. május 26-án a Brighton ellen
Gordon McQueen a Manchester Uniterd csapatával FA Kupát nyert 1983. május 26-án a Brighton ellen
   Fotó: David Cannon / David Cannon Collection

Góljai nagy részét is fejesből szerezte

Mint kiderült, az 1975-ben a Bayern ellenében a Leeds színeiben BEK-döntőt játszó McQueen a góljai túlnyomó többségét fejesből szerezte, főleg rögzített helyzetekből beívelt labdákból. Mindezt Michael Rawlinson, a McQueen család képviselője derítette ki. Ez pedig figyelmeztető lehet a világ egyik legjobban fejelő csatárának, Varga Barnabásnak, aki a napokban szerződött a görög AEK Athén csapatába. A 31 éves támadó ráadásul a 2024-es Európa-bajnokságon éppen a skótok ellen szenvedett csúnya fejsérülést.

Willie Stewart professzor, a glasgow-i Queen Elizabeth University Hospital konzultánsa, aki McQueen halála után megvizsgálta a z elhunyt labdarúgó agyát, leírta, hogy az agyban egy membrán láthatóan elszakadt. Hozzátette, hogy az, amit a vizsgálat során talált tipikus tünetek olyanoknál, akik profi labdarúgóként hosszú pályafutást tudhatnak magukénak. Kijelentette, egyértelmű az összefüggés az állandó fejelés és a kialakult betegség között. A boncolást végző Dr. David Scoones patológus is egyetértett a professzor megállapításaival.

A meghallgatás során McQueen korábbi klub- és válogatottbeli csapattársai, köztük Joe Jordan, Lou Macari, Bryan Robson, Eddie Gray és Gary Bailey is elmondták egybehangzóan, hogy a fejelés Gordon játékának fontos része és az egyik legfontosabb fegyvere volt, ami híressé tette őt, mint a légtér urát. A tárgyalást január 26-ig, hétfőig elnapolták.

