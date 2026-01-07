Jó lesz, ha ezt szem előtt tartja Varga Barnabás – a sok fejelés demenciát okozhat

Ha bebizonyosodik az, hogy a fejjáték később demenciához vezethet azoknál, akik túlsűrűn használják a fejüket egy-egy mérkőzésen, az akár beláthatatlan következményekkel is járhat a labdarúgásra. Ugyanis kedden kezdődött meg a MU és a Leeds United korábbi skót válogatott védője, Gordon McQueen halálának kivizsgálására indított per az észak-yorkshire-i Northallerton halottkémi bíróságán. Az egykori BEK-döntős játékosnál annak idején ugyanis vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak, aminek következtében 70 éves korában, 2023-ban elhunyt. A BBC riportjából kiderült, hogy a hátvéd elárulta a lányának, hogy a rengeteg fejesnek tulajdonította a demenciájának kialakulását.

Gordon McQueen talán legemlékezetesebb válogatott meccse, amikor 1977. június 4-én a skótok 2-1-re nyertek a Wembley-ben Anglia ellen Fotó: Mirrorpix / Mirrorpix

Gordon McQueen állandóan fejfájásra panaszkodott karrierje során

A skót válogatott védőjének lánya, Hayley McQueen elmondta, édesapja nagyon sokszor jelezte, hogy kínzó fejfájás gyötri, amin az évek során a sok fejpárbaj, amit a meccseken vívott egyáltalán nem segített a problémáján. McQueen középhátvédként közel 350 alkalommal lépett pályára a skót St. Mirren, valamint a Leeds és a Manchester United csapatában 1970 és 1985 között, és karrierje során – leszámítva pár agyrázkódást – egyáltalán nem voltak fejsérülései.

Gordon McQueen játékospályafutásának legfőbb állomásai 1970-72: St. Mirren – 57 meccs, 5 gól

1972-78: Leeds United – 141 meccs, 15 gól

1978-85: Manchester United – 180 meccs, 20 gól

1985-86: Seiko (Hongkong) – 4 meccs

Összesen: 385 meccs, 40 gól

harmincszoros skót válogatott, 5 gól

1974/75-ös szezon: a Leedsnél az Év játékosa

BEK- és KEK-döntős, angol bajnok és FA Kupa-győztes

A gondok 60 éves születésnapja után kezdődtek, amikor előbb nyelési nehézségei voltak, majd a személyiségében is elkezdődtek a negatív változások. Folyamatosan romlott az egészségi állapota, és a társaságot korábban nagyon kedvelő férfi hirtelen különccé vált. 2011 októberében McQueennél gégerákot diagnosztizáltak, és a kezelését a middlesbrough-i James Cook Egyetemi Kórházban kezdték meg. 2021 januárjában vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak nála, és már ekkor megállapították az orvosok, mindennek köze lehet ahhoz, hogy labdarúgóként folyamatosan fejjel avatkozott játékba.