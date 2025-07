Drámai tizenegyespárbaj az Eb-döntőben, alkalmazni kellett az új szabályt

A címvédő angol válogatott a franciák elleni csoportkörös vereség után két magabiztos sikerrel jutott tovább, majd az egyenes kieséses szakaszban Svédország és Olaszország ellen is maratoni csatában kerekedett felül. A világbajnok Spanyolország eközben plusz 11-es gólkülönbséggel csoportelsőként került a női Eb negyeddöntőjébe, hogy aztán a házigazda Svájc, majd hosszabbítás után Németország legyőzésével története során először jusson be egy Európa-bajnokság döntőjébe.

Mariona Caldentey fejese volt az első gól a női Eb Anglia–Spanyolország döntőjén, de a világbajnok végül nem örülhetett (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Anglia Spanyolország legyőzésével Európa-bajnok

A bázeli finálén Anglia előtt adódott az első nagy helyzet, de a félidő felénél egy jobb oldali beadás után az angol Arsenal játékosa, Mariona Caldentey egy pontos fejessel a spanyol válogatottat juttatta előnyhöz (0-1). Az 57. percben ismét egy Arsenallal friss Bajnokok Ligája-győztes futballista volt eredményes fejesből, ezúttal viszont Alessia Russo az angoloknak már örömet szerzett a góllal (1-1).

A rendes játékidő folytatásában a spanyolok jártak közelebb a következő gólhoz, ám nem jártak sikerrel, így jöhetett a kétszer tizenöt perces hosszabbítás. Az is inkább a világbajnokról szólt, de hiába: Anglia kiharcolta a tizenegyespárbajt.

Drámai tizenegyespárbaj döntött a fináléban

A hirtelen halált az angolok kezdték, és Bethany Mead elcsúszva be is talált, de kiderült, hogy a támaszkodó lábával közben hozzáért a labdához, így az új szabály értelmében újra kellett rúgnia. A megismételt kísérletet aztán Catalina Coll kapus kivédte, majd az első spanyol rúgó nem hibázott. A második körben kiegyenlített Anglia, ugyanis a sikeres lövés után Caldenteyét védte Hannah Hampton. Az angol kapus ezután a kétszeres aranylabdás Aitana Bonmatín is kifogott, így három kör után 2-1 volt a címvédőnek. Majd négy kör után is maradt ugyanennyi, hiszen mindkét rúgó rontott.

Az ötödik körben viszont Chloe Kelly nem hibázott, így a 2022-es Eb-döntő után a 2025-ös is az ő góljával, és Anglia Eb-címével zárult.

Az immáron kétszeres bajnok angolok ellen vereséget szenvedő spanyoloknak az első vb-címük után az első Eb-trófeájuk még várat magára.