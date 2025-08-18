Romhalmazból kulturális központ: íme a megújult Várkert Bazár

„Ez a Várkert Bazár ma: a magyar kulturális örökség újjászületése, nemzetünk kreatív, közösségépítő szellemének jelképe” – mutatott rá közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője azonban emlékeztetett: a Várkert Bazár valaha a Duna-part legromosabb épületegyüttese volt. Mint írta, a maga harmincévnyi kihasználatlan állapota olyan sebet jelentett a városképen, ami tűrhetetlen volt.

A megújult épületegyüttes megőrizte Ybl Miklós szellemiségét, ugyanakkor XXI. századi funkciókkal bővült – mélygarázs, rendezvényterem, látogatóbarát terek és interaktív kiállítóhelyek születtek

– hangsúlyozta, majd hozzátette: tele van élettel, programokkal, vendéglátóhelyekkel: kiállítások, koncertek, irodalmi estek, családi napok töltik meg újra a tereket.

„Aki belép, érezheti, hogy itt nem pusztán egy épület újult meg, hanem az élmény, az érték és a hit, hogy Budapest a világ színpadán is megállja a helyét.

Ezzel az újjászületett ékszerdobozzal megmutattuk, hogyan lehet a múltat tisztelve, de a jövő felé fordulva építeni, fejleszteni Budapestet” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.