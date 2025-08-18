Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Várkert BazárBudapestDuna-part

Romhalmazból kulturális központ: íme a megújult Várkert Bazár

Tele van élettel, programokkal, vendéglátóhelyekkel: kiállítások, koncertek, irodalmi estek, családi napok töltik meg újra a tereket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 12:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez a Várkert Bazár ma: a magyar kulturális örökség újjászületése, nemzetünk kreatív, közösségépítő szellemének jelképe” – mutatott rá közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője azonban emlékeztetett: a Várkert Bazár valaha a Duna-part legromosabb épületegyüttese volt. Mint írta, a maga harmincévnyi kihasználatlan állapota olyan sebet jelentett a városképen, ami tűrhetetlen volt.

A megújult épületegyüttes megőrizte Ybl Miklós szellemiségét, ugyanakkor XXI. századi funkciókkal bővült – mélygarázs, rendezvényterem, látogatóbarát terek és interaktív kiállítóhelyek születtek

– hangsúlyozta, majd hozzátette: tele van élettel, programokkal, vendéglátóhelyekkel: kiállítások, koncertek, irodalmi estek, családi napok töltik meg újra a tereket.

„Aki belép, érezheti, hogy itt nem pusztán egy épület újult meg, hanem az élmény, az érték és a hit, hogy Budapest a világ színpadán is megállja a helyét.
Ezzel az újjászületett ékszerdobozzal megmutattuk, hogyan lehet a múltat tisztelve, de a jövő felé fordulva építeni, fejleszteni Budapestet” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: A Várkert Bazár (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu