Akadálymentesen megközelíthetők az augusztus 20-i programok helyszínei

A fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott emberek is zavartalanul részt vehetnek az ünnepi eseményeken.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 11. 19:41
IMG_1161 Légiparádé Csudai Sándor
Akadálymentesített helyszínekkel várják a látogatókat a fővárosi Szent István-nap rendezvényein, hogy a fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott emberek is zavartalanul élvezhessék az ünnepi eseményeket – közölték a szervezők. Akadálymentes mosdók, kerekesszékkel is elérhető helyszínek, valamint kijelölt tűzijátéknéző helyek mellett további megoldásokkal is találkozhatnak az érintettek.

A Döbrentei tértől alacsony padlós villamossal és busszal is megközelíthető Retro Tabánban a mozgáskorlátozott emberek számára külön lelátót helyeznek ki, hogy a koncerteket kényelmesen élvezhessék.

A Szabadság téren a Kultúrkavalkád teljes területe akadálymentes, ahogy a Várkert Bazárban és környékén található Magyar Ízek Utcája is.

A budai Vár polgárvárosi részében zajló Mesterségek Ünnepén a Murad- és Gránit-liftek segítik a helyszín megközelítését. A tömegközlekedést a 16 és 16A buszok biztosítják, melyek a Bécsi kapu és a Dísz tér közelében állnak meg. A Margitszigeten helyet kapó Családi Élménysziget mindkét híd irányából akadálymentesen érhető el.

A Vörösmarty téren zajló Csárdafesztiválon a színpadi, valamint vendéglátói terület könnyen megközelíthető a kerekesszékes vendégek számára. A Vigadó téren a Vigadó Piano színpadi programja ülve is ugyanúgy élvezhető. A Filozófusok kertjében, a Panorama Classical esetében, valamint az Erzsébet téren tartott Szabadrét Fesztiválon a piknikezésre alkalmas terület teljes egészében akadálymentes, a Millenáris Parkban zajló Kreatív Fesztivál programjai szintén.

A városligeti Varázsliget fesztivál teljes útvonala bejárható kerekesszékkel, beleértve a katonai programokat, a filmvetítéseket és a Vajdahunyadvár előadásait is. Az eseménysorozat további helyszínein, így

a Kossuth Lajos téren tartott tisztavatáson, a légi parádén, a nyitott Parlament-látogatáson és a tűzijátékon kijelölt nézőterek és segítő személyzet is elérhető lesz.

Akadálymentesített helyszín várja a mozgáskorlátozott látogatókat a Tóth Árpád sétányon, a Hősök útja előadásain is.

A részletes program, útvonalak, az akadálymentes mosdók pontos helye és a nézőtéri helyek elérhetősége a folyamatosan frissülő Szent István-nap weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában is megtalálható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)

Fontos híreink

