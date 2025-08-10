Közeli barátja lökheti szakadékba Magyar Pétert, közeleg a vég

Felhévizy ezen a héten ismét nagyon felhúzta magát. Egyrészt azon, hogy a baloldal milyen aljas módon, összefogva próbálja lejáratni az Otthon start programot, ami önmagában egy gusztustalan húzás.
De nem meglepő a hazai ellenzéktől, hiszen Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője belemondta a képünkbe, hogy nekik akkor jó, ha a magyar embereknek rossz. Az új kedvezményes hitelű lakásvásárlási lehetőség nagyon jó az embereknek, tehát következésképpen rossz nekik. Mindenkit mozgósítottak már ezügyben, Bajnai egykori pénzügyminiszterétől, az összes balos médiafelületen át, egészen Pottyondy Edináig. Magyar Péter pedig már annyira pánikol ennek a programnak a sikerét érezve, hogy vidéki haknijának egyik állomásán már azzal érvelt, hogy Bécsben az emberek több mint fele bérlakásban lakik, és „jól elvannak”.
Nem fogja ez a lejárató, negatív kampány befolyásolni ennek a nagyszerű programnak a sikerét, de azért felháborító, hogy a baloldalnak ennyire nem számítanak a magyar emberek. Ez volt az egyik dolog, ami kihozta a sodrából Felhévizyt, a másik pedig az az elképesztően undorító és agresszív hangnem, ami egyre jobban elterjed a baloldalon. Megvolt persze ez a stílus eddig is, de mégsem ilyen durván és erőszakosan, mint most. Az, hogy ez a dolog ide fajult, ilyen lett a politikai beszéd stílusa, Magyar Péternek köszönhető.
Ő hergelte fel a követőit, ő hitette el velük, természetesen a baráti közvélemény-kutatók hatható segítségével, hogy most majd legyőzik a Fideszt. Ez a hamis, csak a virtuális térben megfogant hangulat olyan állapotot hozott létre, hogy nagyon sokan felhatalmazva érzik magukat arra, hogy alpári módon beleszálljanak a kormányba és a szavazóiba. A koncertek egy részén fel-fel hangzó „Mocskos Fidesz” trendé válása is ennek a folyamatnak köszönhető, amit tudatosan megtámogattak azzal, hogy a zenészek egy részét is csatasorba állították Majkától Caramellen át egészen Azahriah-ig.
Azonban, ezen a héten történt egy szintlépés. A Magyar Péter zsoldjában álló és a politikai törekvéseit nyíltan támogató Kéri László olyat tett, amire eddig egy magára valamit is adó közszereplő, elemző, médiaszemélyiség eddig soha.
Kéri a következőket mondta:
„Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. (…) Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”
Magyar Péter újdonsült barátjának a kijelentése több mint aggályos, komoly veszélyt rejt magában. Tovább hergeli, uszítja Magyar-híveket, ami nagyon könnyen tettlegességig is fajulhat. Arról nem is beszélve, hogy Kéri László mondataiból süt a gyűlölet, a megvetés. Ráadásul ezt nem is a politikusokra mondta, hanem gyakorlatilag minden Fidesz-szavazóra. Milyen világot vetít ez előre, mi lenne, ha ezek hatalomra kerülnének? Az ilyen megnyilvánulások a vészkorszakot idézik. A náci és a kommunista rémuralmat. Ebből elég, nem akarunk gyűlöletországot! Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – gondolta magában Felhévizy, és miután készített magának egy nyugtató jázminteát, kiült az erkélyére Krúdyt olvasni, ugyanis a nagy mesélő mindig megnyugtatta.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)
