Közeli barátja lökheti szakadékba Magyar Pétert, közeleg a vég

Ő hergelte fel a követőit, ő hitette el velük, természetesen a baráti közvélemény-kutatók hatható segítségével, hogy most majd legyőzik a Fideszt. Ez a hamis, csak a virtuális térben megfogant hangulat olyan állapotot hozott létre, hogy nagyon sokan felhatalmazva érzik magukat arra, hogy alpári módon beleszálljanak a kormányba és a szavazóiba. A koncertek egy részén fel-fel hangzó „Mocskos Fidesz” trendé válása is ennek a folyamatnak köszönhető, amit tudatosan megtámogattak azzal, hogy a zenészek egy részét is csatasorba állították Majkától Caramellen át egészen Azahriah-ig.

Azonban, ezen a héten történt egy szintlépés. A Magyar Péter zsoldjában álló és a politikai törekvéseit nyíltan támogató Kéri László olyat tett, amire eddig egy magára valamit is adó közszereplő, elemző, médiaszemélyiség eddig soha.