idezojelek
Poszt-trauma

A Kutyapártnak befellegzett, Magyar Péter cimborái végzik el a piszkos munkát

Kiadták az ukázt: mindenkinek vesznie kell.

Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéterMárki-Zay PéterKovács GergelyKutyapárt444 2025. 08. 09. 6:15
Fotó: Bach Máté

Ahogy közelednek a választások, úgy lesz egyre nagyobb a helyezkedés az ellenzéki térfélen. A Tisza Párt gyakorlatilag felzabálta a baloldali ellenzéki pártokat, most benne bíznak az Orbán-gyűlölők, ezért mellé álltak. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
kutyapárt, Kovács
Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt vezetője Fotó: Hatlaczki Balázs

Az is tisztán látszik, hogy közben igyekeznek megtisztítani az utat a Tisza Párt és Magyar Péter előtt. A Momentum kezdte meg a sort, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy ált félre Brüsszel Peti elől. Majd az egyébként mikroszkóp alatt sem látható népszerűségű, de annál hangosabb Márki-Zay-formáció, a Mindenki Magyarországa is kiszállt a politikai versenyből, szintén a Tisza Párt megsegítése érdekében. A cél az, hogy egyedüliként álljon majd a Tisza Párt mindenfajta baloldali, liberális alternatíva nélkül. 

Mára már csak a DK és a Kétfarkú Kutya Párt maradt állva mint számottevő politikai aktor. Nem volt véletlen az utóbbi napokban lezajlott elég csúnya csörte Márki-Zay és a Rónai–Dobrev-duó között. A DK is útban van, ez tisztán látszik. A másik kilövésre váró csapat a Kutyapárt. 

Nagyon úgy tűnik, hogy meg is kapták a kilövési engedélyt rájuk a balos médiában.

A Soros György által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Nem vitás, a 444 teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. Ez nem meglepő, hiszen az kéri a nótát, aki a zenészt fizeti.

Elkezdődött a Kutyapárt vezetője, Kovács Gergely ellen egy karaktergyilkosság. A cél, hogy a „kutyák” lépjenek vissza az indulástól, illetve az egyéni jelöltállítást olyan forgatókönyv szerint alakuljon, ahogy az a legoptimálisabb Magyar Péternek.

Ez ma a demokrácia a baloldalon.

Borítókép: Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt vezetője (Fotó: Bach Máté)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt
idezojelekmuszlim

A Nyugat öngyilkossága

Deák Dániel
idezojelekFidesz

Magyar Péter „márki-zaysodása”

Pilhál Tamás
idezojelekFleck Zoltán

Forradalomra uszít Fleck Zoltán

Szentesi Zöldi László
idezojelekút

Assisi utat mutat

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu