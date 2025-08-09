A Kutyapártnak befellegzett, Magyar Péter cimborái végzik el a piszkos munkát

Ahogy közelednek a választások, úgy lesz egyre nagyobb a helyezkedés az ellenzéki térfélen. A Tisza Párt gyakorlatilag felzabálta a baloldali ellenzéki pártokat, most benne bíznak az Orbán-gyűlölők, ezért mellé álltak.
Az is tisztán látszik, hogy közben igyekeznek megtisztítani az utat a Tisza Párt és Magyar Péter előtt. A Momentum kezdte meg a sort, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy ált félre Brüsszel Peti elől. Majd az egyébként mikroszkóp alatt sem látható népszerűségű, de annál hangosabb Márki-Zay-formáció, a Mindenki Magyarországa is kiszállt a politikai versenyből, szintén a Tisza Párt megsegítése érdekében. A cél az, hogy egyedüliként álljon majd a Tisza Párt mindenfajta baloldali, liberális alternatíva nélkül.
Mára már csak a DK és a Kétfarkú Kutya Párt maradt állva mint számottevő politikai aktor. Nem volt véletlen az utóbbi napokban lezajlott elég csúnya csörte Márki-Zay és a Rónai–Dobrev-duó között. A DK is útban van, ez tisztán látszik. A másik kilövésre váró csapat a Kutyapárt.
Nagyon úgy tűnik, hogy meg is kapták a kilövési engedélyt rájuk a balos médiában.
A Soros György által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Nem vitás, a 444 teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. Ez nem meglepő, hiszen az kéri a nótát, aki a zenészt fizeti.
Elkezdődött a Kutyapárt vezetője, Kovács Gergely ellen egy karaktergyilkosság. A cél, hogy a „kutyák” lépjenek vissza az indulástól, illetve az egyéni jelöltállítást olyan forgatókönyv szerint alakuljon, ahogy az a legoptimálisabb Magyar Péternek.
Ez ma a demokrácia a baloldalon.
Borítókép: Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt vezetője (Fotó: Bach Máté)
