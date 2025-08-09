A Kutyapártnak befellegzett, Magyar Péter cimborái végzik el a piszkos munkát

Mára már csak a DK és a Kétfarkú Kutya Párt maradt állva mint számottevő politikai aktor. Nem volt véletlen az utóbbi napokban lezajlott elég csúnya csörte Márki-Zay és a Rónai–Dobrev-duó között. A DK is útban van, ez tisztán látszik. A másik kilövésre váró csapat a Kutyapárt.

Nagyon úgy tűnik, hogy meg is kapták a kilövési engedélyt rájuk a balos médiában.

A Soros György által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Nem vitás, a 444 teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. Ez nem meglepő, hiszen az kéri a nótát, aki a zenészt fizeti.