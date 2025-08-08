Pottyondy Edina bedöntötte a Tisza Pártot Magyar Péterrel együtt

Mindig azt mondja a baloldal, hogy mi itt a jobboldalon állandóan összeesküvés-elméleteket gyártunk. Közben szépen lassan mindegyik elméletünkről kiderült, hogy mégsem volt légből kapott. Ilyen volt többek között a Soros-terv, amit végül maga Gyuri bácsi vallott be személyesen.
Most ismét körvonalazódik egy ilyen elmélet, ami nagyon gyanús, hogy gyakorlat lesz.
A baloldal egész pályás letámadást intézett az Otthon start program miatt. Tegnapi jegyzetemben arra hívtam fel a figyelmet, hogy az Otthon start program fix 3 százalékos hitele jól láthatóan kiverte a biztosítékot a baloldalon.
Ez nem jelent mást, mint azt, hogy ez egy nagyszerű intézkedés, ami nagyon sok magyar fiatalnak nyújt hatalmas lehetőséget arra, hogy saját ingatlantulajdont szerezzen. Láthatóan ezzel a programmal nagyon betalált a kormány, eltalálta az emberek jogos igényeit. Ez hatalmas pánikot okozott a baloldalon. Egyre-másra születnek cikkek, amelyek megpróbálják aláásni, negatívan beállítani az Otthon start programot.
Mint azt tegnap megírtam, Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. Oszkó úr okfejtése többek közt azért is sántít, mert azt mondta a műsorban, hogy abban jók Orbánék, hogy a következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseik terheit.
Pottyondy Edina, mintegy varázsütésre, szinte szóról szóra ugyanezzel jött a hét elején:
„(…) Orbánék mégis úgy költekeznek, mintha nemcsak a holnap, de a józan ész sem létezne. Hétről hétre jelentik be az újabb száz- és százmilliárdos közérzetjavító intézkedéseket. Közös jellemzőjük, hogy a cechet végül a következő kormányzatnak kell majd állnia. A terv egyszerű: mindenáron megakadályozni a Tisza-kétharmadot, gigászi lyukat ütni a költségvetésen, és a süllyedő Titanicot a következő ciklusra hagyni. Ha pedig mégis nyernek, akkor folytatják tovább az akkugyarmatosításra, az inflációra, a hergelésre és a közszolgáltatások elsorvasztására épülő illiberális gazdaságpolitikát.(…)”
A volt pénzügyminiszter és Pottyondy asszonyság – pusztán véletlenül – egybecsengő, hazug szavaival ellentétben az igazság sokkal inkább az, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, valamennyi regnálásuk alatt csak kárt okoztak, és a jobboldali kormányok tették rendbe a dolgokat, vezették ki hazánkat az adósságcsapdából. Arról nem is beszélve, hogy 2010 óta a Fidesz–KDNP négyszer győzött kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Tehát ebből adódóan kvázi saját magát váltja folyamatosan, immár 15 éve, ezért a választási célú ígéreteit saját magának kellett megvalósítania.
Azonban Pottyondy annyira belemerült ebbe a virtuális valóságba, hogy a maga igazát bizonyítandó megemlítette azt is, hogy Magyar Péter választási ígéretei sem valósíthatók meg.
Ezzel gyakorlatilag bedöntötte a Tisza Párt narratíváját, hiszen pár napja Brüsszel Péter személyesen szállt bele az Otthon start programba, ezzel is erősítve az új összeesküvés-elméletet, mely szerint összehangolt támadás alatt van a kormány új programja.
Pottyondy ezzel a posztjával Orbán Viktorba akart rúgni, de végül Magyarba sikerült.
Borítókép: Pottyondy Edina (Fotó: Képernyőkép – YouTube)
…
Magyar Péter miatt borult a bili, egymást lövik a baloldalon
A Tisza Párt bukdácsolása felébresztette a baloldal régi motorosait, akik kérik vissza a helyüket.
Nézzük meg időrendben!
Felföldi József vállalkozó esete az uniós és kormánytámogatással és a bírósággal.
Magyar Péter maga dobta be a törölközőt Erdélyben
Kevésnek bizonyult az, hogy táblák előtt pózolt és a fűben fetrengett a tiszás elnök.
Reppeljünk politikát!
Krúbi a most, a jelenidő, annak minden szánalmasságával, ürességével, földszintességével együtt.
Magyar Péter „márki-zaysodása”
Forradalomra uszít Fleck Zoltán
Assisi utat mutat
Két történet, egy valóság
Durva támadás indult Orbánék ellen, Bajnai Gordon bizalmasa csúnyán felsült
A tények makacs dolgok.
Lendvai Ildikó hatalmas öngólt lőtt az Orbán-gyűlölők társaságának
Szánalmas, rosszindulatú vergődésnek lehettünk tanúi.
Szoboszlai Dominik világos üzenetet küldött az elvakult libsiknek
Megható és egyben elgondolkodtató szavak.
Kiderült Magyar Péter ördögi terve, a szoci elnök árulta el a titkot
Ebből balhé lesz!
