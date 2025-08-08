idezojelek
Poszt-trauma

Pottyondy Edina bedöntötte a Tisza Pártot Magyar Péterrel együtt

Orbán Viktorba akart rúgni, de végül Magyarba sikerült.

Csépányi Balázs
Fotó: Képernyőkép - YouTube

Mindig azt mondja a baloldal, hogy mi itt a jobboldalon állandóan összeesküvés-elméleteket gyártunk. Közben szépen lassan mindegyik elméletünkről kiderült, hogy mégsem volt légből kapott. Ilyen volt többek között a Soros-terv, amit végül maga Gyuri bácsi vallott be személyesen.

Pottyondy Edina
Pottyondy Edina (Fotó: Facebook)

Most ismét körvonalazódik egy ilyen elmélet, ami nagyon gyanús, hogy gyakorlat lesz.

A baloldal egész pályás letámadást intézett az Otthon start program miatt. Tegnapi jegyzetemben arra hívtam fel a figyelmet, hogy az Otthon start program fix 3 százalékos hitele jól láthatóan kiverte a biztosítékot a baloldalon.

Ez nem jelent mást, mint azt, hogy ez egy nagyszerű intézkedés, ami nagyon sok magyar fiatalnak nyújt hatalmas lehetőséget arra, hogy saját ingatlantulajdont szerezzen. Láthatóan ezzel a programmal nagyon betalált a kormány, eltalálta az emberek jogos igényeit. Ez hatalmas pánikot okozott a baloldalon. Egyre-másra születnek cikkek, amelyek megpróbálják aláásni, negatívan beállítani az Otthon start programot. 

Mint azt tegnap megírtam, Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. Oszkó úr okfejtése többek közt azért is sántít, mert azt mondta a műsorban, hogy abban jók Orbánék, hogy a következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseik terheit.

Pottyondy Edina, mintegy varázsütésre, szinte szóról szóra ugyanezzel jött a hét elején:

„(…) Orbánék mégis úgy költekeznek, mintha nemcsak a holnap, de a józan ész sem létezne. Hétről hétre jelentik be az újabb száz- és százmilliárdos közérzetjavító intézkedéseket. Közös jellemzőjük, hogy a cechet végül a következő kormányzatnak kell majd állnia. A terv egyszerű: mindenáron megakadályozni a Tisza-kétharmadot, gigászi lyukat ütni a költségvetésen, és a süllyedő Titanicot a következő ciklusra hagyni. Ha pedig mégis nyernek, akkor folytatják tovább az akkugyarmatosításra, az inflációra, a hergelésre és a közszolgáltatások elsorvasztására épülő illiberális gazdaságpolitikát.(…)”

A volt pénzügyminiszter és Pottyondy asszonyság – pusztán véletlenül – egybecsengő, hazug szavaival ellentétben az igazság sokkal inkább az, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, valamennyi regnálásuk alatt csak kárt okoztak, és a jobboldali kormányok tették rendbe a dolgokat, vezették ki hazánkat az adósságcsapdából. Arról nem is beszélve, hogy 2010 óta a Fidesz–KDNP négyszer győzött kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Tehát ebből adódóan kvázi saját magát váltja folyamatosan, immár 15 éve, ezért a választási célú ígéreteit saját magának kellett megvalósítania.

Azonban Pottyondy annyira belemerült ebbe a virtuális valóságba, hogy a maga igazát bizonyítandó megemlítette azt is, hogy Magyar Péter választási ígéretei sem valósíthatók meg.

Ezzel gyakorlatilag bedöntötte a Tisza Párt narratíváját, hiszen pár napja Brüsszel Péter személyesen szállt bele az Otthon start programba, ezzel is erősítve az új összeesküvés-elméletet, mely szerint összehangolt támadás alatt van a kormány új programja.

Pottyondy ezzel a posztjával Orbán Viktorba akart rúgni, de végül Magyarba sikerült.

Borítókép: Pottyondy Edina (Fotó: Képernyőkép – YouTube)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

