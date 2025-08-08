Pottyondy Edina bedöntötte a Tisza Pártot Magyar Péterrel együtt

Most ismét körvonalazódik egy ilyen elmélet, ami nagyon gyanús, hogy gyakorlat lesz.

A baloldal egész pályás letámadást intézett az Otthon start program miatt. Tegnapi jegyzetemben arra hívtam fel a figyelmet, hogy az Otthon start program fix 3 százalékos hitele jól láthatóan kiverte a biztosítékot a baloldalon.

Ez nem jelent mást, mint azt, hogy ez egy nagyszerű intézkedés, ami nagyon sok magyar fiatalnak nyújt hatalmas lehetőséget arra, hogy saját ingatlantulajdont szerezzen. Láthatóan ezzel a programmal nagyon betalált a kormány, eltalálta az emberek jogos igényeit. Ez hatalmas pánikot okozott a baloldalon. Egyre-másra születnek cikkek, amelyek megpróbálják aláásni, negatívan beállítani az Otthon start programot.