Vége van, Kicsi! Magyar Péter politikai karrierjének harangoztak

Mint ismert, az első digitális polgári kört maga Orbán Viktor hívta életre, tusnádfürdői beszédében arra kérte a kormánypártok szimpatizánsait, hogy alapítsanak további köröket vagy csatlakozzanak a meglévőekhez. A miniszterelnök szerint nem mindenkinek való a harc, de a digitális polgári körök olyanok, mint a dárda nyele, enélkül a fegyver hegyét sem lehet célba juttatni.

– Kedves Félix, nagyon örülök, hogy felhívta a figyelmünket a digitális polgári körökre, természetesen az Orán Viktor Akciócsoport be fog lépni, hiszen közelednek a választások, nagyobb sebességre kell kapcsolni. Meg kell védeni azokat az értékeket, amelyeket a polgári kormány létrehozott. Többek közt a családi adókedvezményeket is. Nagy a veszély, hiszen az sem lehet véletlen, hogy Magyar Pétert az édesanyák szja-mentességén és a 13. havi nyugdíjon gúnyolódó, a kormány adócsökkentéseit, családtámogatásai bíráló Petschnig Mária Zita balliberális közgazdász is elkísérte az erdélyi rendezvényre, amit a helyi Tisza-szigetek szerveztek. Természetesen ott volt Petschnig férje, Kéri László is, aki szintén hónapok óta járja az országot Magyar Péter mellett kampányolva, miközben a „legnagyobb csapásnak” nevezte a napokban a gazdák földalapú támogatását. Szóval nagyon oda kell figyelnünk. Ezért próbálunk minél több embert beszervezni, mozgósítani, mind a digitális polgári körökbe, mind a Harcosok Klubjába – mondta lelkesen Reinfrank néni, majd elhívta Felhévizyt, hogy megmutassa neki az akciócsoport legújabb vívmányát.