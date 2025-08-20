Jókai Mór megpihen

Az író szeretett szépet, jót álmodni. Ott álldogált varázslatos szívvel megrajzolt svábhegyi tündérkertjének valamelyik pihenőjénél. Rajta hosszú köntös, szájában szivar, alakja egészen keleties, mint hajdan Széchenyié, aki török vizeken hajózva hitte el magáról, hogy született keleti ember. Hajdanán Jókai hosszan elnézegette a hajladozó munkásokat, akik földet töltöttek a svábhegyi kőbánya üregébe, most pedig már ő kertészkedik, metsz, kacsol, hiszen időközben gyümölcsfákat, szőlőt telepített, dinnyét nevel, rózsákat szagolgat, eljár különféle házi ügyekben, ahogyan a magyar urak mindig is tették.

Hanem akad itt egy jókora, kövér rejtély, nem éppen irodalmi, inkább lélektani. A pihenő Jókai alakja. Akadt annak valamiféle látványos külső jele, esetleg szakrális tartalma? Egyáltalán hogyan és miért révedezett a messze távolba a nagy mesemondó? Mit ér az eszmék piacán néhai írók ködbe vesző alakja, egyáltalán tanulhatunk-e bármit Jókai Mórictól?

Nem is hinnénk, mennyire foglalkoztatta ez a kérdésözön a magyar közvéleményt. Hogy a Svábhegyen vagy máshol meglátja-e a múltat és jövendőt, következő regényeinek fő alakjait, helyzeteit, fergeteges humora pedig eligazítja-e a fantázia birodalmában – nyilván ilyesféle kérdései támadtak a nagyérdeműnek. Pedig kortársai rendre sematikus rajzokat adtak róla, igazából nincs – nem is lehet – cselekményes egy afféle helyzet, amikor Jókai Móric író éppen a messzeséget szemléli, kertészkedik vagy a mustot kóstolgatja.

Ott álltam sokszor Komáromban (az északiban) a szigeten, N. T. barátommal ugrottunk ki tán sörözni, mert a szigeten persze akadt saját kocsmájuk is a szigetlakóknak, és olyankor mindig elhaladtunk valamilyen csinos pavilon előtt. Jókai Mór szeretett itt üldögélni, kedvenc pihenőhelye lehetett, valami ilyesmit ki is írtak rá, magyarul biztosan, talán szlovákul is. Járt az én szülővárosomban, Szentesen is, ide néhány kecskeméti diáktársával ugrott át a kaszinóba, táncoltak a bálban, nyilván csajoztak is, hogy aztán a hajnali téli fagyban szánkón, vagy ki tudja hogyan, visszatévedjenek kecskeméti tanulmányaikhoz.