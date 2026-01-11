A világtörténelem nagy bunkósbotja

Még a régi világban, mikor még nem repkedtek pilóta nélküli halálosztó robotok a levegőben és lényegében mindenki azt gondolta, hogy Amerika legyőzhetetlen, volt egy nem hivatalos doktrína, miszerint ha Tajvant valaki megtámadja, Washington egy héten belül válaszol. Nyilván katonailag. Rossz nyelvek szerint azonban ez az egy hét volt szükséges arra, hogy a jogászok kidolgozzák, miért nem csap vissza Amerika az agressziót tapasztalva, ha túl forrónak ítéli meg a helyzetet. A nemzetközi viszonyok mostanra módosultak, s bár elvben Tajvan ma is olyan pozícióban van, hogy bármikor lecsaphat rá óriási szomszédja és testvére, gyakorlatilag bárki ugyanígy járhat. Mert hiába találtunk fel mindenféle vívmányokat: emberi jogok nyilatkozata meg ENSZ, ma is az diktál, akinek legnagyobb a bunkósbotja.
Aki képes nagyot és pusztítót csapni a bottal, az olyan embereket is alkalmaz, akik képesek elmagyarázni a világnak, miért volt szükséges a suhintás. Jogi nyelven elmagyarázzák a saját álláspontjukat, forgatva közben a bunkót, így együtt pedig hihetőnek és elfogadhatónak tűnik a magyarázat.
Donald Trump amerikai elnök ennek a mestere. Grönlandot, Panamát és Kanadát már a megválasztása utáni napokban megemlítette, mint lehetséges célpontokat. Nem történt semmi. Aztán hirtelen lecsapott Venezuelában és elfogta az elnököt, bíróság elé állította New Yorkban.
Erre pedig a világon senki se tudott megfelelően reagálni. Ugyanis Trump jogászai ügyesek, jó alaposan felkészültek a beavatkozásra, és elmagyarázták, miért volt teljesen helyes és jogszerű a lépés. Ha Kolumbia ütött volna oda szomszédjának, feltehetően óriási nemzetközi felháborodás kezdődött volna, egyszerűen azért, mert Kolumbia egyáltalán nem olyan erős, mint az Egyesült Államok.
A venezuelai beavatkozással Trump jelezte, igenis hajlandó és képes erővel is politizálni, ha szükségét érzi, és ez ellen senki se tehet semmit.
Vagyis lehet próbálkozni, de Venezueláért, a rovott múltú és jelenű Nicolás Maduróért és az elméleti jogi maszlagért senki se fogja vásárra vinni a bőrét.
