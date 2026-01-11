A világtörténelem nagy bunkósbotja

Az országok nagyjából az első világháború befejezésekor megállapodtak abban, hogy jó, most újrahúztuk a határokat, a régi európai térképeket ki lehet dobni, új országok születtek, de ezután ilyet nem csinálunk, ezek a határok már szentek és sérthetetlenek. A régiek nem voltak azok, ezt mi, magyarok tudhatjuk a leginkább. Aztán a második világháborúban még kozmetikáztak az új és szent határokon, de nagyjából maradt minden a régiben.

Ezt a közmegegyezést nagyjából Koszovóval rúgták fel az érintettek, amely ország lett úgy, hogy kikanyarították hatalmi önkénnyel Szerbiából, a szerbek tiltakozását pedig bombázással nyomták el az amerikaiak és szövetségeseik. A világ nagyjából fele ismeri el Koszovót, amely ország lett, függetlenül attól, ki mit gondol.

Mert vannak olyan országok, amelyeket a nagyvilág jogilag elfogad, mégsem léteznek.

Ennek tipikus példája Palesztina, amely diplomáciai tevékenységet folytat, ott van a nemzetközi szervezetekben, van futball-válogatottja, saját sörmárkája, a zászlaja mindenhol lobog, de a valóságban, a fizikai világban nem létezik. A palesztin utcákon izraeli katonák posztolnak, az utakat ők ellenőrzik. Az adókat nem tudják beszedni a palesztinok, a választásokat csak akkor tudják megtartani, ha Izrael ezt engedi.

Izraelt ma 163 ENSZ-tagállam ismeri el országként a 192-ből, ettől függetlenül ország, még ha Venezuela vagy Szaúd-Arábia szerint nem is az. Mégpedig olyan ország, amelynek rengeteg fegyvere van és hajlandó is használni azokat, ha szükségesnek ítéli meg. No és persze ott is sok a jogász, aki vagy megmagyarázza, miért kellett háborúba menni, vagy egyszerűen nem érdekli őket, ki mit mond messzi tájakon. Az is sokatmondó adat, hogy miközben 192-en tagjai az ENSZ-nek, a FIFA-nak 211 tagszövetsége van, a Nemzetközi Úszószövetségnek 210, az Atlétikai Világszövetségnek 214. Vagyis országok, amelyek esetenként függő területek, vagy történelmileg így alakult, mint Anglia vagy Skócia futballja esetében. Vagyis Wales annyira ország ugyan, hogy különböző válogatottakat kiállítson, felhúzza a zászlaját, de annyira nem, hogy elmondhassa másokról, országok-e. Egy skót játékos útlevele pontosan úgy néz ki, mint egy angolé, mégis mindenki elfogadja, hogy egyik ide, másik oda tartozik.

Az országok mindegyike attól tart, hogy gyengének látják kívülről, ami roppant veszélyes. A gyengét ugyanis eltiporják. Találnak valami ürügyet a beavatkozásra, és máris ott a baj. Az öröknek tűnő védelmi szövetségek a valóságban érdekeken alapszanak,

a NATO kizárólag úgy tud működni, ha a tagok együtt, egymást erősítve dolgoznak. Senki se fogja megvédeni Magyarországot csak azért, mert szépek a városaink, jók vagyunk a sportokban és finom a gulyáslevesünk.