A Tisza-csomag és akiknek nem kell

Minden magyar településen szembe kell nézni azzal a valóságos veszéllyel, amit a Tisza-csomag tartogat a választópolgárok, a családok jövője számára. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere az év vége felé azt javasolta polgármestertársainak, hogy testületeikben tárgyaljanak a Tisza Párt „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című megszorító csomagjáról, és azt határozatban utasítsák el. Szita Károly bátran és helyesen cselekedett. Nem arra biztatta a többi polgármestert, hogy településeik langyos békéje érdekében lapítsanak, fogják be szemüket, fülüket, szájukat. Igaza volt. Már 1600-nál több település foglalt állást amellett, hogy nem kérnek a Tisza-csomagból.

Nem kell gazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy felfogjuk, mit jelentene a Tisza Párt hatalomra kerülése, megszorító programjának életbe léptetése. Egy Tisza-kormány (véletlenül sem tévesztendő össze gróf Tisza István nemzeti kormányával!) a legérzékenyebb területeken emelné az adókat, csökkentené a nyugdíjakat, a családi és egyéb kedvezményeket, és vezetne be olyan elvonásokat, amelyekre ma még nem is számítunk.

Minden magyar választónak tisztában kell lennie azzal, hogy mit jelentenek a Tisza Párt erős brüsszeli kötődései. Magyar Péterék csak úgy csatlakozhattak az Európai Néppárthoz, hogy elkötelezték magukat Ukrajna mellett. Ez pedig egyet jelent Ukrajna mértéktelen pénzügyi támogatásával, az ottani háború folytatásának finanszírozásával.

Nemzeti kormányunk kemény küzdelmet vív a balliberális brüsszeli vezetéssel annak érdekében, hogy mentesüljünk e veszélyes politika kártételeitől. A tiszások uralma egy csapásra rontana eddigi eredményeinken, mert Brüsszel azonnal benyújtaná a számlát.

Magyar Péter, ez a notórius hazudozó mondhat bármit, letagadhatja a Tisza-csomag létezését, ígérheti, hogy felvirágoztatja az országot, mindez üres fecsegés.

Jól emlékszünk, nemrég Strasbourgban letagadta, hogy engedély nélkül rögzítette feleségének, három gyermeke édesanyjának, hazánk volt igazságügyi miniszterének otthonukban elhangzott monda­tait. Egy spanyol EP-képviselő erre vonatkozó kérdésére azt válaszolta, hogy ez a Fidesz-propaganda aljas hazugsága, holott ő hazudott. És ez csak egy volt a számtalan hazugsága közül.