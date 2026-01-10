idezojelek
A Tisza-csomag és akiknek nem kell

Ma egykori SZDSZ-es, MSZP-s és egyéb balliberális „szakemberek”, levitézlett politikusok sorakoznak Magyar Péter mögé.

Bánó Attila
magyar péterbrüsszeltiszamegszorítócsomagszita károlybaloldal 2026. 01. 10.
Fotó: Polyák Attila
Minden magyar településen szembe kell nézni azzal a valóságos veszéllyel, amit a Tisza-csomag tartogat a választópolgárok, a családok jövője számára. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere az év vége felé azt javasolta polgármestertársainak, hogy testületeikben tárgyaljanak a Tisza Párt „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című megszorító csomagjáról, és azt határozatban utasítsák el. Szita Károly bátran és helyesen cselekedett. Nem arra biztatta a többi polgármestert, hogy településeik langyos békéje érdekében lapítsanak, fogják be szemüket, fülüket, szájukat. Igaza volt. Már 1600-nál több település foglalt állást amellett, hogy nem kérnek a Tisza-csomagból.

Nem kell gazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy felfogjuk, mit jelentene a Tisza Párt hatalomra kerülése, megszorító programjának életbe léptetése. Egy Tisza-kormány (véletlenül sem tévesztendő össze gróf Tisza István nemzeti kormányával!) a legérzékenyebb területeken emelné az adókat, csökkentené a nyugdíjakat, a családi és egyéb kedvezményeket, és vezetne be olyan elvonásokat, amelyekre ma még nem is számítunk. 

Minden magyar választónak tisztában kell lennie azzal, hogy mit jelentenek a Tisza Párt erős brüsszeli kötődései. Magyar Péterék csak úgy csatlakozhattak az Európai Néppárthoz, hogy elkötelezték magukat Ukrajna mellett. Ez pedig egyet jelent Ukrajna mértéktelen pénzügyi támogatásával, az ottani háború folytatásának finanszírozásával.

Nemzeti kormányunk kemény küzdelmet vív a balliberális brüsszeli vezetéssel annak érdekében, hogy mentesüljünk e veszélyes politika kártételeitől. A tiszások uralma egy csapásra rontana eddigi eredményeinken, mert Brüsszel azonnal benyújtaná a számlát. 

Magyar Péter, ez a notórius hazudozó mondhat bármit, letagadhatja a Tisza-csomag létezését, ígérheti, hogy felvirágoztatja az országot, mindez üres fecsegés.

 Jól emlékszünk, nemrég Strasbourgban letagadta, hogy engedély nélkül rögzítette feleségének, három gyermeke édesanyjának, hazánk volt igazságügyi miniszterének otthonukban elhangzott monda­tait. Egy spanyol EP-képviselő erre vonatkozó kérdésére azt válaszolta, hogy ez a Fidesz-propaganda aljas hazugsága, holott ő hazudott. És ez csak egy volt a számtalan hazugsága közül.

Szita Károly felhívta a figyelmet arra, hogy a Modern városok programnak, a Magyar falu programnak és más fejlesztéseknek köszönhetően történelmi léptékű eredmények születtek, sok helyen az elmúlt évszázad legnagyobb beruházásai valósultak meg. A tervezett megszorítócsomaggal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az szöges ellentétben áll a magyar településeken élő emberek, illetve az ottani, munkahelyteremtő vállalkozások érdekeivel. Utóbbiak számára 

a Tisza-csomag „adóemelést irányoz elő, és jelentős terheket rak a megtakarítással rendelkezőkre, akiknek az évek alatt összerakott forintjaira, vásárolt autóira további adókat vetne ki, és ha mindez még nem lenne elég, megadóztatná a nyugdíjakat is” – jelentette ki Kaposvár polgármestere.

A Tisza-vezér előszeretettel beszél a nemzet nevében. Az 1956-os forradalom legutóbbi évfordulója alkalmából a lyukas zászlót is képes volt a magasba emelni, ami felér e jelkép meggyalázásával. A bátor ötvenhatosok azért emelték fel a lyukas lobogót, azért mentek a barikádokra, mert a hazájuk nem volt szabad és független. Magyar Péter viszont egy szuverén és szabad országban hirdet „szabadságharcot”, miközben hangoztatja, hogy Brüsszel kedvéért mondjunk le „egy nagyon pici szuverenitásról”. Az ő harca tehát nem a szabadságért, hanem a szolgaság elfogadásáért folyik. Ötvenhat szabadságharcosai pontosan tudták, hol a helye az ilyen embereknek.

Ma egykori SZDSZ-es, MSZP-s és egyéb balliberális „szakemberek”, levitézlett politikusok sorakoznak Magyar Péter mögé, mintegy maguk előtt tolva ezt a hataloméhes akarnokot. Abban bíznak, hogy a tavaszi választásokon sikerül megbuktatni a nemzeti kormányzatot, és megfelelő pozíciókba kerülve ismét sütögethetik a pecsenyéjüket.

 Ez azonban egyedül az övék lenne, nem a magyar társadalom többségéé.

A szerző író, újságíró

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

