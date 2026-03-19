Korábban érkezik a nyugdíj áprilisban

Kedvező változásra készülhetnek az idősek áprilisban, a nyugdíjasok a megszokottnál korábban jutnak hozzá az ellátásukhoz – írja a Haon.

Áprilisban korábban érkezik a nyugdíj – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Miért érkezik korábban az áprilisi nyugdíj?

A kifizetés időpontját egyértelmű szabály határozza meg, amely az év során több hónapban is módosítja az utalás napját.

A Magyar Államkincstár már tavaly decemberben nyilvánosságra hozta a 2026-os folyósítási naptárt, ebből pedig látható, hogy áprilisban a szokásos 12. helyett korábbi időpontban érkezik meg a nyugdíj a bankszámlákra.

Április 12. ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket a bevett gyakorlat szerint az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez esetben ez április 10., péntek.

Ez a szabály minden hónapban érvényes: ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik.

A kincstár tájékoztatása alapján az év hátralévő részében az alábbi napokon várhatók a nyugdíjkifizetések a bankszámlákra:

május 12. (kedd)

június 12. (péntek)

július 10. (péntek)

augusztus 12. (szerda)

szeptember 11. (péntek)

október 12. (hétfő)

november 12. (csütörtök)

december 2. (szerda)

A felsorolásból is látszik, hogy több hónapban is előrébb hozzák az utalást, például júliusban és szeptemberben, amikor a 12. nem esik munkanapra, vagy az ünnepek indokolják az eltérést.

Decemberben pedig különösen korán, már 2-án érkezik a nyugdíj, hogy az idősek még az ünnepek előtt hozzájussanak az ellátásukhoz.

Az idősek helyzete a kormány számára becsületbeli ügy

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött a nyugdíjasoknak, amelyben arról tájékoztatta az időseket, hogy Brüsszel és támogatói elvennék a 13. havi nyugdíjat, de a nemzeti kormány ezt nem fogja hagyni.

Orbán Viktor felidézte, hogy a kormány 2010-ben kötött szövetséget az idősekkel, és azt ígérte: mindig kiáll a nyugdíjasok érdekei mellett. Hangsúlyozta, hogy

visszaadták azokat a juttatásokat, amelyeket a korábbi kormányok elvettek, így újra jár a 13. havi nyugdíj.

A levélben a kormányfő arról is írt, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, amelynek első részletét szintén februárban kapták meg az érintettek, valamint kiemelte: a kabinet intézkedései, például a rezsivédelmi lépések és a januári rezsistop hozzájárulnak ahhoz, hogy

a magyar nyugdíjasok Európában a legalacsonyabb áram- és gázárakat fizetik.

A miniszterelnök a levélben megemlítette a Nők 40 program lehetőségét, valamint a Gondosóra program működését is, amely már több mint egymillió nyugdíjasnak nyújt segítséget. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy a magyar emberek pénzét nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyarok támogatására fordítják.