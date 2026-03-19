Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Korábban érkezik a nyugdíj áprilisban

Áprilisban nem a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj a bankszámlákra. A jó hír, hogy az ellátást az érvényes jogszabály alapján hamarabb kapják meg a jogosultak.

2026. 03. 19. 8:48
Kedvező változásra készülhetnek az idősek áprilisban, a nyugdíjasok a megszokottnál korábban jutnak hozzá az ellátásukhoz – írja a Haon.

Budapest, 2026. február 6. A februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án. A Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a februári dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét; a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek. MTI/Bodnár Boglárka
Miért érkezik korábban az áprilisi nyugdíj?

A kifizetés időpontját egyértelmű szabály határozza meg, amely az év során több hónapban is módosítja az utalás napját.

A Magyar Államkincstár már tavaly decemberben nyilvánosságra hozta a 2026-os folyósítási naptárt, ebből pedig látható, hogy áprilisban a szokásos 12. helyett korábbi időpontban érkezik meg a nyugdíj a bankszámlákra.

Április 12. ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket a bevett gyakorlat szerint az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez esetben ez április 10., péntek.

Ez a szabály minden hónapban érvényes: ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik.

A kincstár tájékoztatása alapján az év hátralévő részében az alábbi napokon várhatók a nyugdíjkifizetések a bankszámlákra:

  • május 12. (kedd)
  • június 12. (péntek)
  • július 10. (péntek)
  • augusztus 12. (szerda)
  • szeptember 11. (péntek)
  • október 12. (hétfő)
  • november 12. (csütörtök)
  • december 2. (szerda)
    A felsorolásból is látszik, hogy több hónapban is előrébb hozzák az utalást, például júliusban és szeptemberben, amikor a 12. nem esik munkanapra, vagy az ünnepek indokolják az eltérést.

Decemberben pedig különösen korán, már 2-án érkezik a nyugdíj, hogy az idősek még az ünnepek előtt hozzájussanak az ellátásukhoz.

A kifizetés módjában is fontos különbség van – az ezzel kapcsolatos részleteket a Heol cikkében ide kattintva olvashatja.

 

Az idősek helyzete a kormány számára becsületbeli ügy

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött a nyugdíjasoknak, amelyben arról tájékoztatta az időseket, hogy Brüsszel és támogatói elvennék a 13. havi nyugdíjat, de a nemzeti kormány ezt nem fogja hagyni.

Orbán Viktor  felidézte, hogy a kormány 2010-ben kötött szövetséget az idősekkel, és azt ígérte: mindig kiáll a nyugdíjasok érdekei mellett. Hangsúlyozta, hogy

visszaadták azokat a juttatásokat, amelyeket a korábbi kormányok elvettek, így újra jár a 13. havi nyugdíj.

A levélben a kormányfő arról is írt, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, amelynek első részletét szintén februárban kapták meg az érintettek, valamint kiemelte: a kabinet intézkedései, például a rezsivédelmi lépések és a januári rezsistop hozzájárulnak ahhoz, hogy

a magyar nyugdíjasok Európában a legalacsonyabb áram- és gázárakat fizetik.

A miniszterelnök a levélben megemlítette a Nők 40 program lehetőségét, valamint a Gondosóra program működését is, amely már több mint egymillió nyugdíjasnak nyújt segítséget. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy a magyar emberek pénzét nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyarok támogatására fordítják. 

 

A tiszás tanácsadók vehemensen támadják a nyugdíjrendszert

Lapunk arról is írt, hogy ha a Tisza Párt köré gyűlt baloldali szakértőkön múlna, akkor szétszednék a nyugdíjrendszert.

Az időseken való spórolásra rengeteg ötlettel előrukkoltak a Magyar Péter pártjának holdudvarában levő közgazdászok.

Többek közt megszüntetnék a Nők 40-et, megemelnék a nyugdíjkorhatárt, faragnának a juttatásból és elvennék a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Békepárti fordulatra van szükség!

