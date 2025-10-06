idezojelek
A Helyzet

Amikor már mindannyian azt hittük, nincs lejjebb, megjött Látó, a zakkant exprédikátor. Segítség!

Addig nem merészkednék, hogy Látó Jánost hülyének nevezem, de hogy nem gömbölyű minden az ő galaktikájában, az holtbiztos.

2025. 10. 06.
Nézegetem Látó Jánost a YouTube-on. Ha valaki nem tudná, ő találta ki az övéinek „Zsolti bácsit”, majd a drogos Juhász fülébe súgta a megoldást. Szóval, nézegetem Látó Jánost, és megmondom őszintén, három apróságot nem értek.
Az első, hogy miért dezertált kétszer is a Hit Gyülekezetéből. Értem én, hogy egyszer otthagyhatja valaki őket, sőt ijedtében akár Amerikába szökhet, mint a remek Bartus László, de hogy kétszer (!) hogyan és miért kell otthagyni csapot-papot, tényleg nem világos. A másik, amit nem értek, hogy 

Látó János konkrétan mivel foglalkozik, miből él, mit álmodik, mire gerjed, szóval hogy önálló létezésén túl miért kellene odafigyelnünk arra, amit lázálmában sugall a teljes hazai ellenzéknek.

Elért valamit, tud és ért bármit, foglalkozott vele bárki annál teljesebb mértékben, ahogyan a képességei és az elmeállapota alapján megérdemelné? Harmadszor pedig azt nem értem – és most tessék figyelni! –, hogy miért kell alulról felfelé pislogni, kegyeletteljesnek álcázott baromságokat motyogni, majd hátravetni a fejet, ahogyan csitrik szokták az anyósülésen, hogy tessék, virágozzák minden virág, engem szakíts le, ha tudsz.
 

Addig nem merészkednék, hogy Látó Jánost hülyének nevezem, de hogy nem gömbölyű minden az ő galaktikájában, az holtbiztos.

Hallgatom, értelmezni próbálom az előadásait megesett sérelmeiről, rögeszméiről, eltemetett indulatairól. Az ő mondandóját józan ésszel és tiszta szívvel nem értheted meg, mert a párhuzamos valóságban, ahol a hátravetett fejűek a sztárok, semmi keresnivalód. Arról beszél, hogy a prédikációja hatására eltűnt egy nő vállából a „rögzítő platina”, vagyis meggyógyult. A megtérése után váratlanul kínai nyelven kezdett beszélni. Illetőleg hogy a pápa maga a sátán, a nők alsóbbrendűek, és ő is démonokkal élt együtt, de – ezt mi tesszük hozzá – ma már nyilván nem, hiszen Juhász Péter kikezelte ügyesen a maga csodapatikájával.
Itt van nekünk tehát Látó János, akinek e sorok írása után valami újabb nagygyűlésen a teljes baloldal ott tapsol majd. Puzsértól Juhász Péterig veresre verik a tenyerüket, hogy ilyen szuper kvízmestert szerződtettek. 

Egy kretént, aki hazugságokból építene politikát, egy senkit, aki végre úgy érzi, rá figyel az ország. Nyilván azért őt szerződtették, mert a cirkuszban nem filozófusokat, hanem krumpiorrúakat állítanak a hokedlire.

Mi pedig egyetlenegy apróságra hívjuk fel a tisztelt olvasó figyelmét. Arra, hogy ennek az embernek a megjelenésével újabb határokat lépett át a baloldal. Az rendben, hogy a falu bolondja naponta tízszer körbejárja Hatvanpusztát, pipiskedik, leskelődik, fantáziál és láthatóan eszmeileg ejakulál arra a hírre, hogy még fürdőkádat is betettek a fürdőszobába. Azzal sincs semmi baj, hogy a kommunista gyilkos kisunokája megcsináltatja a frizuráját, és a volán mögül, mintha tényleg menne valahova, Orbán Viktorról sipítozik. 

Végső soron az is érthető, hogy akadt a kormánypártok szimpatizánsai között egy áruló, aki nőket zaklat, és mielőtt összekulázza magát, mobiltelefont rabol egy tinidiszkóban.

Nincs semmi baj. Komolyan megszoktuk már, hogy ezek ennyit tudnak.
De hogy Látó János… A fogalmatlan, írni-olvasni nem tudó, zakkant exprédikátor, aki átlagos delíriumában kitalálta nekünk „Zsolti bácsit”, most pedig a hazugsága szétárad az ellenzéki táborban, és valakik valamiért koronatanúvá, szónokká emelik ezt a nyomorultat. Micsoda mélységek, micsoda nívótlanság!
Most komolyan…
Segítség!

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Az európai egység magyar kovácsa

Értekezés a rágalmazásról

Tisza: se program, se jelölt nincs

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

