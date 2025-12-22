idezojelek
A Helyzet

A jövő évi választáshoz közeledve is egyre elkeserítőbb helyzetbe kerülnek a magyar ellenzéki választók

Újfent kiderült, hogy az általuk a kormány megbuktatására felkent „új megváltó” nemcsak egy önimádó, másokat kihasználó, érzelmileg semmibe vevő, műveletlen, beteges hazudozó, hanem egy virtigli hipokrita is.

Haraszti Gyula avatarja
Haraszti Gyula
2025. 12. 22.
A jövő évi választáshoz közeledve is egyre elkeserítőbb helyzetbe kerülnek a magyar ellenzéki választók. Újfent kiderült ugyanis, hogy az általuk a kormány megbuktatására felkent „új megváltó” nemcsak egy önimádó, másokat kihasználó, érzelmileg semmibe vevő, műveletlen, beteges hazudozó, hanem egy virtigli hipokrita is, méghozzá ezek közül is az egyik legszánalmasabb és legveszélyesebb. Míg azonban az előző ciklusban baloldali miniszterelnöknek kiszemelt Márki-Zay Péter, a Bajnai-kormány egykori pénzügyminiszterének szavaival élve egyszerűen csak futóbolondnak volt tekinthető, addig Magyar Péter vélhetően ennél sokkal súlyosabb eset, ha azt nézzük, hogyan váltogatja az állítólagos elképzeléseit a világról, a választási ígéreteit és az erről szóló szólamait, ha éppen úgy kívánják a saját érdekei. Eközben pedig rendszeresen és alaposan átveri a saját híveit is, hiszen az, amit mond, köszönőviszonyban sincs a valósággal és azzal, amit a háttérben tervez, gondol bizonyos kérdésekben, ha a sok zagyva beszéd közben van ideje, képessége vagy brüsszeli engedélye önállóan gondolkodni egyáltalán. 

A Tisza Párt elnökét láthatóan összezavarják azok a dolgok is, amit összefoglaló néven úgy is nevezhetünk: hagyomány. A keresztény ünnepeink idején például menthetetlenül kibukik belőle a tudatlanság és a képmutatás. A magyar politikatörténet örök emléke marad, ahogyan tavaly, pünkösd idején köszöntötte a szegedieket Babits Mihály, József Attila és Szent-Györgyi Albert szülővárosában, de akkor is hangosan felröhöghettek magukban a történészek, amikor a március 15-i beszédében a labancok parókájára utalva összetévesztette a rizsport a zsírporral. 

Ennél azonban sokkal nagyobb szégyen az, amit Orbán Viktort csaholó pincsiként követve, Szegedre visszatérve követett el a minap Magyar Péter a város főterén, advent idején. Miután a nyári külhoni menetelése közben román földnek nevezte Erdélyt, a párttársai pedig arról nyilatkoztak, hogy az idegenbe szakadt honfitársainknak inkább nagy erőkkel románul, ukránul vagy szlovákul kéne tanulniuk, minthogy autonómián vagy szabad nyelvhasználaton, kisebbségi jogokon törjék a fejüket, volt képe egy székely zászlóval a kezében, a nemzeti összetartozásunkról szóló Nélküled című sláger dallamaira bevonulni a hívei közé és a határon túli magyarok érdekeiről papolni gátlástalanul. 

Mindezt pedig pont azokban a napokban tette, amikor az általa a „testvérének” nevezett Tseber Rolandról, a kárpátaljai Tisza-sziget alapítójáról, a hazánkból kémkedésért kiutasított ügynökről kiderült, az ukrán hírszerzés embereivel fotózkodott olyan fegyverekkel körülvéve, amelyek tömeges használata állandó háborús veszéllyel fenyegeti mások mellett az Ukrajnában élő magyarokat. 

A produkciójához pedig képes volt díszpintyként a színpadra állítani Gerzsenyi Gabriellát, Gajda Attilát, Strompová Viktóriát és Borbély Alexandrát (Nagy Ervin képviselőjelölt feleségét) is, mert ők kárpátaljai, vajdasági, felvidéki születésűek. Ennél már csak az álszentebb és aljasabb magatartás a Tisza elnökének részéről, ahogyan politikai kampánycélokra használja fel a javítóintézetbe került gyerekeket. 

Nem véletlen, hogy az ellenzék hős hipokritája fölött egyre sötétebb az ég, gyűlnek a viharfellegek. A szombati, szegedi fórumán is már csak alig lézengtek az emberek. A kezdet és a vég védőszelleme, Jánusz hol jobbra, hol balra villantja maszkját a vezéren, de amilyen ócska árulás volt a kezdet, olyan csúfos lehet számára a vég is. Hamarosan végképp lehullhat róla az álarc, és szinte senki sem lát majd mást, csak egy ostobán harsogó törpét.  

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekeurópai unió

„Próbáknak ideje ez itt”

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekukrajna

Hazánk kimarad a háborúból és a hadikölcsönből is

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbrüsszel

Kalandozás a „migránsgettóban”

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektönkretétel

Az ország tönkretételének programja

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

