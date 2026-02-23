Mesterek és Margariták

Mihail Bulgakov utolsó regénye, a Mester és Margarita igazi kultuszművé vált, pedig csak a szerző halála után láthatott napvilágot, és akkor sem ismerhették meg az olvasók sokáig cenzúrázatlanul. Soha nem gondoltuk volna, hogy a kommunista diktatúrák után újra aktuális lesz ez az üldöztetés, de erre nemrég rácáfolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és rendszere, amelyben eldöntötték elbontják a kijevi születésű író szobrát, és talán a hűlt helyét is megpróbálják sóval behinteni. Az indokokat (például „putyinizmus”) most ne is említsük, mert annyira röhejesek és szégyenteljesek.

Katona Kinga és Trill Zsolt a Mester és Margarita című darabban. Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

Mester és Margarita: Varázslat és döbbenet

Inkább örüljünk annak, hogy Budapesten jelenleg két színházi adaptációját, illetve sajátos értelmezését is megtekinthetik a nézők a műnek. A minőségre a remek színészi gárda mellett garancia a két tehetséges rendező is, a Nemzeti Színházban Aleksandar Popovski, a Katona József Színházban Bodó Viktor vitt színre a regény alapján izgalmas produkciót.

Popovski feldolgozásáról egy szóval azt lehet mondani, hogy varázslatos, Bodóéról pedig azt, hogy döbbenetes, miközben természetesen többről is szólnak, mint amiről a polifonikus regény, hiszen az alkotás üzenetével kapcsolatban az esztéták is különböző elméletekkel állnak elő.

A cselekményt szintén képtelenség néhány mondatban összefoglalni, de a történet lényege, hogy egy napon megjelenik Moszkvában a sátán, a fekete mágia professzora Woland személyében, akit különös, pokoli figurák kísérnek – például Behemót, a hatalmas, két lábon járó fekete macska –, és onnantól kezdve, a gonosz által előre megjósoltan, kriminális dolgok fordulnak elő a szereplőkkel nyugtalan, holdfényes éjszakákon át.

Berlioznak, a Tömegírnek nevezett írószövetség elnökének például a fejét a villamos vágja le, Hontalan Iván, a tehetségtelen költő a bolondok házába kerül, egyeseket elcipelnek, mások pedig borzalmas halállal pusztulnak.

A mű címszereplői is drámai figurák. A Mester – akinek alakját Bulgakov részben önmagáról mintázta – Pilátusról ír korszakalkotó regényt.

A kéziratot azonban a kandallóban elégeti, mert nem akarja kiadni, a hatalom és a propagandisták kritikái pedig annyira felőrlik, hogy szörnyeket kezd látni, amelyek a sötétből kúsznak elő.

Margarita kénytelen szövetséget köt a sátánnal, hogy visszaszerezze szerelmét, a Mestert.

A regény egy másik szintjén és idősíkján Pilátus és Jézus alakja is megjelenik, többször vissza is tér, Woland azt állítja, hogy találkozott vele, míg a Mesternek végül megváltásszerű befejezést hoz a helytartóval és Jézussal együtt egy furcsa égi-földi találkozás.