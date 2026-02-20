Lenyűgöző díszletet kapott a Frankenstein – a Vígszínház fotóspróbáján jártunk

Victor Frankenstein a lehetetlent kísérli meg: élővé teszi az élettelent. Évek megszállott munkájának eredményeképpen életre kelt egy mesterséges lényt, de a kísérlet végeredménye elborzasztja. Ebben a pillanatban bevégeztetett: neki is és teremtményének is. Frankenstein menekül a lény elől, akinek életet adott. Az elhagyatottság, a kitaszítottság, a társadalomból való kirekesztettség kétségbeejtő helyzetének felismerése pedig arra ösztönzi a teremtményt, hogy felkutassa teremtőjét, és feltegye neki kérdéseit. Meg akarja érteni, hogy Frankenstein miért fordult el tőle és miért hagyta védtelenül magára őt. A teljes elmagányosodástól tartva egy társra vágyik csupán, de Frankenstein ezt is megtagadja tőle. Ebben a pillanatban bevégeztetett teremtőnek és teremtményének is: a bosszú hajtja őket, az eddig üldözöttből üldöző válik, a teremtő pedig el akarja pusztítani saját alkotását.
Frankenstein: A teremtmény embersége és tragédiája
Mary Shelley 19 éves korában írta a Frankenstein vagy a modern Prométheusz című regényét, amelyet azóta számtalan színházi és filmes adaptációban dolgoztak föl, utóbbit elsősorban a horror műfajában. A teremtmény embersége és tragédiája, a félelmetes szörnyeteggé váló filmes átalakulásai során azonban gyakran feledésbe merül. Pedig Mary Shelley regényének előszavában leszögezi: „Az esemény, amelyből e történet az érdekességét meríti, mentes a puszta kísértet- és boszorkányhistóriák hátrányaitól. (…) Arra törekedtem tehát, hogy megőrizzem az emberi természet alkotóelemeinek hitelét, de nem haboztam megújítani ezek egymáshoz való viszonyát.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!