Lenyűgöző díszletet kapott a Frankenstein – a Vígszínház fotóspróbáján jártunk

Fotó: Havran Zoltán

„Ez egy újszerű adaptáció, ami másfajta fénytörésbe helyezi ezt a történetet, miközben hű marad az eredeti regényben olvasható eseményekhez. Frankenstein számomra nagyon-nagyon emberi, a gőgjével, önhittségével, kételyeivel, félelmeivel és tehetségével együtt. Űzi, hajszolja valami, és ebből az űzöttségből fakadóan nem jó döntéseket hoz. Nem a legmegfelelőbb irányba csatornázza be a tehetségét, és nem gondolja át előre mit tesz. Ez a mű a felelősségvállalásról, az egóról, a céltudatosságról is szól. Olyan dologról, amikkel nap, mint nap találkozunk. Ezért talán tanmeseként is fel lehet fogni, nem csak teremtéstörténetként vagy rémtörténetként. Az előadásunk nagyon fontos eleme a hajó, ami nemcsak azért izgalmas, mert vizuálisan gyönyörű képeket lehet komponálni vele, hanem attól is, mert nekünk színészeknek rendkívül inspiráló. A tér, amiben játsszunk mindig alakítja, tereli a játékmódunkat, stílusunkat, gondolkodásunkat egy-egy adott próbafolyamatban” – teszi hozzá a Frankensteint alakító Orosz Ákos.

Victor Frankenstein nem pusztán teremt, hanem egy érzékeny és gondolkodó lényt teremt. „Hegymegi Máté mérnöki pontossággal építette fel a próbafolyamatot: tiszta ívet rajzolt, mint egy forgatáson, beállításról beállításra vezetett bennünket. A részletes elemzés mellett erős atmoszférát és vizuálisan markáns formát teremtett – olyan teret, amiben összetett figurákat, nehéz szövegeket fegyelmezetten, érzékenyen kell átadni.

Ez komoly színészi feladat mindannyiunknak.

Máté és Judit értelmezésében a teremtmény szerencsére nem szörny. Nem idegen lény, hanem rokona mindazoknak, akiket elhagytak, akiket félredobtak, akik magukra maradtak. Párhuzamokat találhatunk nagyban is arról, hogy éppen mit vagy kit teremt a világ, de a mi történetünk mindannyiunk által ismert fájdalmakat nagyít fel. A teremtmény is csak ember szeretne lenni, és attól fogva tartja magát embernek, hogy nincs egyedül. Szerintem ez gyönyörű” – meséli ifj. Vidnyánszky Attila.