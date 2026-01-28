Rudolf PéterigazgatóVígszínház

Rudolf Péter marad a Vígszínház igazgatója

Újabb öt évig vezetheti a Vígszínházat és a hozzá kapcsolódó Pesti Színházat Rudolf Péter, miután a Fővárosi Közgyűlés támogatta Karácsony Gergely főpolgármester erre vonatkozó javaslatát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 17:38
Fotó: Emmer László
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, színházi és filmrendező, producer, forgatókönyvíró, kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2020 óta tölti be a Vígszínház igazgatói tisztségét.

 

