A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, színházi és filmrendező, producer, forgatókönyvíró, kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2020 óta tölti be a Vígszínház igazgatói tisztségét.
Rudolf Péter marad a Vígszínház igazgatója
Újabb öt évig vezetheti a Vígszínházat és a hozzá kapcsolódó Pesti Színházat Rudolf Péter, miután a Fővárosi Közgyűlés támogatta Karácsony Gergely főpolgármester erre vonatkozó javaslatát.
