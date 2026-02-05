idezojelek
A Helyzet

Hérosz a kátyúban

Őrsi Gergely inkább vesz a II. kerületnek egy hókotrót.

Haraszti Gyula
polgármester Karácsony Gergely budapest őrsi gergely havazás 2026. 02. 05.
Magas barna férfi felemás cipőben. A vicces kedvű honpolgároknak eddig gyakran juthatott az eszébe a Pierre Richard által alakított legendás balfácán figurája Karácsony Gergelyről, aki azt sem tudja pontosan, hogy az általa vezetett városban északon vagy délen kell-e keresni Csepelt, miközben a Néprajzi Múzeumot összekeveri a Nemzeti Múzeummal. Az újabb hókáosz után azonban már az elvbarátainak sincs kedve röhögni a főpolgármester alkalmatlanságán. Kénytelenek elismerni, hogy valójában egy ingyenélő szélhámos vezeti Budapestet, aki munka helyett egy másik utat választott magának: a folyamatos nyafogással kísért politikai pozőrködést. A magas barna férfi ugyanis – miután ismét hisztizett egyet, mert merészelték rajta behajtani a szolidaritási hozzájárulás következő részletét – elindult Svédországba. Mégpedig azért, hogy ott átvegyen egy díjat a homoszexuálisok érdekében végzett „hősies tevékenységéért”. A „szerelem büszke hérosza” ezzel világossá tette, hogy melegen letojja, a kiruccanásai közben éppen mi történik a fővárosban.

Az önkormányzatokról szóló törvényt megsértve ugyanis jelenleg még helyettese sincs, aki ilyenkor átvehetné a legfontosabb feladatokat. Például havazás esetén elrendelhetné, hogy az utakat letakarítsák a hókotrók. A január eleji zord időjárás által okozott felfordulás után a helyzet odáig fajult, hogy kedden már az egynapos havazás következményei­vel is képtelen volt megküzdeni a főváros. Ennek köszönhetően a kerületeknek kell elgondolkodniuk azon, hogy ezt a feladatot is átvegyék az LMBTQ-­mozgalom nemzetközileg elismert apostolától.

Több baloldali politikus, például Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere is megelégelte a főpolgármester tehetetlenségét, vagyis azt, hogy a hóesés miatt gyakorlatilag megbénult a közlekedés. Bejelentette: a városrész inkább saját hókotrót vesz, nem vár arra, hogy majd az utak takarításáért felelős fővárosi cégek elvégezzék a munkájukat. Őrsi közölte, ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató járműve nem tud felmenni egy utcába, mert havas, akkor az ő hókotrójuk fog előtte menni, vagy már korábban letakarítja az aszfaltot.

Erre nagy szükség is lehet, mert a szemétszállítással meg az a helyzet, hogy ugyanaz az ember felelős érte, aki a hókotrásért, vagyis Karácsony Gergely jeles Gyurcsány-fiókája, Mártha Imre, aki skizofrén állapotba kerülhetett az utóbbi időkben, mert az egyik keze nem vette észre, hogy éppen mit csinál, vagy történetesen nem csinál a másik. Bár az is lehet, hogy a Budapest Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is távoli tájakon járt, valahol a napfénycsillámú tengeren, egy luxusjachton, ahol ki szokta pihenni az egész éves megfeszített munka fáradalmait.

Úgy tűnik, valahára egy értelmes cél érdekében beszállt a baráti tűzbe Hadházy Ákos is, aki azt javasolta Rózsa András zuglói polgármesternek, amint az időjárás engedi, a fővárosi kezelésű utakon is kezdjék meg – Karácsonyék segítsége híján – a kátyúk betömését. A felfagyott aszfalton ugyanis akkora kráterek keletkeztek, hogy ezzel nemcsak a járműveket, hanem a közlekedők életét is veszélyeztethetik. Ezekből a drasztikus úthibákból pedig több ezret kellene sürgősen kijavítani. A főváros ugyanakkor jó szokása szerint kapacitás- és pénzhiányra hivatkozva meg sem próbálja eltüntetni még a legdurvább sárfészkeket sem.

Ezek után már csak néhány alapvető kérdés maradt. Miért hallgatnak a Fővárosi Közgyűlésben komoly szavazataránnyal rendelkező tiszás képviselők? Miért nem ragadják meg a gyökerénél a problémát, és miért nem vonják meg végleg a bizalmat ezektől a hamiskártyásoktól? Meddig bukdácsolhat még a bohóc a felemás cipőben? 

