Hérosz a kátyúban

Magas barna férfi felemás cipőben. A vicces kedvű honpolgároknak eddig gyakran juthatott az eszébe a Pierre Richard által alakított legendás balfácán figurája Karácsony Gergelyről, aki azt sem tudja pontosan, hogy az általa vezetett városban északon vagy délen kell-e keresni Csepelt, miközben a Néprajzi Múzeumot összekeveri a Nemzeti Múzeummal. Az újabb hókáosz után azonban már az elvbarátainak sincs kedve röhögni a főpolgármester alkalmatlanságán. Kénytelenek elismerni, hogy valójában egy ingyenélő szélhámos vezeti Budapestet, aki munka helyett egy másik utat választott magának: a folyamatos nyafogással kísért politikai pozőrködést. A magas barna férfi ugyanis – miután ismét hisztizett egyet, mert merészelték rajta behajtani a szolidaritási hozzájárulás következő részletét – elindult Svédországba. Mégpedig azért, hogy ott átvegyen egy díjat a homoszexuálisok érdekében végzett „hősies tevékenységéért”. A „szerelem büszke hérosza” ezzel világossá tette, hogy melegen letojja, a kiruccanásai közben éppen mi történik a fővárosban.

Az önkormányzatokról szóló törvényt megsértve ugyanis jelenleg még helyettese sincs, aki ilyenkor átvehetné a legfontosabb feladatokat. Például havazás esetén elrendelhetné, hogy az utakat letakarítsák a hókotrók. A január eleji zord időjárás által okozott felfordulás után a helyzet odáig fajult, hogy kedden már az egynapos havazás következményei­vel is képtelen volt megküzdeni a főváros. Ennek köszönhetően a kerületeknek kell elgondolkodniuk azon, hogy ezt a feladatot is átvegyék az LMBTQ-­mozgalom nemzetközileg elismert apostolától.

Több baloldali politikus, például Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere is megelégelte a főpolgármester tehetetlenségét, vagyis azt, hogy a hóesés miatt gyakorlatilag megbénult a közlekedés. Bejelentette: a városrész inkább saját hókotrót vesz, nem vár arra, hogy majd az utak takarításáért felelős fővárosi cégek elvégezzék a munkájukat. Őrsi közölte, ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató járműve nem tud felmenni egy utcába, mert havas, akkor az ő hókotrójuk fog előtte menni, vagy már korábban letakarítja az aszfaltot.