Hatalmas lebőgés a Kossuth téren, kevesen kíváncsiak Puzsér Juhász Pétert mosdató demonstrációjára

Jókora késéssel kezdődött vasárnap délután Puzsér Róbert szolidaritási demonstrációja, amelyen Juhász Péter mellett állnak ki a tüntetők a Kossuth téren. A publicista eredetileg ugyanerre az időpontra egy megbékélésmenetet hirdetett, ám a program végül 180 fokos fordulatot vett, miután a héten házkutatást tartott az ügyészség Juhász Péter, a Szőlő utcai álhírbotrány egyik kulcsfigurájának lakásán.

A demonstrációt szervezők szintén az ökölbe szorított kéz motívumot használják (Forrás: Facebook)

A demonstráción, amelynek a közösségi médiában meghirdetett eseményére tízezer ember reagált, végül a Kossuth téren mintegy háromezer ember jelent meg. A rendezvény célja látszólag a „szabadság védelme”, valójában azonban annak a politikusnak az igazolása, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője.

A felszólalók között megtalálhatóak az ellenzéki tüntetéseken oszlopos tagnak számító személyek, mint Hadházy Ákos, Juhász Péter, Nagy Bandó András, a jobb napokat látott író, Törley Katalin, a a Kutyapárt bukott politikusa. Emellett pedig a repertoárban szerepel több véleményvezér is, többek között Radics Péter, Tóth Jakab, Pankotai Lili, és persze Puzsér Róbert.

Az igazi nagyágyú azonban Látó János, a Zsolti bácsi-ügy informátora, aki szintén felszólal Puzsér Róberték tüntetésén.

A férfi, akit valójában Lázok Jánosnak hívnak, korábban Juhász társaként szerepelt abban az ügyben, amelyben kitalált pedofil rémtettekről terjesztettek történeteket egy nem létező ózdi gyermekotthonról.

Az egyik felszólaló, Tóth Jakab véleményvezér arról értekezett: Juhász Péter csupán egy áldozat, semmi köze a Szőlő utcai álhírbotranyhoz. Hasonló hangnemben szólalt fel Puzsér is, aki ugyancsak Juhászt mosdatta. Rácz Béla tovább is ment, amikor leszögezte: Juhász „nem bűnöző, hanem bátor ember”.