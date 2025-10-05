Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond a veszprémi bazilikában, kövesse nálunk élőben! + videó

Hatalmas lebőgés a Kossuth téren, kevesen kíváncsiak Puzsér Juhász Pétert mosdató demonstrációjára

A megbékélésmenetet lefújta, ahelyett a megosztó politikai szembenállás egyik szimbólumával, Juhász Péterért vonul utcára a véleményvezér.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 17:40
Kevesen lézengenek a Kossuth téren Puzsér tüntetésén (Forrás: MNO)
Jókora késéssel kezdődött vasárnap délután Puzsér Róbert szolidaritási demonstrációja, amelyen Juhász Péter mellett állnak ki a tüntetők a Kossuth téren. A publicista eredetileg ugyanerre az időpontra egy megbékélésmenetet hirdetett, ám a program végül 180 fokos fordulatot vett, miután a héten házkutatást tartott az ügyészség Juhász Péter, a Szőlő utcai álhírbotrány egyik kulcsfigurájának lakásán. 

A demonstrációt szervezők szintén az ökölbe szorított kéz motívumot használják (Forrás: Facebook)

A demonstráción, amelynek a közösségi médiában meghirdetett eseményére tízezer ember reagált, végül a Kossuth téren mintegy háromezer ember jelent meg. A rendezvény célja látszólag a „szabadság védelme”, valójában azonban annak a politikusnak az igazolása, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője. 

A felszólalók között megtalálhatóak az ellenzéki tüntetéseken oszlopos tagnak számító személyek, mint Hadházy Ákos, Juhász Péter, Nagy Bandó András, a jobb napokat látott író, Törley Katalin, a a Kutyapárt bukott politikusa. Emellett pedig a repertoárban szerepel több véleményvezér is, többek között Radics Péter, Tóth Jakab, Pankotai Lili, és persze Puzsér Róbert. 

Az igazi nagyágyú azonban Látó János, a Zsolti bácsi-ügy informátora, aki szintén felszólal Puzsér Róberték tüntetésén.

A férfi, akit valójában Lázok Jánosnak hívnak, korábban Juhász társaként szerepelt abban az ügyben, amelyben kitalált pedofil rémtettekről terjesztettek történeteket egy nem létező ózdi gyermekotthonról.

Az egyik felszólaló, Tóth Jakab véleményvezér arról értekezett: Juhász Péter csupán egy áldozat, semmi köze a Szőlő utcai álhírbotranyhoz. Hasonló hangnemben szólalt fel Puzsér is, aki ugyancsak Juhászt mosdatta. Rácz Béla tovább is ment, amikor leszögezte: Juhász „nem bűnöző, hanem bátor ember”.

Mindeközben a demonstrációnak már a közösségi média oldala sem éppen békés jellegű. Puzsérék ugyanis egy radikális jelképpel, az ökölbe szorított kézzel hívták a támogatóikat utcára. Amint arról már korábban is beszámoltunk, az ökölbe szorított kéz ma leginkább az agresszív utcai aktivizmus, a gyűlölet és a megosztó politikai szembenállás szimbóluma, amely szorosan kötődik a radikális baloldali mozgalmakhoz. 

Puzsér Róberttel kapcsolatban közvetlenül a tüntetés kezdete előtt kezdett terjedni egy felvétel, amelyen állítólag a véleményvezér látható, amint egy parkolóban kábítószert fogyaszt a vasárnapi tüntetés szervezése közben. A Magyarságért nevű Facebook-oldal szerint a jogvédelmi köntösbe bújtatott demonstráció szervezője az Inga kávézó mögött, az Aldi parkolójában szippantott a kezére szórt kokainból. A videót állítólag egy informátor készítette, aki eredetileg maga is felszólalt volna az eseményen.

Borítókép: Kevesen kíváncsiak Puzsér Juhász Pétert mosdató demonstrációjára (Forrás: MNO)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

