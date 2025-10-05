Az álhírgyárosok mellett tüntetnek Puzsérék – színpadon az ütődött „csodatévő próféta”

A Zsolti bácsi ügy állítólagos informátora, Látó János is felszólal azon a tüntetésen, amelyet Puzsér Róbert szervez vasárnap a fővárosban. A publicista ugyanis szolidaritási demonstrációval kíván kiállni Juhász Péter mellett, akit pénteken hallgattak ki a budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség épületében a Szőlő utcai álhírbotrány miatt.

Puzsér Róbert (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Puzsér saját közösségi oldalán osztotta meg az Elég a megfélemlítésből címet viselő tüntetésen felszólalók névsorát, akik között megtalálható Látó János, aki először beszélt „Zsolti bácsiról” a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen. Vele együtt alkotta meg a volt baloldali politikus a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolt bácsi” képzelt karakterét. Erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője írt közösségi oldalán, beszámolva arról, hogy Juhász igyekezett titokban tartani társa nevét: podcastműsorában, ahol az ózdi – valótlan – téma előkerült, csak Lajosként mutatta be Látót.

Akinek a neve sem stimmel

Kocsi Máté tudatta azt is: Látó Jánosnak nemcsak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják. Az anyakönyvezett név azonban nem felelt meg neki, úgy érezte, nem elég hangzatos. Ezért aztán „Látó” lett belőle, méghozzá azért, mert az Ószövetségben a prófétát „látónak” is fordítják, és ő prófétának is gondolja magát.

Kocsis Máté a mai tüntetést szervező Puzsérnak is üzent: a kormánypárti politikus szeretné,

ha a megmondóember a vasárnapi uszító és gyűlölködő ankéton megkérdezné Látó Jánost és Juhász Pétert az ország gondolkodó részének nevében, hogy ha bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos pedofilügyben, akkor miért nem tettek feljelentést?

Kocsis Máté emlékeztet: Látó János nem tett feljelenést, amikor az állítólagos áldozatok elmesélték neki állítólagos történetüket, pedig az egyetlen helyes viselkedés ez lett volna. De Juhász Péter sem tett semmilyen lépést a hatóságok felé, pedig hetek óta tényként hivatkozik Látó állításaira.

A Fidesz frakcióvezetője egy vasárnap reggeli videóban el is mondta: az, Juhász Péter tart kiselőadást a vasárnapi tüntetésen,

azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk rajta egy rágalmazáson.

Kocsis azt is jelezte, Juhász tette büntető törvénykönyvbe ütközik.

– Juhász Péter volt az egyik, aki felépítette ezt a Szőlő utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot, majd miután lebukott, hirtelen megbékélésrendezvényre szeretne menni

– mutatott rá a frakcióvezető.