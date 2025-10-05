Kocsis Máté: Gusztustalan, hogy a rágalmazáson kapott Juhász Péter tart kiselőadást + videó

Az, hogy vasárnap Juhász Péter tartson kiselőadást, azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk rajta egy rágalmazáson – hangsúlyozta Kocsis Máté a közösségi oldalára vasárnap reggel feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője azt is jelezte, hogy ez a tett „mondjuk úgy, hogy büntető törvénykönyvbe ütközik”.

– Juhász Péter volt az egyik, aki felépítette ezt a Szőlő utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot, majd miután lebukott, hirtelen megbékélésrendezvényre szeretne menni – mutatott rá a frakcióvezető. Kocsis Máté a beszélgetőtársaihoz szólva elmondta: „nonszensz, most ne haragudjatok, ha az ember nem itt ülne és nem ti mondanátok, hogy van ilyen rendezvény, én kétkednék”.

Hát ennyire pofátlan nem lehet egy társaság

– jelentette ki.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Juhász Péter mellett a Tisza Párt lelkes agitátoraként működő Látó János internetes prédikátor az, aki létrehozta „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására.