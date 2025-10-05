Rendkívüli

Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Kocsis Máté: Gusztustalan, hogy a rágalmazáson kapott Juhász Péter tart kiselőadást + videó
Juhász PéterLátó Jánoslejáratáshazugságrágalom

Kocsis Máté: Gusztustalan, hogy a rágalmazáson kapott Juhász Péter tart kiselőadást + videó

Az egykori baloldali politikus tette btk-ba ütközik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 8:11
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az, hogy vasárnap Juhász Péter tartson kiselőadást, azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk rajta egy rágalmazáson – hangsúlyozta Kocsis Máté a közösségi oldalára vasárnap reggel feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője azt is jelezte, hogy ez a tett „mondjuk úgy, hogy büntető törvénykönyvbe ütközik”.

Dombóvár, 2024. november 26. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás dombóvári állomásán tartott lakossági fórumon 2024. november 26-án. MTI/Kacsúr Tamás
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

– Juhász Péter volt az egyik, aki felépítette ezt a Szőlő utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot, majd miután lebukott, hirtelen megbékélésrendezvényre szeretne menni – mutatott rá a frakcióvezető. Kocsis Máté a beszélgetőtársaihoz szólva elmondta: „nonszensz, most ne haragudjatok, ha az ember nem itt ülne és nem ti mondanátok, hogy van ilyen rendezvény, én kétkednék”.

Hát ennyire pofátlan nem lehet egy társaság

– jelentette ki.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Juhász Péter mellett a Tisza Párt lelkes agitátoraként működő Látó János internetes prédikátor az, aki létrehozta „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

add-square Lejárató kampányt indított a baloldal

Juhász Péter, a „jogvédő”

Lejárató kampányt indított a baloldal 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekliba

Tanulságos mese a libákról

Kondor Katalin avatarja

Egymást segítik a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu