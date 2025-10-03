Áldozatnak állítja be magát az álhírterjesztő Juhász Péter

Mindig csodálkozva néztem a balliberálisok azon képességét, hogy bármilyen helyzetben képesek magukat áldozatnak beállítani – írja Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán. Véleménye szerint így van ez a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében is.

A szakértő emlékeztetett, hogy a balliberálisok heteken át terjesztették a valaha volt egyik legundorítóbb álhírt, és teljesen gátlástalanul vádoltak meg mindenféle bizonyíték nélkül kormánytagokat az egyik legsúlyosabb bűncselekmény elkövetésével.

Úgy, hogy saját maguk is nagyon jól tudták, hogy az egészből nem igaz semmi

– tette hozzá.

Az elemző jelezte, hogy miután a kormány határozottan reagált, és világossá vált a nyilvánosság számára is, hogy az egész egy hatalmas nagy kamu, most stratégiát váltottak, és elkezdtek amiatt panaszkodni, hogy mindennek jogkövetkezményei lehetnek. Ezt csinálták az ellenzéki képviselők a parlamentben és ugyanúgy tettek a balliberális sajtó munkatársai és a hozzájuk kapcsolódó influenszerek is.

Szintén így van ezzel a többszörösen bukott Juhász Péter is, aki jelenleg YouTube-os megmondóemberként vergődik, és ugyancsak fontos szerepe volt a Szőlő utcai álhírbotrány terjesztésében. A hatóságok nagyon helyesen házkutatást tartottak nála, ma pedig kihallgatják, hogy mutassa be azokat a bizonyítékokat, amelyekre támaszkodva álhíreket terjesztett

– fogalmazott.

Deák Dániel szerint miután az egészet egy Látó János nevű félőrültre alapozva terjesztette, Juhász Péter is nagyon jól tudja, hogy gyenge lábakon áll a bizonyítéka.

Így most szépen elkezdte felvenni a már jól ismert áldozatpózt

– tette hozzá.

A szakértő megjegyezte, hogy Juhász Péter rögtön bement a Partizánba panaszkodni. Sőt, Puzsér Róbert még tüntetést is szervez Juhász Péter mellett.

Még a végén azt fogják mondani, hogy a Fidesz terjesztette az álhírt

– vélekedett az elemző.

De leszögezte, hogy ezt akkor sem fogják megúszni, és vállalni kell a felelősséget. Aláhúzta, hogyha valaki álhíreket terjeszt, vagy bizonyítékok nélkül vádaskodik, akkor annak igenis van jogkövetkezménye. Deák Dániel megjegyezte, hogy Juhász Pétert ráadásul még csak tanúként hallgatták ki, nem is gyanúsítottként, szóval a hatóságok még kifejezetten visszafogottak voltak.

