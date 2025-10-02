Rendkívüli

Ezt az acsarkodó félőrült prédikátort használta fel az ellenzék Semjén Zsolt lejáratására + videók

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Ezt az acsarkodó félőrült prédikátort használta fel az ellenzék Semjén Zsolt lejáratására + videók
Látó JánosSemjén ZsoltJuhász Péter

Ezt az acsarkodó félőrült prédikátort használta fel az ellenzék Semjén Zsolt lejáratására + videók

Tizenhárom évig démoni hatás alatt állt, néha kínaiul beszél, sátáni seregek támadnak rá, emellett imával gyógyítja a rákot, Jézus illatát érzik rajta az emberek és erős nőgyűlölet dolgozik benne – ő Lajos, valódi nevén Látó János, az álhírbotrány egyik főszereplője, az ózdi pedofilügy kitalálója. Látó online prédikációkat tart az interneten, szónoklatai pedig leginkább kórtani esetet rajzolnak fel.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 21:00
Látó János és Juhász Péter Forrás: MN-Montázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb láncszem került nyilvánosságra csütörtökön a Szőlő utca álhírbotránnyal kapcsolatban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ugyanis a közösségi médiában arról írt

Juhász Péter volt baloldali politikus és egy bizonyos Látó János alkotta meg a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolt bácsi” képzelt karakterét.

Kocsis Máté előbb megemlítette, hogy Juhász igyekezett titokban tartani társa nevét: műsorában, ahol az ózdi – valótlan – téma előkerült, csak Lajosként mutatta be Látót. A frakcióvezető ezután dióhéjban közölte, mit lehet tudni a nyilvánosságban eddig teljesen ismeretlen férfiról. Kocsis megemlítette például, hogy Látó János korábban kétszer is tagja volt a Hit Gyülekezetének, majd az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor. A frakcióvezető futóbolondnak, kuruzslónak is nevezte Látót, kitérve arra is, hogy a férfi a YouTube videómegosztóra tölti fel prédikációit, amiket gardróbszekrénye előtt rögzít.

Belevetettük magunkat Látó János videóiba: csatornáján jelenleg az elmúlt három évből találni tartalmat, nem is keveset: 32 monológ érhető el, összesen nagyjából harmincórányi beszéddel. A legfontosabb követeztetés az, hogy Lajos és a Látó János bizonyosan egy személy. Ezt két mozzanat is alátámasztja. Egyrészt az, hogy ugyanazt a hanghordozást, beszédstílust hallani Látó prédikációs videóiban, mint amikor Juhász Péter tanúja, Lajos mondja el a leleplezőnek szánt ózdi kitalációt. Másrészt ugyanaz az élettörténet. Látó egyik saját videójában arról beszél, hogy 1985-ben tért meg, vagyis negyven éve adta át az életét Jézusnak. S mit mondott Lajos Juhász Péternek? Hát ezt: „Negyven éve követem Jézus Krisztust és 35 éve, hogy tanítok.”

Tizenhárom évig élt démoni befolyás alatt

Ezek után kanyarodjunk rá Látó János online szónoklataira, ezekben ugyanis vallott saját megpróbáltatásairól is, egyik alkalommal így: „Tudjátok, mit jelent az, hogy más szellemet venni? Azt jelenti, barátom, hogy démonikus befolyás alá kerülsz, igézet alá kerülsz. Én tudom, 13 évig éltem igézet alatt. Sőt, utána is, nem tudom, hány év kellett, hogy megszabaduljak az igézet alól.” Máskor az ecsetelte, hogy egyszer rászállt a Szent Szellem, a földre nyomta, mire kidőltek a szájából a gonosz szellemi lények. Saját bevallása szerint Látó így szabadult meg a drog és az alkohol fogságából.

A küzdelmes évek után beszélt arról is, hogy az ő és felesége is kínaiul kezdett beszélni, pedig nem is ismerik a nyelvet. Látó János ezt mondta: „Volt olyan, hogy egy órát is szóltam nyelveken. Sose felejtem el, amikor elkezdtem kínaiul nyelveken szólni, s sírtam, képzeljétek el, sírtam. Ez olyan ’87-ben lehetett, térdepeltem és sírva könyörögtem, és egy nagyon furcsa nyelven, szerintem kínaiul, vagy nem tudom, milyen nyelven, de valamilyen nagyon érdekes nyelven szóltam, és tudtam, hogy én könyörgök és közbenjárok emberekért.” Felesége is hasonlóan járt: egyszer felhívta Látót és elmesélte neki, hogy elkezdett a nyelve peregni. – Annyira pereg azóta is a nyelvem, egyfolytában szólok nyelveken, oszt tele van az egész lakás Isten jelenlétével – mondta a felesége, amit a nő jónak ítélt.

Látó János kínaiul beszél, pedig nem tud (7:25-től) és a felesége nyelve is pereg (9:04-től)

Látó, a csodatevő

Nem kevésbé meghökkentő az a videórészlet, amelyben Látó János azt részletezte, hogy volt idő, amikor kiállt az utcára prédikálni, de nem akárhogy. – Keményen adtam az embereknek – mondta, majd arról beszélt, hogy egyvalaki megtért, akivel az utcán veszekedett. De Látó nem csak térített, gyógyított is – legalábbis saját elmondása szerint. Egy úgynevezett prédikációja hatására például meggyógyult egy nő válla, és még a rögzítő platinadarab is eltűnt a testrészből. Aztán egy másik nőről beszélt, aki agysorvadásban szenvedett, de imádkoztak érte, és még az elsorvadt rész is visszanőtt. A csodálatos esetek sora még nem ért véget – legalábbis az online tanításban: pálinkafőzésen egy cigány asszonyért imádkozott, és a nő meggyógyult a rákból.

Rasszizmus és nőgyűlölet

Volt rá példa, hogy videóiban Látó János súlyos megjegyzéseket tett a cigányokra és a feketékre, a nők kapcsán pedig szinte állandó Jézabelt emlegeti. Jézabel bibliai személy: Izrael királynéja volt, akit negatív példaként tartanak számon, mert bálványimádást és erkölcstelenséget terjesztett, így a neve azóta is a romlottság és a csábító gonoszság jelképe. Egy alkalommal Látó így fogalmazott: „Állandóan fájt a tarkóm, a hátam, egyszer majdnem el is ájultam, a halálomon voltam majdnem két óra hosszáig. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a Jézabel – ez a Gézabel –, mert ez a Jézabel gonosz angyal, az Antikrisztus szelleme. Ezek nem démonok, hanem ezek gyilkos gonosz szellemlények.”

Máskor az fejtegette, hogy azoknak a nőknek, akik azt állítják, látták Jézust, elférne egy nyakleves a nyakán.

– Hazudik, különösen, ha nő az, ha cigány asszony – fakadt ki emelt hangon. Beszélt arról is, hogy manapság sok a férfias nő, példaként pedig a sok évvel ezelőtti Xéna című filmsorozat főszereplőjét hozta fel. Majd részletezte, hogy Isten előtt a férfi az első és utána jön a nő.

Látó mint illat

Máskor szelídebb húrokat pengetett, de gondolatmenete szintén beszédes. Önmagáról szólva ezt mondta

Többször volt olyan, hogy elmentem valahova, és megkérdezték, hogy milyen parfümöt használok, mert érdekes módon valamilyen nagyon kellemes, finom illat vett körül. És tudjátok ez Krisztus Jézus jó illata. És szólt hozzám, igen, Isten, hogy azt akarja, hogy én újra egy jó illat legyek. Jó illat legyek a munkahelyemen, jó illat legyek a gyülekezetben, de nem járok gyülekezetbe, jó illat legyek a családomban.

Látó János és az illat

Ördög és Antikrisztus

Látó megosztotta online követőivel gondolatait az ördögről és az Antikrisztusról is. „Képzeljétek el, mindenből ki akart engem fosztani az ördög. Az önkormányzat hozott egy olyan rendeletet, mely teljesen tönkre akarta tenni az életemet. Imádkoztam, böjtöltem. Hetekig minden reggel, meg reggeltől délig, meg volt, hogy egész nap böjtöltem. Olyan szellemi konfliktus jött. Tudjátok, az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon, raboljon. Minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Olyan sötét sátáni sereg jött ellenem, hogy csak úgy tudtam kibírni, ha böjtölök, nyelveken szólok, dicsérem az Urat, imádkozom.”

Máskor pedig arról beszélt: a Szent Szellemtől úgy tudja, hogy még az életünkben megtörténik az Antikrisztus eljövetele. A témát jobban kibontva megemlítette, hogy az egyik legnagyobb Antikrisztus a római pápa. S kitért arra is, hogy felfogása szerint a legfőbb Antikrisztus egy emberben lakozó sátán lesz, aki a világ vezetőjévé válik.

Orbán Viktor és a sátán

Ezt a két jelzőt – antikrisztusi és ördögi – használta Látó János korábban Orbán Viktorra is, megjegyezve, hogy a miniszterelnök szerinte teljes diktatúrát vezetett be. 

– Én meg vagyok róla győződve, hogy a sátán első számú embere ma Orbán Viktor – fogalmazott, majd utalt rá, hogy az állítást sok évvel korábban a Hit Gyülekezetének vezetőjétől, Németh Sándortól hallotta. Látó beszélt a kormánypártok szavazóiról is. Úgy vélte, akik a mostani kormányt támogatják, azok vakok, süketek, emellett megalkuvók, félnek, rettegnek, és mindenük a pénz, a hatalom.

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy Látó az utóbbi időben a Facebookon a Tisza Pártot és Magyar Pétert propagáló bejegyzéseket tett közzé, és a Tisza propagandaoldalának, a Kontrollnak a tartalmait osztotta meg, érthető, miért őt használhatták fel a Semjén Zsolt – és a kormány – elleni álhír kitaláláshoz terjesztéséhez.

Így mutatta be Juhász Lajosként Látót

Ezen a ponton érdemes bővebben felidézni az álhírbotrányt. A lejáratásra alkalmas kitalált történet terjesztéséhez a terepet a politikusként levitézlett, manapság nyíltan kormányellenes közéleti influenszerként ténykedő Juhász Péter szolgáltatta. Mégpedig úgy, hogy Juhász szeptember 19-én tett közzé a YouTube-csatornáján egy nagyjából félórás videót, amiben a Szőlő utcai eset kapcsán pedofilhálózatot emlegetett, majd biztatta az esetleges sértetteket és tanúkat, hogy jelentkezzenek nála. Nem kevesebbet állított, mint hogy ezek az emberek – mármint a pedofilhálózat tagjai – vezetik ma az országot. Mára kiderült, hogy a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán nem nyomoznak pedofil bűncselekmény miatt és politikusok sem érintettek az ügyben, Juhász ugyanakkor a szeptemberi videójában emelt egyet a téten. Elmondta, hogy már jelentkezett is valaki, aki tud ilyen történetről. Juhász lejátszott egy felvett telefonbeszélgetést, de az abban megszólaló férfi nevét nem árulta el, inkább Lajosnak nevezte.

A kitalált történet

Lajos, vagyis Látó János ekkor adta elő az azóta már széles körben ismertté vált ózdi álhírt. Azt mondta: tíz évvel ezelőtt meghívták Ózdra, az összejövetel végén pedig két fiú félrehívta, és elmondta neki, hogy a város környékén van egy gyermekotthon, ahová lejár egy „nagyon magas rangú politikus”, lesötétített fekete autóval, este, és – általában sötétben – ottani 10-12 éves fiukkal létesít szexuális kapcsolatot. Az áldozatok a körülmények miatt nem láthatták a politikus arcát, ám egy alkalommal – hangzott a teljesen képtelen történetet egyik leglehetetlenebb részlete – a fiuk tévénézés közben felismerték Zsolt bácsi hangját. Lajos – azaz Látó – a telefonban annyit még hozzátett: örül, hogy a „nagy vad” újra célkeresztbe került, és még üzent is neki, ugyanakkor nem nevezett néven senkit.

Juhász kimondta a nevet

Megtette ezt Juhász, aki ezen a ponton átvette a videóban a szót, és felsorolt Zsolt keresztnevű politikusokat. Végül Semjén Zsoltot említette meg, akit úgy jellemzett, hogy vadászik, és „az is ilyen vad”. Ezzel a félmondattal Juhász egyértelműen arra utalt, hogy szerinte Semjén Zsolt az ózdi történetben szereplő pedofil politikus.

A történet aztán a kiindulóponton omlott össze. – Az ózdi járásban nincs gyerekotthon, az utolsót 2009-ben a baloldali kormányzat zárta be – erről Fülöp Attila államtitkár számolt be, aki a Juhász videója alapján próbálta beazonosítani a lehetséges intézményt.

Külön nyomozócsoport alakult

A videó a hatóság érdeklődését is felkeltette. Mint arról lapunk is beszámolt, a „Zsolt bácsis” álhírbotrány miatt szálltak ki Juhász Péterhez csütörtökön az ügyészek és foglaltak le bizonyítékokat. Arról is hírt adtunk, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében foglalt le bizonyítékokat Juhász Pétertől. Az ügyészség közölte azt is, intézkednek Juhász és más személyek kihallgatásáról. Lényeges, hogy az ügyészségen külön nyomozó csoport alakult.

Csütörtökön megjelent egy videóinterjú a HVG online felületén Juhász Péterrel. A volt baloldali politikus kijelentette, teljesen hiteles forrásnak tartja Látó Jánost. Juhász azt is hozzátette, hogy tudomása szerint Látó nem tud többet annál, mint amennyit neki elmondott. Ami ugyebár rögtön a kiindulópontján megdőlt, ott, hogy nem volt Ózdon gyermekotthon.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.