A „Zsolt bácsis“ álhírbotrány miatt tartottak házkutatást Juhász Péternél

Információink szerint a „Zsolt bácsis“ álhírbotrány miatt tartanak csütörtök reggel házkutatást az ügyészségi nyomozók a bukott baloldali politikusnál, Juhász Péternél.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében - az ügy teljes körű feltárása érdekében - bizonyítékokat foglal le a Juhásztól.

Az erről szóló ügyészségi közlemény szerint a külön erre a célra létrehozott nyomozócsoport intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról.

A „Zsolt bácsis“ kreált történet a kormány és Semjén Zsolt elleni álhírbotránynak a része. Minden azzal kezdődött, hogy fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatója, Kuslits Gábor egy augusztusi interjúban arról beszélt, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték, és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből. Pár nappal később Káncz Csaba, a Privátbankár nevű online lap újságírója szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg. Őket tanúként hallgatták ki, akkor azonban visszakoztak és elismerték, tényleg nincs semmi bizonyíték a kezükben.

Ezután jött a mostanában influenszerként tevékenykedő Juhász Péter, aki egy személyazonosságát nem vállaló férfival szólaltatott meg, aki egy állítólagos tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő tényként. Állította: egy Ózd környéki gyermekotthonba (mint később kiderült, ott nincs is gyermekotthon) bejár egy politikus, aki állítólag egy fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett, és 10-12 éves gyerekekhez ment be. Az illető „Zsolt bácsinak“ hívatta magát. Utóbbi már önmagában hiteltelenné teszi az egészet, hiszen ha valaki ilyen súlyos bűncselekményt követ el, akkor nyilván nem a saját nevén mutatkozik be. A teljesen képtelen aztán úgy folytatódott, hogy a szobában sötét volt, az arcát nem is látták, de a hangját persze felismerték a gyerekek.