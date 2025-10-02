Álhírbotrány: Kiszállt az ügyészség Juhász Péterhez

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében – az ügy teljes körű feltárása érdekében – jelenleg is bizonyítékokat foglal le a volt politikus Juhász Pétertől – közölte a lapunknak küldött közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

Mint írták, az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról.

A Szőlő utcai javítóintézetet érintő – eddig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által (KR NNI) folytatott – nyomozást a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve a Legfőbb Ügyészség 2025. szeptember 26-án ügyészségi hatáskörbe vonta – tették hozzá.

A közleményben az is szerepel, hogy az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen nyomozó csoport alakult, amely bekérte az ügyiratokat, megkezdte azok vizsgálatát, valamint soron kívül intézkedett a nyomozási cselekmények meghatározásáról és azok végrehajtásáról.

Letartóztatásban a javítóintézet volt igazgatója

Az ügyészség emlékeztetett, hogy a javítóintézetet érintő ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró 2025. november 29-ig hosszabbította meg.

A KR NNI által korábban közölt megalapozott gyanú lényege szerint a Budapesti Javítóintézet vezetőjeként dolgozó férfi (Juhász Péter Pál – a szerk.) és a párja – akit munkatársaként is alkalmazott – több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal helyzetét – a tőlük való anyagi és érzelmi függését – kihasználva, prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A gyanúsított férfi ezen személyeket papíron, névleg felvette az intézménybe, akik azonban ott ténylegesen nem dolgoztak. A férfi mindezeken túl engedély nélkül egy lőfegyvernek minősülő légpuskát is tartott.

A KR NNI a férfit és a párját több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével – a férfit ezen kívül több rendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével – gyanúsította meg.