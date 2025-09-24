Hatalmas bukta: tanúként csúnyán felsültek a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat elindítói

Szerda délután hozták nyilvánosságra azt a jelentést, amit a kormány megbízásából készített Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról. Abból nyilvánvalóvá vált, hogy

egy előre eltervezett lejárató akcióról van szó,

amit a baloldali politikusok egy brutális rágalomhadjáratra használtak fel Semjén Zsolt ellen.

Szó sincs az ügyben politikusi érintettségről

A jelentésből kiderült, hogy nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) még májusban fogta el az intézet volt igazgatóját és élettársát, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a 24 éves K. Viviennek és a 23 éves F. Barbarának papíron gyermekfelügyelőként adtak munkát a javítóintézetben, havi fizetést kaptak, de a valóságban be sem jártak a Szőlő utcai intézetbe. Ehelyett prostituáltként dolgoztak, az így szerzett pénz egy részét pedig Juhász Péter Pálnak adták.

Juhászt emberkereskedelemmel és kényszermunkával, valamint közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsítják, élettársát emberkereskedelemmel és kényszermunkával.

Rágalmazásból jeles

Hónapok teltek el, majd szeptember 8-án megjelent egy interjú a Válasz Online-on Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik Juhászt védték és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat.

Már erre a hírre ráugrottak a baloldali politikusok, majd öt nappal később színre lépett Káncz Csaba József, a Privátbankár nevű online lap újságírója, aki szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg és utalt arra, hogy közük van Juhász Péter Pálhoz.

Kuslits már nem volt annyira bátor, elismerte, hogy amit mondott, csak szóbeszéd

A jelentés szerint az NNI mindkét személyt tanúként (akik ebben az esetben igazmondásra voltak kötelezve) hallgatta ki a Szőlő utcai büntetőeljárásban. Kuslits Gábor a nyomozókkal közölte, hogy a politikusok nevét ő soha nem mondta ki, a nevek nélkül tett állítását pedig szóbeszédre alapozta. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a javítóintézetben csak fiúk vannak, lányok nem, így már eleve kizárt, hogy bárkinek is onnan kislányokat vittek volna ki.