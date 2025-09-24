Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Államellenes puccskísérletnek nevezte a Semjén Zsolt elleni jól megszervezett, hónapok óta tartó rágalomhadjáratot Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Demokratikus Koalíció és a hozzájuk kötődő szennylapok által terjesztett vádak nemcsak Semjén Zsolt személyét támadják, hanem a magyar állam egészét igyekeznek megingatni.

A kormánypárti politikus hozzátette: a politikai életben gyakoriak a vádaskodások, ám a pedofilvád egészen más súlycsoport. – A pedofilvád az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Nemcsak a személy lerombolására irányul, hanem azt is sugallja, hogy a személy súlyos bűncselekményt követett el – hangsúlyozta.

Kocsis Máté kiemelte, ha elhiszi valaki, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat éveken keresztül asszisztált volna a vádakban megfogalmazott bűncselekményekhez, az már nem csupán Semjén Zsolt elleni támadás, hanem a teljes állam működését rombolja.

Kocsis korábban a parlamentben arra szólított fel, hogy az eljárás során az ellenzéki képviselők ne bújjanak majd a mentelmi joguk mögé, ha rágalmazni volt bátorságuk.

A terjedő pletykákról azt állította: – Elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette.

Fel sem merültek politikusok a nyomozásban

Mindezt igazolja az is, hogy a rágalmakkal ellentétben szó sincs kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményekről a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetőjét érintő eljárásban, amit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat. Sőt politikusok neve sem merült fel, amit igazol az is, hogy ilyen esetben nem a rendőrségnek, hanem a mentelmi joggal védett személyek ügyében eljáró Központi Nyomozó Főügyészségnek (KNYF) kellene nyomoznia.

Egy mendemondára építkezett a baloldal

Az NNI által folytatott ügy arról szól, hogy a gyanú szerint az intézmény egykori igazgatója, Juhász Péter Pál, valamint élettársa – aki korábban az intézet biztonsági vezetőjeként dolgozott – állást biztosított a 24 éves K. Viviennek és a 23 éves F. Barbarának.

A két nő papíron gyermekfelügyelő volt a javítóintézetben, havi fizetést kaptak, de a valóságban be sem jártak a Szőlő utcai intézetbe. Ehelyett prostituáltként dolgoztak, az így szerzett pénz egy részét pedig Juhásznak adták.

Juhászékat május végén vették őrizetbe, Juhászt emberkereskedelemmel és kényszermunkával, valamint közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsítják, élettársát emberkereskedelemmel és kényszermunkával. A Telex cikke szerint az igazgatótól több tíz millió forint értékben foglaltak le valutát. A lap arra is kitért, hogy a férfinak két drága ingatlana is van, és az időközben zárolt bankszámláján is tetemes összeg állt a rendelkezésére, amiket a hatóság zár alá vett. Ennyi az ügy.