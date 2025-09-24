Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

  • Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban
Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Brutális rágalomhadjárat zajlik hónapok óta Semjén Zsolt ellen úgy, hogy a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója elleni eljárásban nem is kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt nyomoznak. Ilyen fel sem merült a minden részletre kiterjedő nyomozásban, az meg pláne nem, hogy az igazgatót pedofil politikusok védték volna. Mindezt megerősítette az a jelentés, amit Tuzson Bence készített. Az igazságügyi miniszter egy rövid videóban arról is beszélt, hogy a rágalmak mögött jól felépített akció van, és felmerült a külföldi titkosszolgálati szál is.

2025. 09. 24. 14:04
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Forrás: MTI/Máthé Zoltán
Államellenes puccskísérletnek nevezte a Semjén Zsolt elleni jól megszervezett, hónapok óta tartó rágalomhadjáratot Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Demokratikus Koalíció és a hozzájuk kötődő szennylapok által terjesztett vádak nemcsak Semjén Zsolt személyét támadják, hanem a magyar állam egészét igyekeznek megingatni. 

A kormánypárti politikus hozzátette: a politikai életben gyakoriak a vádaskodások, ám a pedofilvád egészen más súlycsoport. – A pedofilvád az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Nemcsak a személy lerombolására irányul, hanem azt is sugallja, hogy a személy súlyos bűncselekményt követett el – hangsúlyozta.

Kocsis Máté kiemelte, ha elhiszi valaki, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat éveken keresztül asszisztált volna a vádakban megfogalmazott bűncselekményekhez, az már nem csupán Semjén Zsolt elleni támadás, hanem a teljes állam működését rombolja.

Kocsis korábban a parlamentben arra szólított fel, hogy az eljárás során az ellenzéki képviselők ne bújjanak majd a mentelmi joguk mögé, ha rágalmazni volt bátorságuk.

A terjedő pletykákról azt állította: – Elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette.

 

Fel sem merültek politikusok a nyomozásban

Mindezt igazolja az is, hogy a rágalmakkal ellentétben szó sincs kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményekről a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetőjét érintő eljárásban, amit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat. Sőt politikusok neve sem merült fel, amit igazol az is, hogy ilyen esetben nem a rendőrségnek, hanem a mentelmi joggal védett személyek ügyében eljáró Központi Nyomozó Főügyészségnek (KNYF) kellene nyomoznia.

 

Egy mendemondára építkezett a baloldal

Az NNI által folytatott ügy arról szól, hogy a gyanú szerint az intézmény egykori igazgatója, Juhász Péter Pál, valamint élettársa – aki korábban az intézet biztonsági vezetőjeként dolgozott – állást biztosított a 24 éves K. Viviennek és a 23 éves F. Barbarának. 

A két nő papíron gyermekfelügyelő volt a javítóintézetben, havi fizetést kaptak, de a valóságban be sem jártak a Szőlő utcai intézetbe. Ehelyett prostituáltként dolgoztak, az így szerzett pénz egy részét pedig Juhásznak adták.

Juhászékat május végén vették őrizetbe, Juhászt emberkereskedelemmel és kényszermunkával, valamint közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsítják, élettársát emberkereskedelemmel és kényszermunkával. A Telex cikke szerint az igazgatótól több tíz millió forint értékben foglaltak le valutát. A lap arra is kitért, hogy a férfinak két drága ingatlana is van, és az időközben zárolt bankszámláján is tetemes összeg állt a rendelkezésére, amiket a hatóság zár alá vett. Ennyi az ügy.

A baloldal abba kapaszkodott bele, hogy hónapokkal később a Válasz Online-nak adott interjút Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat egykori igazgatója, aki azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak (!), akik Juhászt védték, és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat. Neveket nem mondott, bizonyítékkal nem szolgált azóta sem.

Információink egybecsengenek a Telex korábbi értesülésével, hogy a nyomozás során fel sem merült olyan adat, hogy a gyanúsítottat magas rangú politikus vagy politikusok védték volna, akiknek gyerekeket szállítottak.

Ilyenről az ügyben kihallgatott tanúk sem beszéltek.

 

Kitalált történet Zsolt bácsiról

Tehát az egész ügy, amire az ellenzéki (főként DK-s) politikusok, illetve Magyar Péter ráugrottak, egy soha, senki által meg nem erősített pletyka. A felépített rágalomhadjárat ezzel még nem ért véget: a bukott ellenzéki politikus, Juhász Péter  podcastjében megszólaltatott egy másik „szakembert”, aki egy tíz évvel ezelőtti meseszerű történetet adott elő tényként, hogy egy Ózd környéki gyerekotthonba bejár egy politikus, aki állítólag egy fekete, sötétített autóval az éj leple alatt érkezett, és 10-12 éves gyerekekhez ment be, és „Zsolt bácsinak“ hívatta magát. 

Ezen a ponton érdemes feltenni a kérdést: ha valaki ilyen ördögi dolgot tesz, akkor a saját nevén mutatkozik-e be?

A sci-fi aztán úgy folytatódott, hogy a szobában sötét volt, az arcát nem is látták, de a hangját persze felismerték a gyerekek. 

 

Külföldi titkosszolgálat a rágalmak hátterében?

Szerdán Tuzson Bence a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a kormány nevében az ügy kapcsán egy jelentést készített, amely egyértelműen cáfolja a rágalmakat. 

Az igazságügyi miniszter egy rövid videóban arról is beszélt, hogy a rágalmak mögött jól felépített akció van, és felmerült a külföldi titkosszolgálati szál is.

 

